30 комментариев

Лео и Криш
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«Барса» все еще платит Месси. За что?

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Он же ушел два года назад!

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что на клубе все еще висит контракт Лионеля Месси. В подробном интервью La Vanguardia он много говорил о деньгах, в том числе обсуждал другие виды спорта, а вдобавок описал ситуацию аргентинцем.

«Ему причитаются отсроченные выплаты по зарплате, которые были согласованы с предыдущим руководством. Платежи заканчиваются в 2025 году. Выплаты производятся неукоснительно. Входит ли эта сумма в фонд оплаты труда? Входит, но это можно по-разному интерпретировать. Теперь такие отчисления не повлияют на финансовый фэйр-плей Ла Лиги, и это не может не радовать».

Очевидно, Лапорта говорит о ковидных сокращениях: в марте 2020-го игроки «Барселоны» отказались от 70% зарплаты, чтобы клуб не увольнял обычный персонал. В августе 2021-го каталонское Sport (близкое к клубу издание) сообщало, что «Барса» должна Лео 52 млн евро. В медиа писали, что клуб обязуется вернуть долг за год – видимо, в 2022-м попросили еще отсрочку. 

Случай Месси не уникален – денег должны всем игрокам (вплоть до гандбола и баскетбола). Например, Жорди Альбе клуб задолжал 38 млн – испанец ушел, отказавшись от зарплаты на следующий год (10 млн евро) и простив половину долга. А переход Де Йонга в «МЮ» сорвался из-за долга «Барсы» – в случае перехода каталонцы обязались вернуть нидерландцу 20 млн евро

И сокращения актуальны не только для футболистов сезона-2019/20. Подобную схему рассматривали этой весной: сократить зарплаты (до 15%) и перераспределить их в рассрочку. 

В этом же интервью Лапорта заявил, что Ла Лига разрешила выделить часть ресурсов для Месси. Жоан верит, что сможет вернуть Лео в 2024-м, под 125-летие клуба. При этом «Барселона» продолжает чистку: за год платежку сократилась с 656 млн евро до 530; цель к новому сезону – 450-470 млн. Но распродажу не планируют («Мы не клуб для распродаж») – хотя Лангле уйдет. 

А как дела у Месси? Готовится к дебюту в МЛС

Недавно совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, что Лионель будет зарабатывать «от 50 до 60 млн долларов в год» – кажется, современной «Барселоне» это пока не под силу. поэтому Лео раскачивает США.

• Спустя несколько часов после перехода Месси соцсети «Интера Майами» выросли почти на полтора миллиона подписчиков. Сейчас «Интер» – пятый по числу подписчиков американский клуб с 8,5 млн, следующий ориентир – баскетбольный «Чикаго» (9,8 млн).

• Президент «Интера Майами» Хорхе Мас сообщил, когда Месси дебютирует за клуб – это произойдет 21 июля в Кубке лиг против мексиканского «Крус Асуль». Позже он объяснил, что идет работа над документами с МЛС, чтобы Месси мог играть в середине или к концу июля.

• Презентация намечена на пять дней раньше – 16 июля. Клуб будет работать над увеличением вместимости стадиона, чтобы извлечь из презентации максимальную прибыль.

• Месси поучаствовал в прощальном матче Хуана Романа Рикельме и сказал о будущем клубе: «У меня будет несколько дней отпуска, а затем я приеду в новый город, в свой новый клуб [«Интер Майами»], я очень взволнован».

• Совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм прочувствовал весь ажиотаж: «Пару недель назад, когда я проснулся, на моем телефоне было около миллиона уведомлений. Я подумал: «Что случилось? Обычно я не получаю так много сообщений». Произошло это в тот момент, когда Месси объявил о переходе в «Интер Майами».

Максимум три недели – и мы увидим Лео в МЛС.

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Фото: Gettyimages.ru/Joe Raedle, David Ramos, Eric Alonso

30 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Самый бескорыстный футболист на свете! Телом уже с МЛС, а душой и кошельком в любимой Барсе!
+52
-8
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Пенс
Как же он выдоил "любимый" клуб) Просто уважение алчному лионелю.
+33
-7
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Имя Фамилия
https://i.postimg.cc/c1VdTD3W/image.png
+23
-4
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Пенс
Ответ Этот Райола хочет денег
Самый бескорыстный футболист на свете! Телом уже с МЛС, а душой и кошельком в любимой Барсе!
так местные кулисы хотели его возвращения. В каком-то смысле вернулся. Должны быть рады.
+13
-3
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Пенс
Ответ Имя Фамилия
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какое же прекрасное фото. До сих пор считаю, что за шоу салфеткой его можно было номинировать на Оскар.
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igls54
Рычаг заклинило, потому и платит
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svaz
Пике простил долги, месси вместо возращения, вытягивает последние закрома из барсы. теперь то понятно почему Пике хотел, чтобы месси ушел из клуба, понял кто ведет клуб к финансовоигу краху
+8
-2
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Silent2006
- Господин Лапорта, вы обещали, что Месси снова будет играть за Барсу. Вам это удалось?
- На 50 процентов.
- Это как?
- Ну, зарплату ему мы платим.
+5
0
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Из Парижа с любовью
Денег много не бывает
Но кто бы что о Пике, как о человеке не говорил, долг Барсе он простил. Месси который 100 долларовыми купюрами может зад вытирать, и которому Барса здоровье в свое время спасла, тоже мог бы. Правда грубо говоря у Антонеллочки было бы того не 10 а всего лишь 5 каких нибудь Ферарри. Это беда конечно да
+7
-3
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svaz
Ответ Игорь Петров
Что алчного? Клуб с ним договор подписал, по нему всё происходит, он эти деньги не при помощи коллекторов выбивает
каждое лето только и муссировались слухи, что месси устал и хочет на родину, потом жирный контракт на поллярда и финансовый крах барсы в ковидный период. это и есть выдоил, ибо его контракт стал примером для других, им пришлось тоже поднимать в итоге зарплатная ведомость улетела в небеса
+7
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salogiannis
Тверкающие цапли -- стильный лого у Майамей
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Xm.md
Ответ Имя Фамилия
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Классика
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Тюменский медвежонок
вы должны понимать "семья" дело такое...)
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Просто Я
Как бы Роналду не ругали, но он так деньги из МЮ не тянул)
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Игорь Петров
Ответ Пенс
Как же он выдоил "любимый" клуб) Просто уважение алчному лионелю.
Что алчного? Клуб с ним договор подписал, по нему всё происходит, он эти деньги не при помощи коллекторов выбивает
+8
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A K
Теперь Лапорта возвращает Месси в 2024-м? Show must go on. Когда там выборы? Нет сил это больше слушать.
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Navi88
Сказки про семью ожидаемо оказались сказками. «Готов играть бесплатно» :)))
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MarcoAsensio
Это конечно его дом и семья, но деньги платите по расписанию суки до последней копейки иначе засужу, великий человек однако, даже Вин Дизель позавидовал бы такой любви к семье
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Анатолий Дмитриевич
читаешь комментаторов и диву даешься) если бы их работе были серьезные проблемы, они бы, естественно, согласились амортизировать свою зарплату в 50 тысяч на 3 года, потому что они верны своему начальнику. а потом бы просто забыли об этих деньгах и даже бы отказались от их получения))
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Mamontilo
Перекличку фанатов Лео можно проводить с закрытыми глазами, везде и всюду с однотипными "доениями". И не суть, что перечислено дофига народу по той же схеме. 15 лет боли изливаются буквами
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ЧИКО
Это Лапорта запустил волну, чтоб хейтеры издевались над Лео и сочувствовали Лапорте. Он хитрый, за такие же действия Бартомео платил деньги, а он делает без платно. Он типа хочет показать, что Лео так на шее сидит, когда клубу тяжело….. знаем мы эти трюки господина Президента….а мог просто промолчать. Попросили Лео отсрочить, он согласился, клубу серьёзно помог… зачем выносить на обсуждение диванным «знатокам»? А потом Лапорта два раза вышвырнул Лео… так за что должен простить ему долг… Пусть платит……
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AnMe
Ответ Mamontilo
Перекличку фанатов Лео можно проводить с закрытыми глазами, везде и всюду с однотипными "доениями". И не суть, что перечислено дофига народу по той же схеме. 15 лет боли изливаются буквами
Классика
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TeRex
Ответ Из Парижа с любовью
Денег много не бывает Но кто бы что о Пике, как о человеке не говорил, долг Барсе он простил. Месси который 100 долларовыми купюрами может зад вытирать, и которому Барса здоровье в свое время спасла, тоже мог бы. Правда грубо говоря у Антонеллочки было бы того не 10 а всего лишь 5 каких нибудь Ферарри. Это беда конечно да
Дело даже не в том, простил или не простил. В целом, он имеет полное право требовать всё, что ему должны по контракту. Просто не нужно лицемерить и играть в "родной любимый клуб, за который готов играть хоть бесплатно".
Проблема в имиджмейкерах и пиарщиках Месси, которые, помимо продвижения мульки про "лучшего игрока в истории вселенной", рисуют ему образ скромняжки-альтруиста, бессребреника и практически святого, который чуть ли не по воде ходит. В то время как сам Месси лет десять каждое межсезонье шантажировал "родной и любимый клуб" уходом, запуская слухи про это в СМИ, вышибал жирнющие контракты с бешеной зарплатой и невменяемыми бонусами за лояльность, по итогу пустив "родной и любимый клуб" по миру. И ушёл под соусом "я готов играть хоть бесплатно, но ЛаЛига, вот незадача, запрещает клубу платить мне меньше 100 млн евро". Это ещё не говоря про то, как он выбирал себе тренеров и тащил своих друзей в клуб (которых тоже финансово нельзя обижать, само собой). Да и нынешний сериал про "возвращение блудного Месси" это взаимовыгодная клоунада Месси и Лапорты - один чешет своё эго, когда все вокруг перед ним ползают рассказывают какой он самый-самый и умоляют вернуться (а он это любит - вспомнить только его "уход" из сборной в своё время), а другой лозунгами набивает себе политические очки и замыливает экономическую катастрофу в клубе. Месси прекрасно понимает финансовую ситуацию и не вернётся.
В алчности, когда это касается честно заработанных денег, в целом, нет ничего плохого. Деньги - важный инструмент в нашем мире, поэтому никто не обязан от них отказываться, сколько бы их у него не было. Проблема в лицемерии - такое уважать точно нельзя.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Из Парижа с любовью
Денег много не бывает Но кто бы что о Пике, как о человеке не говорил, долг Барсе он простил. Месси который 100 долларовыми купюрами может зад вытирать, и которому Барса здоровье в свое время спасла, тоже мог бы. Правда грубо говоря у Антонеллочки было бы того не 10 а всего лишь 5 каких нибудь Ферарри. Это беда конечно да
Пике не прощал никакой долг, он закончил карьеру до окончания контракта. Месси свой контракт отработал до конца. А раз отработал - надо платить. Пусть скажут спасибо, что он дал рассрочку на 5 лет, а не потребовал всё выплатить по изначальным условиям, на что имел полное право.
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Vinnipukh Vinni
Ответ svaz
Пике простил долги, месси вместо возращения, вытягивает последние закрома из барсы. теперь то понятно почему Пике хотел, чтобы месси ушел из клуба, понял кто ведет клуб к финансовоигу краху
Пике разорвал контракт. Логично, что ему за этот срок не заплатят или заплатят столько, на сколько договорились. Месси свой контракт отработал до конца, до последнего дня. Вообще-то он хотел уйти за год до окончания контракта. Надо было отпустить, и не пришлось бы платить за этот год. Но Бартомеу решил иначе. Так что пусть платят.
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