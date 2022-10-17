Теплые объятия Роналду и Алекса Фергюсона: тренер вручил Кришу награду за 700 голов

Перед матчем с «Ньюкаслом» Криштиану Роналду получил приз за 700 голов на клубном уровне, которые ему покорились в прошлом туре.

Для португальца вдвойне приятно, что приз ему вручил сам Алекс Фергюсон.

Игрок и бывший тренер тепло обнялись.

Роналду всегда называл Фергюсона футбольным отцом. Но на днях Патрис Эвра вспомнил, что тренер порой жестко обходился с португальцем.

«Помню, как однажды Фергюсон уничтожил его, – говорит Эвра. – У нас был матч, кажется, с «Челси», и Роналду отыграл не очень хорошо. Фергюсон сказал ему: «Легко сделать хет-трик против «Болтона» или «Блэкберна», но как насчет больших игр?» Это был тяжелый момент.

И внезапно после этого Криштиану начал забивать в больших матчах. Постепенно он стал другим игроком. Фергюсон пошел дальше и сказал ему, что он не вингер, а нападающий. И с его способностями он должен забивать два или три гола за игру. Сэр Алекс подчеркнул, что его не волнуют уловки, дриблинг и финты. Он сказал: «Забудь об этом, ты должен забивать голы».

У самого Криша в памяти только телпые воспоминания о Фергюсоне:

«Наверное, он не помнит, но я расскажу, потому что это красивая история. Однажды мой отец попал в больницу, и я был сильно подавлен. Я поговорил с сэром Алексом, и он сказал: «Криштиану, можешь уехать на два или три дня». У команды были сложные матчи, и я в тот момент был ключевым игроком. Он сказал: «Будет тяжело, потому что впереди нас ждут непростые игры, но я понимаю твою ситуацию и разрешаю тебе уехать, чтобы увидеться с отцом».

Для меня это было очень важно. Важнее победы в Лиге чемпионов, чемпионства в английской Премьер-лиге, кубков и прочего. Я уважаю сэра Алекса, потому что он всегда держит слово. Я ценю это»

Де Хеа тоже получил гравированную тарелку от легенды – за 500 игр в составе «Юнайтед».

Фото: REUTERS/David Klein; East News/AP Photo/Dave Thompson, Andrew Yates/CSM; Gettyimages.ru/Dan Mullan, Ash Donelon/Manchester United