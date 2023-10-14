Куда юный Роналду мог перейти вместо «МЮ»? Было восемь вариантов!

В списке «Малага» и «Парма»!

В 2003-м Криштиану Роналду перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» – однако клуб из Манчестера был для португальца не единственным вариантом.

Вот где Криштиану мог высадиться, если бы не сэр Алекс Фергюсон.

Роналду в «Арсенале»

Лондонский клуб прислал «Спортингу» одно из самых интересных предложений. Роналду даже поехал в Лондон, чтобы посмотреть тренировочную базу клуба и новый стадион. Жорже Мендеш, агент будущей суперзвезды, остался в Португалии и инструктировал Криштиану по телефону.

«Он постоянно мне звонил, переживал, чтобы меня никто не узнал, – вспоминал Роналду. – Перед базой «Арсенала» мы остановились, чтобы я закрыл лицо. Помню, как он кричал: «Будьте осторожны! Будьте осторожны! Никто не должен знать об этой поездке». Это было сумасшествие».

В итоге трансфер сорвался. У «Арсенала», измученного строительством новой арены, закончились деньги.

Роналду в «Барселоне»

Обстоятельства возможного перехода Роналду в «Барселону» пересказывал Жоан Лапорта.

«Мы были близки к подписанию Криштиану и Рафаэля Маркеса. Потом один из агентов Рафы сказал, что есть игрок, которого продали в «Манчестер Юнайтед» за 19 миллионов из «Спортинга», но его еще можно купить за 17 миллионов. Но на тот момент мы потратили деньги на Роналдиньо, а потом решили, что уже закрыли все нужные позиции. Я не жалею об этом».

Роналду в «Реале» – сразу

Тогда глава академии «Реала» Рамон Мартинес летал в Лиссабон на встречу со «Спортингом».

В тот момент ему сказали, что молодой талант доступен, он был заинтересован. Однако дальше одного разговора дело, судя по всему, не пошло. И Роналду оказался в «Реале» другим путем.

Роналду в «Ливерпуле»

Английский клуб с главным тренером Жераром Улье не подписал португальца из-за высоких запросов по зарплате.

«Я видел Роналду на турнире в Тулоне среди юношей до 21 года, и мы взяли его на заметку. Но у нас тогда была четкая градация заработной платы, и мы не могли позволить себе платить столько, сколько он хотел. Я согласился не нарушать этот баланс, потому что думал, что это вызовет проблемы в нашей раздевалке», – говорил Улье.

Роналду в «Ювентусе» – намного раньше

Туринский клуб в 2003-м был готов на финансовые запросы «Спортинга», но не успел – игрока перехватил «МЮ».

«Ювентус» отправил меня в Лиссабон, чтобы завершить переговоры с Мендешем. Но туринцы хотели включить в сделку Марсело Саласа, который не особо горел желанием переезжать в Лиссабон. Этой заминкой воспользовался «МЮ», закрывший сделку буквально за полдня», – рассказывал агент Алессандро Моджи.

Роналду в «Парме»

О том, что Криштиану в 2003-м пыталась подписать «Парма», рассказывал спортивный директор клуба в то время – Дориано Този.

«Команда старела, поэтому целью было омолодить ее приглашением лучших молодых игроков. Мы пытались заполучить Криштиану. «Спортинг» просил 12 млн евро, мы предложили на два меньше. Если бы предложили хотя бы 11 млн, сделка бы состоялась», – вспоминал Този.

Роналду в «Лацио»

Calciomercato в марте 2023-го вспоминал, что Жорже Мендеш 20 лет назад предлагал Криштиану «Лацио».

Сделка сорвалась из-за позиции президента столичного клуба Сержио Краньотти – он хотел подписать бразильца Роналдо, оригиинального. Поэтому не стал обращать внимания на эту юную копию.

Роналду в «Малаге»

Вот слова на тот момент скаута испанского клуба Карлоса Ринкона, который наблюдал за Роналду на юношеском Евро в 2002-м.

«Криштиану тогда выделялся теми же качествами, что и сейчас – хорошей физикой и отличным ударом. После турнира я раздобыл номера трех лучших игроков – Роналду был в их числе. Мы предложили за него 1,5 млн евро, но «Спортинг» просил 3,5 млн – сделка не состоялась».

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А какой из этих вариантов вы бы хотели видеть сработавшим на старте карьеры Криштиану?

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths / Staff, Shaun Botterill / Staff, Clive Brunskill / Staff, Claudio Villa/ Grazia Neri / Freier Fotograf