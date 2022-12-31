Лео и Криш
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Великие в экзотических странах: кто доигрывал в Катаре, ОАЭ, Японии и Индии?

Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро
Фернандо Торрес Фернандо Торрес
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Хави Хави
Роберто Карлос Роберто Карлос
Ривалдо Ривалдо
Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
Лотар Маттеус Лотар Маттеус
Герд Мюллер Герд Мюллер
Эйсебио Эйсебио
Пеле Пеле
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Компания Роналду.

Похоже, что Криштиану Роналду и клубный топ-футбол – прошлое. 37-летний португалец подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии на 2,5 года. Кто еще из великих футболистов выбирал экзотичные места для завершения карьеры?

Оговоримся: для старых поколений мы считаем экзотикой и США, потому что в то время американская лига была совсем еще скромной, ни в какое сравнение с нынешней МЛС.

Пеле («Нью-Йорк Космос», США)

Король футбола в 35 лет уехал покорять США – в уже несуществующий «Нью-Йорк Космос», который играл в уже несуществующей Североамериканской футбольной лиге. Получилась отличная история – в 64 матчах 37 голов. Бразилец точно способствовал всплеску популярности футбола в США.

Герд Мюллер («Форт-Лодердейл Страйкерс», США)

В 1979-м Мюллер покинул «Баварию» и уехал в США, где три сезона отыграл за «Форт-Лодердейл Страйкерс». В 1980-м Мюллер со своим клубом дошел до финала Соккер Боула, где проиграл «Нью-Йорк Космосу». В 80 матчах за «Страйкерс» Герд забил 40 мячей.

Эйсебио («Нью-Джерси Американс», США)

Бронзовый призер ЧМ-1966 после ухода из «Бенфики» в 1975-м успел поиграть в семи клубах за три года – среди них был один мексиканский и четыре американских. Завершил карьеру Эйсебио в 1978-м в «Нью-Джерси Американс», который тогда играл во второй американской лиге.

Лотар Маттеус («Нью-Йорк Ред Буллз», США)

После ухода из «Баварии» 39-летний Маттеус на сезон заехал в «Нью-Йорк Ред Буллз» (тогда клуб назывался «Нью-Йорк МетроСтарз»). Там же немец и завершил карьеру.

Ривалдо («Можи-Мирин», Бразилия)

Большая карьера Ривалдо закончилась в 2003-м с уходом из «Милана». После этого бразилец устроил впечатляющий трип – заехал в греческие АЕК и «Олимпиакос», узбекский «Бунедкор» и ангольский «Кабушкорп». А завершил карьеру в 43 года – в бразильском «Можи-Мирине». 

Алессандро Дель Пьеро («Дели Дайнамос», Индия)

После 19 лет в «Ювентусе» Алессандро уехал сначала в австралийский «Сидней» (24 гола в 48 матчах), а затем в индийский «Дели Дайнамос» (1 гол в 10 матчах), где и закончил в 38 лет.

Роберто Карлос («Дели Дайнамос», Индия)

Бразильский защитник ушел из «Реала» в 2007-м – в 34 года. После этого три года в «Фенербахче», год в «Коринтиансе» и год в «Анжи». Казалось, это конец, но в 2015-м легендарный бразилец вернулся, чтобы провести три игры за «Дели Дайнамос».

Самюэль Это’О («Катар СК»)

Самюэль пылил на приличном уровне до 35 лет – карьере не помешал даже двухлетний период в «Анжи». В 2015-м Это’О уехал в Турцию – там три года играл за «Антальяспор» и «Коньяспор». Точка в карьере – катарская, за «Катар СК» в 17 матчах у него шесть голов.

Фернандо Торрес («Саган Тосу», Япония)

Испанский форвард выбрал для завершения карьеры нетипичную Японию. В «Саган Тосу» Торрес провел один сезон и результативностью не блистал – в 35 матчах забил только пять раз.

Хави («Аль-Садд», Катар)

Хави покинул родную «Барселону» в 2015-м – уехал в катарский «Аль-Садд». Там плеймейкер играл четыре года, а сразу после карьеры стал там главным тренером – по пути обратно в «Барселону».

Фабио Каннаваро («Аль-Ахли», ОАЭ)

Легендарный итальянский защитник тоже заканчивал карьеру на Ближнем Востоке – провел сезон за «Аль-Ахли» из Арабских Эмиратов. Там же начинал и тренерскую карьеру – в сезоне-2013/14 был ассистентом. Любопытно, что через некоторое время итальянец стал главным в «Аль-Насре».

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Фото: Gettyimages.ru/Jamie Squire, Virendra Singh Gosain/Hindustan Times, Ashok Nath Dey/Hindustan Times, Claudio Villa; globallookpress.com/Nikku, Yutaka, Simon Holmes, www.imago-images.de; en.wikipedia.orgfacebook.com

8 комментариев

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Bosniec
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Дрогба и Бекхэм, не? Трезеге, опять же.
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Заяцволк
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Ещё Буффон помню уезжал доигрывать в какой-то дворовый чемпионат, французский что ли, даже название команды не помню, помню только то, что у них зероЛЧ. А потом вдруг вернулся в Ювентус из того болота, красиво было
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Гриззли
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"Бронзовый призер ЧМ-1966 после ухода из «Бенфики» в 1975-м успел поиграть в семи клубах"

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Серебряный призер был Эйсебио. Португалия хоть и заняла третье место, но получила серебряные медали, бронза досталась СССР. Раньше четыре комплекта наград было.
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teo_heel
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Ну Япония на фоне остальных не кажется такой уж экзотикой. Думается туда уезжали те, кто был знаком с аниме Капитан Тсубаса. Иньеста даже был персонажем в одной из мобильных игр по Тсубасе.
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Борис Энгельгардт
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Ответ Wekil
А Батистута? Он был одним из первых топ-игроков, уехавших доигрывать в Катар. С ним в то же лето в Катар уехали Йерро, Эффенберг и Гвардиола.
статья на коленке сделана, многие достойные персоналии не упомянуты
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Wekil
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Ответ 6LACK
Так-то Пеле всю карьеру провел в экзотических чемпионатах. А вообще, если хотите видеть в википедии статистику голов игрока за клуб, то смотрите дальше общей информации. У Пеле больше 100 игр за Нью-Йорк во всех турнирах
Чемпионат Бразилии сложно назвать экзотическим местом. Представьте, что все бразильцы, играющие сегодня в Европе, вернутся на родину. Можно ли будет назвать такой турнир экзотическим или слабым?
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Wekil
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А Батистута? Он был одним из первых топ-игроков, уехавших доигрывать в Катар. С ним в то же лето в Катар уехали Йерро, Эффенберг и Гвардиола.
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6LACK
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Так-то Пеле всю карьеру провел в экзотических чемпионатах. А вообще, если хотите видеть в википедии статистику голов игрока за клуб, то смотрите дальше общей информации. У Пеле больше 100 игр за Нью-Йорк во всех турнирах
+1
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