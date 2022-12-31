Великие в экзотических странах: кто доигрывал в Катаре, ОАЭ, Японии и Индии?

Компания Роналду.

Похоже, что Криштиану Роналду и клубный топ-футбол – прошлое. 37-летний португалец подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии на 2,5 года. Кто еще из великих футболистов выбирал экзотичные места для завершения карьеры?

Оговоримся: для старых поколений мы считаем экзотикой и США, потому что в то время американская лига была совсем еще скромной, ни в какое сравнение с нынешней МЛС.

Пеле («Нью-Йорк Космос», США)

Король футбола в 35 лет уехал покорять США – в уже несуществующий «Нью-Йорк Космос», который играл в уже несуществующей Североамериканской футбольной лиге. Получилась отличная история – в 64 матчах 37 голов. Бразилец точно способствовал всплеску популярности футбола в США.

Герд Мюллер («Форт-Лодердейл Страйкерс», США)

В 1979-м Мюллер покинул «Баварию» и уехал в США, где три сезона отыграл за «Форт-Лодердейл Страйкерс». В 1980-м Мюллер со своим клубом дошел до финала Соккер Боула, где проиграл «Нью-Йорк Космосу». В 80 матчах за «Страйкерс» Герд забил 40 мячей.

Эйсебио («Нью-Джерси Американс», США)

Бронзовый призер ЧМ-1966 после ухода из «Бенфики» в 1975-м успел поиграть в семи клубах за три года – среди них был один мексиканский и четыре американских. Завершил карьеру Эйсебио в 1978-м в «Нью-Джерси Американс», который тогда играл во второй американской лиге.

Лотар Маттеус («Нью-Йорк Ред Буллз», США)

После ухода из «Баварии» 39-летний Маттеус на сезон заехал в «Нью-Йорк Ред Буллз» (тогда клуб назывался «Нью-Йорк МетроСтарз»). Там же немец и завершил карьеру.

Ривалдо («Можи-Мирин», Бразилия)

Большая карьера Ривалдо закончилась в 2003-м с уходом из «Милана». После этого бразилец устроил впечатляющий трип – заехал в греческие АЕК и «Олимпиакос», узбекский «Бунедкор» и ангольский «Кабушкорп». А завершил карьеру в 43 года – в бразильском «Можи-Мирине».

Алессандро Дель Пьеро («Дели Дайнамос», Индия)

После 19 лет в «Ювентусе» Алессандро уехал сначала в австралийский «Сидней» (24 гола в 48 матчах), а затем в индийский «Дели Дайнамос» (1 гол в 10 матчах), где и закончил в 38 лет.

Роберто Карлос («Дели Дайнамос», Индия)

Бразильский защитник ушел из «Реала» в 2007-м – в 34 года. После этого три года в «Фенербахче», год в «Коринтиансе» и год в «Анжи». Казалось, это конец, но в 2015-м легендарный бразилец вернулся, чтобы провести три игры за «Дели Дайнамос».

Самюэль Это’О («Катар СК»)

Самюэль пылил на приличном уровне до 35 лет – карьере не помешал даже двухлетний период в «Анжи». В 2015-м Это’О уехал в Турцию – там три года играл за «Антальяспор» и «Коньяспор». Точка в карьере – катарская, за «Катар СК» в 17 матчах у него шесть голов.

Фернандо Торрес («Саган Тосу», Япония)

Испанский форвард выбрал для завершения карьеры нетипичную Японию. В «Саган Тосу» Торрес провел один сезон и результативностью не блистал – в 35 матчах забил только пять раз.

Хави («Аль-Садд», Катар)

Хави покинул родную «Барселону» в 2015-м – уехал в катарский «Аль-Садд». Там плеймейкер играл четыре года, а сразу после карьеры стал там главным тренером – по пути обратно в «Барселону».

Фабио Каннаваро («Аль-Ахли», ОАЭ)

Легендарный итальянский защитник тоже заканчивал карьеру на Ближнем Востоке – провел сезон за «Аль-Ахли» из Арабских Эмиратов. Там же начинал и тренерскую карьеру – в сезоне-2013/14 был ассистентом. Любопытно, что через некоторое время итальянец стал главным в «Аль-Насре».

Фото: Gettyimages.ru/Jamie Squire, Virendra Singh Gosain/Hindustan Times, Ashok Nath Dey/Hindustan Times, Claudio Villa; globallookpress.com/Nikku, Yutaka, Simon Holmes, www.imago-images.de; en.wikipedia.org; facebook.com