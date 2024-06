«Десятка» вылетела в 1/8 финала: Кутуз рыдал, Мусагалиев в одиночестве стоял под ливнем

Плей-офф Winline Медиалиги начался с сенсации: Fight Nights выбили ФК «10» – одного из фаворитов сезона. Как это было?

Великая серия буллатилити: под ливнем, голкипер Fight Nights забил паненкой и потащил удары Идову и Балы

В четверг вечером на Москву обрушился ливень. И если первый матч 1/8 успели провести в относительной сухости, то перед битвой «Десятки» и Fight Nights было тревожно за поле. Матч даже подумывали перенести из большого «Москвича» на искусственную поляну, но ливень затих.

...чтобы вновь разойтись к концу матча. «Десятка» и Fight Nights забили по голу, и все решалось в послематчевых буллитах.

Здесь царил голкипер Василий Лукичев – основной в Fight Nights с осени 2023-го. Лукичев внезапно пошел бить первым и исполнил паненку – вау.

«Я просто понимал, что ребятам тяжело, – рассказал Лукичев Спортсу. – Нужно было пять исполнителей, я решил взять ответственность на себя. Пошел первым, так мне даже было полегче. И всем ребятам, может быть, это придало уверенности. Я всегда говорил, что лучше всего – бить по центру».

Затем Лукичев вернулся в ворота и потащил удар от Балы: один из лидеров «Десятки» попробовал обыграть – неудачно.

Решающий буллит не забил новичок «Десятки» Брайн Идову. Он провел классный матч и даже отдал ассист, но в серии буллиталити растерялся. Брайн до последнего не принимал решение и позволил загнать себя в неудобную позицию – Лукачев спокойно потащил.

Итог – «Десятка» выбыла на первой же стадии плей-офф. Максимально внезапный результат.

«Десятка» провела мощный групповой этап: обыграла 2Drots и «Родину Медиа», Кутуз забивал больше всех

Перед стартом пятого сезона ФК «10» мощно укрепились: подписали Балу из 2Drots, Брайна Идову с опытом игры на чемпионате мира, защитника Антона Иванова, классно отыгравшего за «Эгриси» в бронзовом сезоне.

«Десятка» ураганно начала пятый сезон.

● Обыграла топ-клубы: 2Drots (3:0) и «Родину Медиа» (2:1)

● Не заметила команды поменьше: Lotus (3:0), «Деньги Рокетов» (5:0) и FC Bus (6:0)

● Много забивала: за семь матчей группового этапа – 21 гол (второй показатель в лиге). У Кутуза, лучшего бомбардира сезона, 12 голов.

В какой-то момент «Десятка» выглядела главным фаворитом сезона.

Проблемы начались за тур до конца группового этапа. Благодаря победе над 2Drots «Десятка» шла первой группе, но в шестом туре проиграла «БроукБойз» (1:3) и сравнялась с 2D по очкам. Команда Мусагалиева по-прежнему была первой за счет победы над 2D, но в последнем туре оступилась еще раз – проиграла «Тандему» по буллиталити.

Итог – второе место и попадание в 1/8 финала.

«10» никогда не пробивалась дальше четвертьфинала Медиалиги

ФК «10» существует с осени 2022-го и сыграла в четырех сезонах Медиалиги из пяти. Первый ушел на адаптацию, но с весны 2023-го «Десятка» – общепризнанный топ-клуб.

При этом «Десятка» ни разу не поднималась выше четвертьфинала.

● Во втором сезоне набрали 9 очков и не вышли из группы.

● Третий сезон: впервые вышли в плей-фф, в 1/8 обыграли «Народную Команду» (1:0), но срезали на 2Drots (0:2).

● Четвертый сезон: вылетели от «Титана» (0:0, 3:4 по буллатилити) в 1/8 финала. «Титан» в итоге выиграл сезон.

● Пятый сезон: вылетели от Fight Nights (1:1; 4:5 по буллиталити) в 1/8 финала.

Ноль выходов в полуфинал – это хуже, чем у 2Drots (две победы), «Родины Медиа» (победа и финал), «Титана» (победа), «БроукБойз» (серебро) и «Амкала» (бронза).

Эмоции «Десятки» – тоска. Азамат несколько минут молча стоял под дождем, Кутуз плакал

После финального свистка Станислав Минин (один из комментаторов матча) вспомнил песню The Weeknd: «Это Tears In The Rain. Слезы под дождем». Очень точное олицетворение состояния «Десятки» в этот момент.

Азамат Мусагалиев остался на поле, несмотря на ливень. Сначала просто замер и 30 секунд смотрел в одну точку.

А затем начал ходить по полю в одиночестве. Ливень не затихал.

Кутуз рыдал. «Я чувствую растерянность, пустоту, – рассказал форвард телеграм-каналу «Матч! Медиафутбол». – Траур. За эти годы Медиалига стала для меня смыслом жизни. Я жил этим сезоном. Очень хотел выиграть, но…Проклятая травма не дала полностью помочь команде. Сыграл как мог – на обезболах.

Первые игры в группе были с не самыми сильными соперниками, кроме 2Drots. Как только соперник стал посерьезнее, начались проблемы. Не знаю, с чем это связано».

В телеграм-канале «Десятки» появился пост:

«Это кошмар. Простите нас, пожалуйста. Спасибо всем огромное, кто поддерживал и верил в нас до самого конца».

У Fight Nights – праздник. Команда одноименного промоушена второй сезон подряд выходит в полуфинал. Камил Гаджиев (президент) и Эль Матадор (один из лидеров) отпраздновали лезгинкой.

Уже в это воскресенье Fight Nights сыграет с «Титаном» в четвертьфинале Медиалиги. А «Десятка» начнет борьбу в квалификации Кубка лиги.

