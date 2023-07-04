30 комментариев

Он же ушел два года назад!

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что на клубе все еще висит контракт Лионеля Месси. В подробном интервью La Vanguardia он много говорил о деньгах, в том числе обсуждал другие виды спорта, а вдобавок описал ситуацию аргентинцем.

«Ему причитаются отсроченные выплаты по зарплате, которые были согласованы с предыдущим руководством . Платежи заканчиваются в 2025 году. Выплаты производятся неукоснительно. Входит ли эта сумма в фонд оплаты труда? Входит, но это можно по-разному интерпретировать. Теперь такие отчисления не повлияют на финансовый фэйр-плей Ла Лиги, и это не может не радовать».

Очевидно, Лапорта говорит о ковидных сокращениях: в марте 2020-го игроки «Барселоны» отказались от 70% зарплаты, чтобы клуб не увольнял обычный персонал. В августе 2021-го каталонское Sport (близкое к клубу издание) сообщало, что «Барса» должна Лео 52 млн евро. В медиа писали, что клуб обязуется вернуть долг за год – видимо, в 2022-м попросили еще отсрочку.

Случай Месси не уникален – денег должны всем игрокам (вплоть до гандбола и баскетбола). Например, Жорди Альбе клуб задолжал 38 млн – испанец ушел, отказавшись от зарплаты на следующий год (10 млн евро) и простив половину долга. А переход Де Йонга в «МЮ» сорвался из-за долга «Барсы» – в случае перехода каталонцы обязались вернуть нидерландцу 20 млн евро.

И сокращения актуальны не только для футболистов сезона-2019/20. Подобную схему рассматривали этой весной: сократить зарплаты (до 15%) и перераспределить их в рассрочку.

В этом же интервью Лапорта заявил, что Ла Лига разрешила выделить часть ресурсов для Месси. Жоан верит, что сможет вернуть Лео в 2024-м, под 125-летие клуба. При этом «Барселона» продолжает чистку: за год платежку сократилась с 656 млн евро до 530; цель к новому сезону – 450-470 млн. Но распродажу не планируют («Мы не клуб для распродаж») – хотя Лангле уйдет.

А как дела у Месси? Готовится к дебюту в МЛС

Недавно совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, что Лионель будет зарабатывать «от 50 до 60 млн долларов в год» – кажется, современной «Барселоне» это пока не под силу. поэтому Лео раскачивает США.

• Спустя несколько часов после перехода Месси соцсети «Интера Майами» выросли почти на полтора миллиона подписчиков. Сейчас «Интер» – пятый по числу подписчиков американский клуб с 8,5 млн, следующий ориентир – баскетбольный «Чикаго» (9,8 млн).

• Президент «Интера Майами» Хорхе Мас сообщил, когда Месси дебютирует за клуб – это произойдет 21 июля в Кубке лиг против мексиканского «Крус Асуль». Позже он объяснил, что идет работа над документами с МЛС, чтобы Месси мог играть в середине или к концу июля.

• Презентация намечена на пять дней раньше – 16 июля. Клуб будет работать над увеличением вместимости стадиона, чтобы извлечь из презентации максимальную прибыль.

• Месси поучаствовал в прощальном матче Хуана Романа Рикельме и сказал о будущем клубе: «У меня будет несколько дней отпуска, а затем я приеду в новый город, в свой новый клуб [«Интер Майами»], я очень взволнован».

• Совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм прочувствовал весь ажиотаж: «Пару недель назад, когда я проснулся, на моем телефоне было около миллиона уведомлений. Я подумал: «Что случилось? Обычно я не получаю так много сообщений». Произошло это в тот момент, когда Месси объявил о переходе в «Интер Майами».

Максимум три недели – и мы увидим Лео в МЛС.

Фото: Gettyimages.ru/Joe Raedle, David Ramos, Eric Alonso