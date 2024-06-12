Стартует плей-офф Медиалиги. А какие там правила?

Памятка на месяц.

В плей-офф пятого сезона Winline Медиалиги вышли 12 команд. «БроукБойз», 2Drots, «Титан» и «Тандем» заняли первые места в своих группах и попали напрямую в четвертьфинал. «Амкал», GOATS, DMedia, FC Bus, «Родина Медиа», ФК «10», «Кони» и Fight Nights заняли вторые и третьи места и попали в стадию 1/8 финала (или уайлд-кард).

Что нужно знать о плей-офф?

● Впервые в истории Медиалиги четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в два матча: в каждой паре сыграют дома и на выезде.

● В четвертьфинале и в полуфинале буллиталити останутся, но по особым правилам. Если в первом матче команды играют вничью, то пробивается серия буллиталити. Победившая в ней команда получает плюс один гол к финальному счету матча. Если по сумме двух игр у команд ничейный счет, то и после второго матча пробивается серия буллиталити. Победитель проходит дальше (чуть детальнее о правилах буллиталити в плей-офф – здесь ).

● Впервые на стадии плей-офф будет доступен красный мяч, гол которым считается за два: тоже в четвертьфинале и в полуфинале. В финале сыграют без бонусного мяча.

Расписание плей-офф

1/8 финала

12 июня (среда)

18:00. «Амкал» – «Кони». Москва, большое поле стадиона «Москвич»

21:00. «Родина Медиа» – FC Bus. Москва, малое поле стадиона «Москвич»

13 июня (четверг)

18:00. DMedia – GOATS. Москва, малое поле стадиона «Москвич»

21:00. Fight Nights – ФК «10». Москва, большое поле стадиона «Москвич»

1/4 финала

15 июня (суббота)

18:00. 2Drots – «Амкал» или «Кони». Москва

21:00. «БроукБойз» – «Родина Медиа» или FC Bus. Москва

16 июня (воскресенье)

18:00. «Титан» – DMedia или GOATS. Москва

21:00. «Тандем» – Fight Nights или ФК «10». Москва

Примечание: пост будет дополняться.

Что еще нужно знать о пятом сезоне?

Ответные матчи четвертьфиналов пройдут в одном из трех городов – в Нижнем Новгороде, Воронеже или Оренбурге. Первые полуфинальные матчи сыграют в Екатеринбурге.

Победитель получит 10 миллионов рублей – это рекордный призовой фонд для Медиалиги. За медийную активность предусмотрен отдельный гонорар.

Два финалиста МФЛ-5 получат место в Кубке России. Еще одну команду для участия в Кубке выберет РФС.

Финал пятого сезона пройдет 20 июля. Среди потенциальных стадионов: «Лужники» в Москве, арены в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

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