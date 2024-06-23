Сколько же грязи в матче «Амкал» – 2Drots. Стыдно
И это класико медиафутбола.
Четвертьфинал Медиалиги «Амкал» – 2Drots запомнился. Но не голами или атмосферой на стадионе, а безумным количеством конфликтов на пустом месте.
● Напряжение ощущалось с первых минут – обе бровки при каждой остановке игры выбегали на поле. Вмешиваться приходилось и Медиалиге, и даже Кириллу Гоцуку – капитан «Пари НН» смотрел матч с бровки.
Один из самых жутких моментов первого тайма. После травмы Манны главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов и несколько игроков вышли на поле, за ними – стайка медиафутбольных медиа. Внезапно Кузнецов схватил одного из журналистов, пнул и вытолкал на бровку: «Иди ## ### отсюда».
Его помощник Альберт Осколков попытался ударить парня в голову, а игроки 2D Эдамс и Белка накинулись после (полная хронология конфликта – здесь).
После матча парень обратился в травмпункт из-за головокружения, а Кузнецов объявил, что журналисту не стоило выходить на поле: «Я извиняюсь. Но он повел себя неправильно».
● На бровке «Амкала» самым активным был главный тренер – Сослан Гатагов.
Он закусился с одним из олдов 2Drots Эриком: «#### [зачем] вы костоломов набрали? Заткнись #####».
К Сослану подошел президент 2Drots Жека.
Гатагов: «Он вкидывает на меня, я ему ничего не говорил»
Жека: «А мне ты яйца зачем показываешь?»
Гатагов: «Ты серьезно на яйца обиделся?»
● Ближе к концу первого тайма 2Drots отыгрались. После гола Жека побежал праздновать к скамейке «Амкала». Рядом появился Герман Эль Класико – босс «Амкала».
«Я же тебе говорил», – прокричал Жека буквально в лицо Герману. Президенты начали толкаться, подлетел Вагабонд (еще один игрок 2D) и толкнул Германа – началось месиво.
● В конце первого тайма Артур Газданов (2Drots) и Василий Маврин («Амкал») жестко поборолись за мяч. Маврин толкнул Газданова, а тот, лежа на газоне, схватил его за футболку.
Затем Газданов лег сверху на мяч, чтобы не отдавать его Маврину.
Лидер «Амкала» попытался достать мяч из-под Газданова. В конфликт влетел Жека: подбежал и жестко толкнул Маврина. Вспыхнула потасовка.
Когда конфликт немного утих, Маврин и Газданов продолжили перебрасываться оскорблениями.
«Зачем ты меня трогаешь? Иди ## ###. Пошел ## ###, ублюдок», – горел Газдан. «#### [рот] закрой», – отвечал Маврин.
● Из-за постоянных конфликтов первый тайм затянулся более чем на час. Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава несколько раз просил запасных и тренеров не выбегать на поле. А в перерыве еще раз обратился к Сослану Гатагову:
«Ты один остаешься в технической зоне. Все остальные #### на скамейку. Встал, вышел – на улицу. Мы не играем в футбол, мы ###### страдаем».
● Во втором тайме было спокойнее. Ближе к концу матча сошлись Гатагов и тренер вратарей 2Drots Максим Энкин. Мужчины перекрикивались издалека, каждый остался в технической зоне своей команды.
Гатагов: «Что ты ####### [говоришь]? Мы не в Казахстане, я тебе ##### [лицо] за два счета разобью»
Энкин: «Что ты сказал? Кого ты на ### замочишь? Иди помидоры мочи»
Гатагов: «Иди побрейся, на ###».
● После серии буллиталити (победили 2Drots) пошли новые порции грязи. Президент 2Drots Некит оставил послание «Амкалу».
«Повкидывайте, малышки, принцесски. Если мне нужно будет ######### [заняться сексом], я тебе обязательно, малышка, позвоню. Ты приедешь по вызову, потому что тебя ### уже больше, чем 1000 дней. Очень приятно. Спасибо, ребята, вы как всегда сосете ####### [классно]».
● В победной раздевалке Фрол – один из лидеров 2Drots – прочитал рэп про «Амкал». Внутри – оскорбления главных персонажей команды.
«Андрей Сибскана ###### дед
Маврин несет полный бред
Пока их жирные скуфы доедают обед
Герману нужен логопед
«Амкал» опять без побед
Не могут выиграть у нас больше тысячи дней
##### cегодня этих бомжей
Швагирев – огромная дырка
У «Амкала» форма с турецкого рынка.
Они опять громко плакали.
Ну а мы их сегодня жестко трахали.
● Один из старичков 2Drots – Алекс Месси. Он давно не играет, но приезжает на важные матчи. После победы он гулял по полю в футболке с переделанным мемом и надписью «Хозяева «Амкала» на спине.
«Эта футболка означает, что мы – хозяева. Мне ##### [все равно], пусть они будут ####### [говорить] про мою команду, буду я про них ####### [говорить]. Идите #####!»
Точно ли такого мы ждали от главного матча медиафутбола?
Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов – пнул и послал, его помощник попытался ударить в голову