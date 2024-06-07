Битва за плей-офф Медиалиги: участвуют 13 команд, остался последний тур. Здесь – все расклады

«Амкал» может вылететь.

Остросюжетный финал группового этапа Winline Медиалиги: перед последним туром 13 команд из 20 еще не обеспечили себе место в плей-офф. В гонке не участвуют только СКА и «Народная Команда».

Несколько важных деталей.

Напрямую в 1/4 финала выходит только первое место из каждой группы. Вторые и третьи места попадают в стадию уайлд-кард (часто ее называют 1/8 финала). Там они играют со вторыми и третьими местам из других групп. Четыре победителя уайлд-кард выходят в четвертьфинал.

В Медиалиге нет ничьих. При равном счете матч переходит в серию буллиталити: победитель получает два очка, проигравший – одно.

В случае равенства очков в таблице считаются победы в личных встречах.

Самое важное. За день до восьмого тура Медиалига провела челленджи, в которых разыгрывали одно очко в турнирную таблицу . Результаты покажут только в понедельник, после тура. Да-да, даже после сыгранных матчей мы не будем знать всех участников плей-офф – балл из челленджа может оказать повлиять на финальный расклад в группе.

Но даже без бонусного балла классных сюжетов много.

Группа А: «Титан» и «Родина Медиа» уже в плей-офф, Fight Nights хватит одного балла

● Самая предсказуемая группа.

У «Титана» все просто – клуб уже вышел в четвертьфинал. Потерять первую строчку они могут в достаточно фантастическом сценарии: поражение от «Коней», победа «Родины Медиа» в своем матче и в челлендже Медиалиги за один балл. Если такое случится, то будет равенство и проход в четвертьфинал «РМ» за счет преимущества по личным встречам.

Чтобы этого не случилось, «Титану» достаточно зацепить одно очко с «Конями».

● «Родина Медиа» тоже вышла в плей-офф. Чтобы остаться на второй строчке достаточно набрать хотя бы балл с «Эгриси» – в таком случае Fight Nights их не догонит (по личным встречам у «РМ» преимущество).

● На последнее место в стадии уайлд-кард претендуют Fight Nights и «Рома».

Fight Nights для третьего место достаточно набрать один балл с «Козлами», и «Рома» их не достанет (у FN победа в личных встречах). Потеря очков «Родиной» и победа над GOATS может дать Fight Nights второе место и более легкого соперника в уайлд-кард (если при такой плотности вообще можно говорить о легких соперниках).

● От «Ромы» зависит мало. Команде Ромароя обязательно нужно обыгрывать «Матч ТВ» и ждать поражения в основное время от Fight Nights.

Группа B: выйти в плей-офф может команда, которая начала сезон с четырех поражений

● 2Drots и «Десятка» гарантировали попадание в плей-офф, и теперь борются за прямой выход в четвертьфинал: у топ-клубов по 15 очков, но команда Мусагалиева впереди по личным встречам – в первом туре они обыграли 2D.

Кажется, что в последнем туре у 2Drots соперник чуть легче: они играют против «Народной» (5 очков), а ФК «10» – с «Тандемом» (12 очков, борются за первую строчку в группе C). Вдобавок, у «Десятки» матч пропустит Кутуз – лучший бомбардир сезона.

2Drots наверняка очень не хотят в стадию уайлд-кард. Единственный раз они играли там в прошлом сезоне (уступили первое место в группе «Десятке») и вылетели от «Эгриси».

● За последнее место в уайлд-кард борются команды, набравшие по семь очков: FC Bus, «Деньги Рокетов» и Lotus. Все трое играют против команд из группы C, которые бьются за прямой выход в четвертьфинал: «Амкала», DMedia и «Чисто Питер».

● Отметим Lotus: команда начала сезон с четырех поражений и в какой-то момент была худшей, но в последних двух турах победила и ворвалась в гонку за плей-офф. В восьмом туре они играют с «Чисто Питер».

Команда Bah Tee проигрывала обоим конкурентам за уайлд-кард, так что им нужна не только своя победа, но и осечки FC Bus и «Денег Рокетов».

● «Автобус» обыгрывал обоих конкурентов по группе, так в случае равенства очков с «Деньгами Рокетов» и Lotus в уайлд-кард выйдет команда Алана Гатагова.

Группа С: четыре претендента на первое место, «Амкал» еще может вылететь

● В группе С самая острая борьба за прямой выход в четвертьфинал – на него претендуют четыре команды.

● «Амкалу», «Тандему» и DMedia достаточно победить чтобы выйти в плей-офф. При этом «Амкалу» чтобы занять первое место, нужно надеяться на осечку соперников – в личных встречах они проигрывали «Тандему» и DMedia. Без ошибок конкурентов «Амкал» максимум третий .

● У «Чисто Питер» ситуация сложнее. Нужно обязательно побеждать Lotus и ждать осечки соперников. Идеально для питерцев, если очки потеряет «Тандем» – над ними есть преимущество в личных встречах, поэтому хватит и равенства очков. А вот при одинаковых баллах с «Амкалом» и DMedia питерцы окажутся ниже.

● Может ли «Амкал» не попасть в плей-офф? Вполне: достаточно победы «Чисто Питер» и поражения амкаловцев от «Автобуса» в основное время. Кстати, по расписанию питерцы стартуют за четыре часа до «Амкала» – удобно.

Группа D: команде Генича нужна ошибка «Эгриси» и «Козлов»

● «БроукБойз» прошли группу почти идеально: только одно поражение (от GOATS) 5 побед и 14 очков. Они нанесли «Десятке» единственное поражение в сезоне и спустили ее в борьбу с 2Drots.

● На два места в уайлд-кард претендуют GOATS, «Эгриси», «Матч ТВ» и «Кони».

«Эгриси» набрали хороший ход – две победы в двух последних матчах. В последнем туре они встречаются с крепкой «Родиной Медиа», которой тоже нужна победа. У GOATS в последнем туре Fight Nights, которых, сюрприз-сюрприз, тоже устроит только победа.

«Эгриси» и GOATS достаточно выиграть (хватит даже победы по буллиталити), чтобы пройти в уайлд-кард.

● «Матч ТВ» мало победить «Рому» – нужна осечка «Эгриси» или «Козлов».

В случае с «Эгриси» хватит и равенства очков, потому что у «Матч ТВ» победа в личных встречах. Например, если «Эгриси» проиграет, а «Матч ТВ» проиграет по буллитам, то обе команды наберут по 8 очков и дальше пройдет клуб Генича .

● Сложнее всего «Коням». Им нужно побеждать, набирать 8 очков и ждать поражений «Эгриси» и «Матч ТВ». При равенстве очков «Кони» обгонят обоих за счет побед в личных встречах.

Но шансов на выход в плей-офф не так много: в последнем туре «Кони» играют против «Титана», победителя группы A.

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Наблюдать за безумной развязкой группового этапа можно будет уже сегодня: восьмой тур стартует в пятницу и завершается вечером в воскресенье.

Расписание последнего тура