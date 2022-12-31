Великие в экзотических странах: кто доигрывал в Катаре, ОАЭ, Японии и Индии?
Компания Роналду.
Похоже, что Криштиану Роналду и клубный топ-футбол – прошлое. 37-летний португалец подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии на 2,5 года. Кто еще из великих футболистов выбирал экзотичные места для завершения карьеры?
Оговоримся: для старых поколений мы считаем экзотикой и США, потому что в то время американская лига была совсем еще скромной, ни в какое сравнение с нынешней МЛС.
Пеле («Нью-Йорк Космос», США)
Король футбола в 35 лет уехал покорять США – в уже несуществующий «Нью-Йорк Космос», который играл в уже несуществующей Североамериканской футбольной лиге. Получилась отличная история – в 64 матчах 37 голов. Бразилец точно способствовал всплеску популярности футбола в США.
Герд Мюллер («Форт-Лодердейл Страйкерс», США)
В 1979-м Мюллер покинул «Баварию» и уехал в США, где три сезона отыграл за «Форт-Лодердейл Страйкерс». В 1980-м Мюллер со своим клубом дошел до финала Соккер Боула, где проиграл «Нью-Йорк Космосу». В 80 матчах за «Страйкерс» Герд забил 40 мячей.
Эйсебио («Нью-Джерси Американс», США)
Бронзовый призер ЧМ-1966 после ухода из «Бенфики» в 1975-м успел поиграть в семи клубах за три года – среди них был один мексиканский и четыре американских. Завершил карьеру Эйсебио в 1978-м в «Нью-Джерси Американс», который тогда играл во второй американской лиге.
Лотар Маттеус («Нью-Йорк Ред Буллз», США)
После ухода из «Баварии» 39-летний Маттеус на сезон заехал в «Нью-Йорк Ред Буллз» (тогда клуб назывался «Нью-Йорк МетроСтарз»). Там же немец и завершил карьеру.
Ривалдо («Можи-Мирин», Бразилия)
Большая карьера Ривалдо закончилась в 2003-м с уходом из «Милана». После этого бразилец устроил впечатляющий трип – заехал в греческие АЕК и «Олимпиакос», узбекский «Бунедкор» и ангольский «Кабушкорп». А завершил карьеру в 43 года – в бразильском «Можи-Мирине».
Алессандро Дель Пьеро («Дели Дайнамос», Индия)
После 19 лет в «Ювентусе» Алессандро уехал сначала в австралийский «Сидней» (24 гола в 48 матчах), а затем в индийский «Дели Дайнамос» (1 гол в 10 матчах), где и закончил в 38 лет.
Роберто Карлос («Дели Дайнамос», Индия)
Бразильский защитник ушел из «Реала» в 2007-м – в 34 года. После этого три года в «Фенербахче», год в «Коринтиансе» и год в «Анжи». Казалось, это конец, но в 2015-м легендарный бразилец вернулся, чтобы провести три игры за «Дели Дайнамос».
Самюэль Это’О («Катар СК»)
Самюэль пылил на приличном уровне до 35 лет – карьере не помешал даже двухлетний период в «Анжи». В 2015-м Это’О уехал в Турцию – там три года играл за «Антальяспор» и «Коньяспор». Точка в карьере – катарская, за «Катар СК» в 17 матчах у него шесть голов.
Фернандо Торрес («Саган Тосу», Япония)
Испанский форвард выбрал для завершения карьеры нетипичную Японию. В «Саган Тосу» Торрес провел один сезон и результативностью не блистал – в 35 матчах забил только пять раз.
Хави («Аль-Садд», Катар)
Хави покинул родную «Барселону» в 2015-м – уехал в катарский «Аль-Садд». Там плеймейкер играл четыре года, а сразу после карьеры стал там главным тренером – по пути обратно в «Барселону».
Фабио Каннаваро («Аль-Ахли», ОАЭ)
Легендарный итальянский защитник тоже заканчивал карьеру на Ближнем Востоке – провел сезон за «Аль-Ахли» из Арабских Эмиратов. Там же начинал и тренерскую карьеру – в сезоне-2013/14 был ассистентом. Любопытно, что через некоторое время итальянец стал главным в «Аль-Насре».
Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию
Почему Роналду никто не подписал в Европе? Три пугающих картинки
С кем теперь играть Роналду? Знакомых имен хватает
Фото: Gettyimages.ru/Jamie Squire, Virendra Singh Gosain/Hindustan Times, Ashok Nath Dey/Hindustan Times, Claudio Villa; globallookpress.com/Nikku, Yutaka, Simon Holmes, www.imago-images.de; en.wikipedia.org; facebook.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Серебряный призер был Эйсебио. Португалия хоть и заняла третье место, но получила серебряные медали, бронза досталась СССР. Раньше четыре комплекта наград было.