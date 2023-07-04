30 комментариев

«Барса» все еще платит Месси. За что?
Он же ушел два года назад!
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что на клубе все еще висит контракт Лионеля Месси. В подробном интервью La Vanguardia он много говорил о деньгах, в том числе обсуждал другие виды спорта, а вдобавок описал ситуацию аргентинцем.
«Ему причитаются отсроченные выплаты по зарплате, которые были согласованы с предыдущим руководством. Платежи заканчиваются в 2025 году. Выплаты производятся неукоснительно. Входит ли эта сумма в фонд оплаты труда? Входит, но это можно по-разному интерпретировать. Теперь такие отчисления не повлияют на финансовый фэйр-плей Ла Лиги, и это не может не радовать».
Очевидно, Лапорта говорит о ковидных сокращениях: в марте 2020-го игроки «Барселоны» отказались от 70% зарплаты, чтобы клуб не увольнял обычный персонал. В августе 2021-го каталонское Sport (близкое к клубу издание) сообщало, что «Барса» должна Лео 52 млн евро. В медиа писали, что клуб обязуется вернуть долг за год – видимо, в 2022-м попросили еще отсрочку.
Случай Месси не уникален – денег должны всем игрокам (вплоть до гандбола и баскетбола). Например, Жорди Альбе клуб задолжал 38 млн – испанец ушел, отказавшись от зарплаты на следующий год (10 млн евро) и простив половину долга. А переход Де Йонга в «МЮ» сорвался из-за долга «Барсы» – в случае перехода каталонцы обязались вернуть нидерландцу 20 млн евро.
И сокращения актуальны не только для футболистов сезона-2019/20. Подобную схему рассматривали этой весной: сократить зарплаты (до 15%) и перераспределить их в рассрочку.
В этом же интервью Лапорта заявил, что Ла Лига разрешила выделить часть ресурсов для Месси. Жоан верит, что сможет вернуть Лео в 2024-м, под 125-летие клуба. При этом «Барселона» продолжает чистку: за год платежку сократилась с 656 млн евро до 530; цель к новому сезону – 450-470 млн. Но распродажу не планируют («Мы не клуб для распродаж») – хотя Лангле уйдет.
А как дела у Месси? Готовится к дебюту в МЛС
Недавно совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, что Лионель будет зарабатывать «от 50 до 60 млн долларов в год» – кажется, современной «Барселоне» это пока не под силу. поэтому Лео раскачивает США.
• Спустя несколько часов после перехода Месси соцсети «Интера Майами» выросли почти на полтора миллиона подписчиков. Сейчас «Интер» – пятый по числу подписчиков американский клуб с 8,5 млн, следующий ориентир – баскетбольный «Чикаго» (9,8 млн).
• Президент «Интера Майами» Хорхе Мас сообщил, когда Месси дебютирует за клуб – это произойдет 21 июля в Кубке лиг против мексиканского «Крус Асуль». Позже он объяснил, что идет работа над документами с МЛС, чтобы Месси мог играть в середине или к концу июля.
• Презентация намечена на пять дней раньше – 16 июля. Клуб будет работать над увеличением вместимости стадиона, чтобы извлечь из презентации максимальную прибыль.
• Месси поучаствовал в прощальном матче Хуана Романа Рикельме и сказал о будущем клубе: «У меня будет несколько дней отпуска, а затем я приеду в новый город, в свой новый клуб [«Интер Майами»], я очень взволнован».
• Совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм прочувствовал весь ажиотаж: «Пару недель назад, когда я проснулся, на моем телефоне было около миллиона уведомлений. Я подумал: «Что случилось? Обычно я не получаю так много сообщений». Произошло это в тот момент, когда Месси объявил о переходе в «Интер Майами».
Максимум три недели – и мы увидим Лео в МЛС.
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Фото: Gettyimages.ru/Joe Raedle, David Ramos, Eric Alonso
- На 50 процентов.
- Это как?
- Ну, зарплату ему мы платим.
Но кто бы что о Пике, как о человеке не говорил, долг Барсе он простил. Месси который 100 долларовыми купюрами может зад вытирать, и которому Барса здоровье в свое время спасла, тоже мог бы. Правда грубо говоря у Антонеллочки было бы того не 10 а всего лишь 5 каких нибудь Ферарри. Это беда конечно да
Проблема в имиджмейкерах и пиарщиках Месси, которые, помимо продвижения мульки про "лучшего игрока в истории вселенной", рисуют ему образ скромняжки-альтруиста, бессребреника и практически святого, который чуть ли не по воде ходит. В то время как сам Месси лет десять каждое межсезонье шантажировал "родной и любимый клуб" уходом, запуская слухи про это в СМИ, вышибал жирнющие контракты с бешеной зарплатой и невменяемыми бонусами за лояльность, по итогу пустив "родной и любимый клуб" по миру. И ушёл под соусом "я готов играть хоть бесплатно, но ЛаЛига, вот незадача, запрещает клубу платить мне меньше 100 млн евро". Это ещё не говоря про то, как он выбирал себе тренеров и тащил своих друзей в клуб (которых тоже финансово нельзя обижать, само собой). Да и нынешний сериал про "возвращение блудного Месси" это взаимовыгодная клоунада Месси и Лапорты - один чешет своё эго, когда все вокруг перед ним ползают рассказывают какой он самый-самый и умоляют вернуться (а он это любит - вспомнить только его "уход" из сборной в своё время), а другой лозунгами набивает себе политические очки и замыливает экономическую катастрофу в клубе. Месси прекрасно понимает финансовую ситуацию и не вернётся.
В алчности, когда это касается честно заработанных денег, в целом, нет ничего плохого. Деньги - важный инструмент в нашем мире, поэтому никто не обязан от них отказываться, сколько бы их у него не было. Проблема в лицемерии - такое уважать точно нельзя.