Факт дня: «Амкал» не выигрывает трофеи с 2021-го

Было шесть попыток.

«Амкал» проиграл 2Drots в серии буллиталити и выбыл из пятого сезона Winline Медиалиги.

Грустный факт – «Амкал» не выигрывает трофеи с 2021-го . Летом того года команда Германа Эль Класико выиграла Московский Кубок Селебрити. После этого шесть раз участвовала в крупных медиафутбольных турнирах и лишь раз добиралась хотя бы до полуфинала.

● Клуб пропустил первый сезон Медиалиги ради товарищеских матчей (в том числе суперигры с «Динамо»).

● На МКС-2022 уступили «БроукБойз» в полуфинале и 2Drots в матче за третье место. После турнира клуб покинул Денис Зубко – лучший тренер в истории «Амкала», выигравший МКС.

● Второй сезон Медиалиги: добрались до 1/4 финала, но проиграли 2Drots в суперматче в Одинцове – 3:4.

● В третьем сезоне Медиалиги дебютировал новый главный тренер – Витай Миллер. С ним «Амкал» показал лучший результат в истории: равная игра с 2Drots в полуфинале (0:1) и победа над «Бей Беги» в матче за бронзу.

● На МКС-2023 «Амкал» сыграл лишь три матча: после поражения от «Броуков» вылетели в нижнюю сетку, а там проиграли «Деньгам». Единственный гол пропустили из-за ошибки голкипера «Амкала» Федора Маслова.

● Четвертый сезон Медиалиги – поражение от Fight Nights в четвертьфинале. Худший результат для «Амкала»: впервые они вылетели на такой ранней стадии МФЛ не от 2Drots. Герман Эль Класико решился на перемены: уволил тренерский штаб и пригласил Сослана Гатагова.

● Гатагов видоизменил состав: убрал Прокопа, пригласил звезд «Родины Медиа» и классных профи. Но пройти 2Drots так и не получилось – команда вылетела в 1/4 финала: равный счет по сумме двух матчей и поражение в серии буллиталити.

Кое-что Гатагов все же сделал: при нем «Амкал» впервые с 2021-го обыграл 2Drots. Последняя победа была в том самом финале МКС-2021, а серия продолжалась 1038 дней .

Но серия без трофеев остается в силе.

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