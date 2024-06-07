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Битва за плей-офф Медиалиги: участвуют 13 команд, остался последний тур. Здесь – все расклады

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 «Амкал» может вылететь.

Остросюжетный финал группового этапа Winline Медиалиги: перед последним туром 13 команд из 20 еще не обеспечили себе место в плей-офф. В гонке не участвуют только СКА и «Народная Команда». 

Несколько важных деталей.

Напрямую в 1/4 финала выходит только первое место из каждой группы. Вторые и третьи места попадают в стадию уайлд-кард (часто ее называют 1/8 финала). Там они играют со вторыми и третьими местам из других групп. Четыре победителя уайлд-кард выходят в четвертьфинал. 

В Медиалиге нет ничьих. При равном счете матч переходит в серию буллиталити: победитель получает два очка, проигравший – одно.

В случае равенства очков в таблице считаются победы в личных встречах.

Самое важное. За день до восьмого тура Медиалига провела челленджи, в которых разыгрывали одно очко в турнирную таблицу. Результаты покажут только в понедельник, после тура. Да-да, даже после сыгранных матчей мы не будем знать всех участников плей-офф – балл из челленджа может оказать повлиять на финальный расклад в группе.

Но даже без бонусного балла классных сюжетов много. 

Группа А: «Титан» и «Родина Медиа» уже в плей-офф, Fight Nights хватит одного балла

● Самая предсказуемая группа.

У «Титана» все просто – клуб уже вышел в четвертьфинал. Потерять первую строчку они могут в достаточно фантастическом сценарии: поражение от «Коней», победа «Родины Медиа» в своем матче и в челлендже Медиалиги за один балл. Если такое случится, то будет равенство и проход в четвертьфинал «РМ» за счет преимущества по личным встречам. 

Чтобы этого не случилось, «Титану» достаточно зацепить одно очко с «Конями».

● «Родина Медиа» тоже вышла в плей-офф. Чтобы остаться на второй строчке достаточно набрать хотя бы балл с «Эгриси» – в таком случае Fight Nights их не догонит (по личным встречам у «РМ» преимущество).

● На последнее место в стадии уайлд-кард претендуют Fight Nights и «Рома». 

Fight Nights для третьего место достаточно набрать один балл с «Козлами», и «Рома» их не достанет (у FN победа в личных встречах). Потеря очков «Родиной» и победа над GOATS может дать Fight Nights второе место и более легкого соперника в уайлд-кард (если при такой плотности вообще можно говорить о легких соперниках).

● От «Ромы» зависит мало. Команде Ромароя обязательно нужно обыгрывать «Матч ТВ» и ждать поражения в основное время от Fight Nights.

Группа B: выйти в плей-офф может команда, которая начала сезон с четырех поражений

● 2Drots и «Десятка» гарантировали попадание в плей-офф, и теперь борются за прямой выход в четвертьфинал: у топ-клубов по 15 очков, но команда Мусагалиева впереди по личным встречам – в первом туре они обыграли 2D.

Кажется, что в последнем туре у 2Drots соперник чуть легче: они играют против «Народной» (5 очков), а ФК «10» – с «Тандемом» (12 очков, борются за первую строчку в группе C). Вдобавок, у «Десятки» матч пропустит Кутуз – лучший бомбардир сезона.

2Drots наверняка очень не хотят в стадию уайлд-кард. Единственный раз они играли там в прошлом сезоне (уступили первое место в группе «Десятке») и вылетели от «Эгриси».

● За последнее место в уайлд-кард борются команды, набравшие по семь очков: FC Bus, «Деньги Рокетов» и Lotus. Все трое играют против команд из группы C, которые бьются за прямой выход в четвертьфинал: «Амкала», DMedia и «Чисто Питер».

● Отметим Lotus: команда начала сезон с четырех поражений и в какой-то момент была худшей, но в последних двух турах победила и ворвалась в гонку за плей-офф. В восьмом туре они играют с «Чисто Питер». 

Команда Bah Tee проигрывала обоим конкурентам за уайлд-кард, так что им нужна не только своя победа, но и осечки FC Bus и «Денег Рокетов».

● «Автобус» обыгрывал обоих конкурентов по группе, так в случае равенства очков с «Деньгами Рокетов» и Lotus в уайлд-кард выйдет команда Алана Гатагова.

Группа С: четыре претендента на первое место, «Амкал» еще может вылететь

● В группе С самая острая борьба за прямой выход в четвертьфинал – на него претендуют четыре команды.

● «Амкалу», «Тандему» и DMedia достаточно победить чтобы выйти в плей-офф. При этом «Амкалу» чтобы занять первое место, нужно надеяться на осечку соперников – в личных встречах они проигрывали «Тандему» и DMedia. Без ошибок конкурентов «Амкал» максимум третий.

● У «Чисто Питер» ситуация сложнее. Нужно обязательно побеждать Lotus и ждать осечки соперников. Идеально для питерцев, если очки потеряет «Тандем» – над ними есть преимущество в личных встречах, поэтому хватит и равенства очков. А вот при одинаковых баллах с «Амкалом» и DMedia питерцы окажутся ниже.

● Может ли «Амкал» не попасть в плей-офф? Вполне: достаточно победы «Чисто Питер» и поражения амкаловцев от «Автобуса» в основное время. Кстати, по расписанию питерцы стартуют за четыре часа до «Амкала» – удобно. 

Группа D: команде Генича нужна ошибка «Эгриси» и «Козлов»

● «БроукБойз» прошли группу почти идеально: только одно поражение (от GOATS) 5 побед и 14 очков. Они нанесли «Десятке» единственное поражение в сезоне и спустили ее в борьбу с 2Drots.

● На два места в уайлд-кард претендуют GOATS, «Эгриси», «Матч ТВ» и «Кони».

«Эгриси» набрали хороший ход – две победы в двух последних матчах. В последнем туре они встречаются с крепкой «Родиной Медиа», которой тоже нужна победа. У GOATS в последнем туре Fight Nights, которых, сюрприз-сюрприз, тоже устроит только победа.

«Эгриси» и GOATS достаточно выиграть (хватит даже победы по буллиталити), чтобы пройти в уайлд-кард.

● «Матч ТВ» мало победить «Рому» – нужна осечка «Эгриси» или «Козлов». 

В случае с «Эгриси» хватит и равенства очков, потому что у «Матч ТВ» победа в личных встречах. Например, если «Эгриси» проиграет, а «Матч ТВ» проиграет по буллитам, то обе команды наберут по 8 очков и дальше пройдет клуб Генича.

● Сложнее всего «Коням». Им нужно побеждать, набирать 8 очков и ждать поражений «Эгриси» и «Матч ТВ». При равенстве очков «Кони» обгонят обоих за счет побед в личных встречах.

Но шансов на выход в плей-офф не так много: в последнем туре «Кони» играют против «Титана», победителя группы A.

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Наблюдать за безумной развязкой группового этапа можно будет уже сегодня: восьмой тур стартует в пятницу и завершается вечером в воскресенье.

Расписание последнего тура

logoФК Матч ТВ
logoLotus
logoФК Тандем
logoGOATS
logo2Drots
logoКони
logoЧисто Питер
logoСКА Ростов
logoFC Bus
logoЛФК «Титан»
logoНародная Команда
logoАмкал
logoFC DMedia
logoРодина Медиа
logoБроукБойз
logoЛФК Рома
logoFight Nights
logoWinline Медиалига
logoЭгриси