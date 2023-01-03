Что пишут о контракте Роналду с «Аль-Насром»: 200 млн, участие в заявке Саудовской Аравии на ЧМ, право менять тренера

И что из этого правда?

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» – это факт. А вот вокруг его контракта сплошные загадки.

Вот что пишут зарубежные медиа.

75 миллионов в год, 200 млн – всего. Или 225? А долларов или евро?

CBS Sports еще в ноябре предположил, что Роналду заключит трехлетний контракт с зарплатой $75 миллионов в год. Новость в конце декабря – да, те же $75 млн в год, но всего будет $200 млн вместе с коммерческими выплатами, а также с доходами за роль амбассадора.

Фабрицио Романо согласен с информацией про $200 млн, но уточнил, что именно футбольная часть зарплаты будет близка к $90 млн.

Marca в ноябре вообще писала о 242 миллионах евро за два года. Сейчас сообщает о 225 миллионах и контракте до 30 июня 2025-го.

Суммы фигурируют разные, как и срок контракта. Пока здесь ничего не понятно. Кроме одного – президент «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар опроверг, что Роналду получит в клубе 200 млн евро в год: «Почти все, что пишут в медиа, – это ложь».

Особняк и перелеты включены в контракт

Marca продолжает рассказывать о контракте Роналду. По ее информации, в нем прописано проживание в роскошном особняке, самолет для перелетов в Португалию и Испанию, а еще – повышенное внимание ко всем потребностям Роналду и его семьи.

Дом расположен в богатом районе недалеко от тренировочной базы – деталь от CBS Sports.

Один из пунктов – продвижение Саудовской Аравии

По информации Marca, Роналду будет присутствовать на мероприятиях, связанных с продвижением кандидатуры Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу.

Например, ЧМ-2030. Напомним, пока есть три зафиксированные заявки: Марокко, Уругвая-Аргентины-Парагвая-Чили и Испании-Португалии-Украины.

Или ЧМ-2034. Тут официальных заявок нет. Возможен интерес Австралии, Китая или нескольких стран Азии и Африки.

Президент Аль-Муаммар не подтвердил, что Роналду станет послом заявки Саудовской Аравии.

30 млн для менеджера Роналду?

Еще одна деталь от Marca. Трансфером Роналду занимался не его агент Жорже Мендеш. Это был менеджер и друг футболиста – Рикарду Регуфе.

Комиссия за организацию перехода составила 30 миллионов евро.

Право поменять тренера в клубе

Об этом пишет CBS Sports буквально одной строкой, не выделяя из общего текста: клуб поменяет тренера, если этого захочет Роналду. Один источник при этом пошутил, что «Аль-Наср» готовится стать «ФК Криштиану».

Не уточняется, прописано ли это в контракте, но сомнительной кажется и сама идея, и вообще возможность присутствия такого пункта. Но в любом случае Руди Гарсии, который сейчас тренирует «Аль-Наср», скучно не будет. Хотя сейчас у него все хорошо: клуб идет первым в лиге.

Аренда в «Ньюкасл» в случае ЛЧ

Здесь вообще непонятная история. Marca пишет, что в контракте есть пункт, по которому португалец может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если клуб попадет в Лигу чемпионов. Английским клубом владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Инсайд о «Ньюкасле» появился на англоязычной версии Marca утром 2 января:

Спустя сутки Marca написала, что информация была о переходе в «Аль-Наср», а по «Ньюкаслу» в контракте ничего нет. Но материал так и остается.

Даже интересно, выдохнул ли на этом моменте Эдди Хау.

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN ; globallookpress.com/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency , Panoramic/Keystone Press Agency; instagram.com/cristiano