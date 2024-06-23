Сколько же грязи в матче «Амкал» – 2Drots. Стыдно

И это класико медиафутбола.

Четвертьфинал Медиалиги «Амкал» – 2Drots запомнился. Но не голами или атмосферой на стадионе, а безумным количеством конфликтов на пустом месте.

● Напряжение ощущалось с первых минут – обе бровки при каждой остановке игры выбегали на поле. Вмешиваться приходилось и Медиалиге, и даже Кириллу Гоцуку – капитан «Пари НН» смотрел матч с бровки.

Один из самых жутких моментов первого тайма. После травмы Манны главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов и несколько игроков вышли на поле, за ними – стайка медиафутбольных медиа. Внезапно Кузнецов схватил одного из журналистов, пнул и вытолкал на бровку: «Иди ## ### отсюда».

Его помощник Альберт Осколков попытался ударить парня в голову, а игроки 2D Эдамс и Белка накинулись после (полная хронология конфликта – здесь ).

После матча парень обратился в травмпункт из-за головокружения, а Кузнецов объявил, что журналисту не стоило выходить на поле: «Я извиняюсь. Но он повел себя неправильно».

● На бровке «Амкала» самым активным был главный тренер – Сослан Гатагов.

Он закусился с одним из олдов 2Drots Эриком: «#### [зачем] вы костоломов набрали? Заткнись #####».

К Сослану подошел президент 2Drots Жека.

Гатагов: «Он вкидывает на меня, я ему ничего не говорил»

Жека: «А мне ты яйца зачем показываешь?»

Гатагов: «Ты серьезно на яйца обиделся?»

● Ближе к концу первого тайма 2Drots отыгрались. После гола Жека побежал праздновать к скамейке «Амкала». Рядом появился Герман Эль Класико – босс «Амкала».

«Я же тебе говорил», – прокричал Жека буквально в лицо Герману. Президенты начали толкаться, подлетел Вагабонд (еще один игрок 2D) и толкнул Германа – началось месиво.

● В конце первого тайма Артур Газданов (2Drots) и Василий Маврин («Амкал») жестко поборолись за мяч. Маврин толкнул Газданова, а тот, лежа на газоне, схватил его за футболку.

Затем Газданов лег сверху на мяч, чтобы не отдавать его Маврину.

Лидер «Амкала» попытался достать мяч из-под Газданова. В конфликт влетел Жека: подбежал и жестко толкнул Маврина. Вспыхнула потасовка.

Когда конфликт немного утих, Маврин и Газданов продолжили перебрасываться оскорблениями.

«Зачем ты меня трогаешь? Иди ## ###. Пошел ## ###, ублюдок», – горел Газдан. «#### [рот] закрой», – отвечал Маврин.

● Из-за постоянных конфликтов первый тайм затянулся более чем на час. Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава несколько раз просил запасных и тренеров не выбегать на поле. А в перерыве еще раз обратился к Сослану Гатагову:

«Ты один остаешься в технической зоне. Все остальные #### на скамейку. Встал, вышел – на улицу. Мы не играем в футбол, мы ###### страдаем».

● Во втором тайме было спокойнее. Ближе к концу матча сошлись Гатагов и тренер вратарей 2Drots Максим Энкин. Мужчины перекрикивались издалека, каждый остался в технической зоне своей команды.

Гатагов: «Что ты ####### [говоришь]? Мы не в Казахстане, я тебе ##### [лицо] за два счета разобью»

Энкин: «Что ты сказал? Кого ты на ### замочишь? Иди помидоры мочи»

Гатагов: «Иди побрейся, на ###».

● После серии буллиталити (победили 2Drots) пошли новые порции грязи. Президент 2Drots Некит оставил послание «Амкалу».

«Повкидывайте, малышки, принцесски. Если мне нужно будет ######### [заняться сексом], я тебе обязательно, малышка, позвоню. Ты приедешь по вызову, потому что тебя ### уже больше, чем 1000 дней. Очень приятно. Спасибо, ребята, вы как всегда сосете ####### [классно]».

● В победной раздевалке Фрол – один из лидеров 2Drots – прочитал рэп про «Амкал». Внутри – оскорбления главных персонажей команды.

«Андрей Сибскана ###### дед

Маврин несет полный бред

Пока их жирные скуфы доедают обед

Герману нужен логопед

«Амкал» опять без побед

Не могут выиграть у нас больше тысячи дней

##### cегодня этих бомжей

Швагирев – огромная дырка

У «Амкала» форма с турецкого рынка.

Они опять громко плакали.

Ну а мы их сегодня жестко трахали.

● Один из старичков 2Drots – Алекс Месси. Он давно не играет, но приезжает на важные матчи. После победы он гулял по полю в футболке с переделанным мемом и надписью «Хозяева «Амкала» на спине.

«Эта футболка означает, что мы – хозяева. Мне ##### [все равно], пусть они будут ####### [говорить] про мою команду, буду я про них ####### [говорить]. Идите #####!»

Точно ли такого мы ждали от главного матча медиафутбола?

Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов – пнул и послал, его помощник попытался ударить в голову