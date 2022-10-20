Конец отношений «МЮ» и Роналду? Клуб отстранил его от тренировок и забанил на игру с «Челси»

Криштиану жалеет, что ушел в подтрибунку.

«Манчестер Юнайтед» провел лучший матч при Тен Хаге, но уже на следующий день все обсуждают Криштиану Роналду, который даже не вышел на поле. Незадолго до финального свистка португалец грустно ушел в подтрибунку.

«Я видел его, но не разговаривал с ним. Я разберусь с этим завтра, не сегодня. Сегодня мы празднуем победу», – сказал после матча Тен Хаг.

И реакция последовала: «МЮ» заявил, что Криштиану не сыграет против «Челси, а The Athletic добавил, что Роналду будет тренироваться индивидуально.

За что его наказали?

Первая трактовка ухода Криштиану в подтрибунку – он обиделся, что его не выпустили.

Но, если верить новым инсайдам, все не так просто. Daily Mail и The Athletic сообщают, что Тен Хаг все-таки хотел выпустить португальца на 87-й минуте, но Роналду отказался. И даже сразу уехал со стадиона, а не ушел в раздевалку.

Подобное случилось не впервые: в августе Криштиану ушел до финального свистка с товарищеского матча против «Райо Вальекано». Тогда Тен Хаг сказал: «Это недопустимо. Мы – команда, всем нужно оставаться до конца».

«Манчестер Юнайтед» не комментирует, оштрафовали ли Криша. А ведь даже зарплата за две недели стала бы серьезным наказанием – как никак 1 млн фунтов.

Криштиану признал, что был не прав. Прямо так не сказал, но хотя бы намекнул

После новости об отстранении Роналду высказался в соцсетях. Попробовал сгладить ситуацию:

«Всю карьеру я стараюсь жить и играть с уважением к коллегам, противникам, тренерам. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же – как человек и как профессионал – каким был последние 20 лет во время игры в футбол. И уважение всегда было решающим фактором при принятии решений.

Я начинал очень молодым, поэтому примеры старших и более опытных игроков были для меня важны. Поэтому я сам всегда старался быть примером для молодых игроков во всех командах, в которых играл. К сожалению, это не всегда возможно. Иногда cгоряча можно дать эмоциям контроль над собой.

Сейчас я считаю, что должен усердно трудиться на базе в Каррингтоне, поддерживать моих одноклубников и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению – не вариант. Мы – «Манчестер Юнайтед», и мы должны быть едиными. Скоро мы снова будем вместе!»

Что думают в Англии? В основном Роналду критикуют, но есть и защитники

•‎ Реакцию большинства выразил экс-защитник сборной Англии Дэнни Милз: «Если он так поступил, то это абсолютный позор. Думаю, это неуважительно по отношению к команде, тренеру и болельщикам. Он ставит себя выше клуба... Это полный позор!»

•‎ Но есть и те, кто заступился за Криштиану. Например, бывший партнер по «МЮ» Патрис Эвра: «Все разные. Я хотел бы сосредоточиться на игре «МЮ», а не на защите Криштиану. Мы не знаем, сказал ли он Тен Хагу об уходе, или мы пытаемся сделать из этого историю. Не хочу искать оправданий, нужно прекратить говорить о Криштиану каждый день».

•‎ А Алан Ширер поддержал Тен Хага: «Я понимаю разочарование Роналду из-за того, что он не смог выйти на поле. Но вот ситуация: команда провела хороший матч, и тренер сделал серьезное заявление, оставив его в запасе. Это оказалось правильным решением, потому что на поле они все делали верно.

Ситуация тяжелая. У тренера очень сложная жизнь. Его будут спрашивать об этом журналисты, а он вообще-то должен говорить о команде на поле, потому что сегодня они сыграли впечатляюще».

•‎ Телеведущий Пирс Морган – среди адвокатов португальца: «То, как тен Хаг, кажется, восхищается униженным Криштиану выглядит жалко. Засунуть величайшего футболиста мира на скамейку запасных, заставляя его неоднократно разогреваться, а затем даже не использовать его в качестве замены, просто ошеломляюще неуважительно, так относиться к лучшему бомбардиру «Юнайтед» в прошлом сезоне».

•‎ У Тьерри Анри – самое дипломатичное мнение по теме, но даже он скорее на стороне Тен Хага: «Это непростая ситуация, но тен Хаг в «Манчестер Юнайтед» ради команды, а не ради Криштиану Роналду. Криштиану – часть команды, поэтому нужно искать решение. Иногда Тен Хагу нужно играть без него. Это сложно, когда о Роналду постоянно говорят.

Все говорят о достижениях Роналду – с ними мало кто может сравниться. Но дело в том, на что способен Роналду сейчас. Он находится не в том положении, к которому привык».

•‎ А вот мнение футбольного автора и болельщика «МЮ» Нуруддена Чудри. Его ретвитнул Джейми Каррагер (которому, кстати, Криштиану несколько недель назад не пожал руку перед матчем):

«Люди, слепо защищающие Роналду, – это странная комбинация из малолетних интернет-фанатов (для которых поклонение некоторым игрокам становится неотъемлемой частью характера) и бывших футболистов, которые просто радуются тому, что он подходит поздороваться с ними во время их предматчевой экспертизы».

•‎ Недоволен и Петер Шмейхель: «Я впервые могу сказать, что разочарован Роналду. Обычно я поддерживаю его, я понимаю его ситуацию. У нас переходный период. Сейчас у нас есть Эрик тен Хаг, у которого есть очень четкое представление о том, как он хочет играть в футбол. Нам нужно понимание и время. Нам не нужны такие отвлекающие факторы, и я бы сказал, что это разочаровывает».

•‎ Громче всех Криштиану поддерживает его сестра. Элма Авейру опубликовала фото с игроком в сторис и подписала так: «Мой великий герой и любовь всей моей жизни, я буду с тобой, пока смерть не разлучит нас. Существует закон бумеранга. Не делай другим то, что не желаешь для себя. Бог не спит».

Что дальше? Криштиану хотят продать уже зимой

По информации The Guardian, тен Хаг может одобрить продажу игрока в зимнее трансферное окно. Исполнительный директор клуба Ричард Арнольд готов поддержать тренера.

Трудности с переходом Роналду в другой клуб могут возникнуть из-за высокой зарплаты футболиста – около 500 тысяч фунтов в неделю. «Манчестер Юнайтед» может продать Криштиану, покрыв при этом половину его зарплаты до конца сезона, или отдать в аренду, придумав особую схему с другим клубом.

Также утверждается, что у Роналду напряженные отношения с некоторыми людьми из штаба тен Хага – с некоторыми из них португалец почти не общается, и Тен Хаг об этом знает.

За продажу выступают уже не только противники Роналду, но и его сторонники. Например, Рио Фердинанд обвинил Тен Хага в том, что тренер не продал Криштиану летом, хотя не собирался строить команду вокруг португальца:

«Сейчас я просто сижу здесь и думаю, почему же «МЮ» не отпустил Роналду, если тен Хаг уже тогда понимал, что он не входит в его планы? Это сбивает меня с толку. Роналду нужно было отпустить. Это будет мешать тен Хагу двигаться вперед до того дня, пока Роналду не уйдет, ведь это кумир и суперзвезда».

Фото: REUTERS/Craig Brough; East News/Oli SCARFF / AFP