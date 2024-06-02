Виктор Гусев прокомментировал в Медиалиге: вспоминал Уткина и много шутил

«Текила – не рэпер, а любимый напиток жены».

Виктор Гусев прокомментировал матч Winline Медиалиги. Это случилось в 7-м туре, в игре «Денег Рокетов» и «Эгриси».

Комментарий Гусева – рок-н-ролл. Общался с чатом, шутил про 0,33 и много вспомнил Уткина

Гусев работал в паре с Кареном Адамяном – руководителем комментаторов Медиалиги. «Я буду с вами только первый тайм, – объявил Гусев. – Не потому, что я «Первый канал» (смеется). Великолепная игра слов с самого начала».

Всего за тайм Гусев сгенерировал несколько хайлайтов.

● Начал с истории про Василия Уткина.

«Когда я общался в последний раз с Васей лично мы говорили о беспристрастности комментаторов. При том, что ни меня, ни Васю никто никогда не обвинял в том, что мы за кого-то болеем. Ну, болел я за сборную России, как и вся страна. А вот за клуб…

Я материалист, я сын биологов. Но я знаю, что сейчас Вася на нас смотрит сверху. И мы говорим: «Вася, на любом уровне: большого футбола или медиафутбола – все абсолютно беспристрастно, хотя и играет твоя команда. Никакого комментаторского пристрастия нет».

И ты это там, наверху, прекрасно понимаешь и всегда будешь понимать. Такая вот серьезная прелюдия».

● И еще одна история про Василия:

«Я помню еще одну интересную вещь. Когда-то Николай Озеров мне сказал: «Молодой человек, вот вы сказали нАчался матч ЦСКА – «Спартак». Запомните, началсЯ, ударение на я».

Вася когда-то мне тоже самое сказал про «Эгриси». Я пришел и говорю: «Твоя команда «ЭгрИси»… Он посмотрел на меня и говорит: «Витя, тебе не стыдно? Команда уже столько существует, а ты неправильно произносишь». Мне стало стыдно. Вася, ты видишь нас и слышишь – «Эгриси».

● «Что-то будет! – предвкушал Гусев. – Я знаю, что обычно матчи Медиалиги претворяют какие-то невероятные штуки».

Комментатор оказался прав. «Деньги Рокетов» вывели за руку карлика в подгузниках и соской во рту. Так команда поздравила главного тренера с рождением сына.

«Я начинаю понимать, что такое Медиалига. По поводу рождения ребенка можно было бы сделать все, что угодно, но это было бы так обыденно. А когда такой человек в памперсах и с соской… Браво, ребята! Браво!

Как опытные комментаторы, мы должны были привести мировую статистику, как играли команды тренеров, у которых накануне родился сын. Это было бы колоссальным».

● Гусев оценил правила Медиалиги.

Ему понравился «чистый пенальти» – когда запрещено добивание после исполнения 11-метрового.

«Это абсолютно то, что нужно вводить в большом футболе. Ты получаешь такое серьезное наказание в виде пенальти. Еще и не всегда заслуженно. Тебе и так дают пенальти, а еще и добивать. Вратарь совершил подвиг – он отбил. Это потрясающее нововведение!»

Похвалил и чистое время.

«Посмотрите, время идет по убывающей. Я помню, приехали мои друзья американцы, которые влюблены в американский футбол. И говорят: «Странно: пришли на футбол, а время идет с 1-й до 45-й минуты. Нужно же наоборот». Это дико их возмущало.

Мне нравится чистое время. Это хорошо».

Шутил про неограниченное число замен: «Мне говорили, что медиафутбол – массовый футбол. По количеству замен я вижу, что это действительно массовый футбол ».

● И про необычные номера на игровых футболках.

Гусев: «Мне нравятся эти номера. А номер 0,33, вообще любимый».

Адамян: «Это Евгений Гапон. Как будто намекает, как он будет проводить вечер после матча».

Гусев: «Все зависит от того, как закончат. Там может быть и 0,5, а может быть и литр».

● В чат трансляции залетел президент «Родины Медиа» Текила со словами «Гусев – легенда!».

«Виктор Михайлович, у меня к вам вопрос. Вы знаете такого рэпера Текила?» – «Текилу я знаю, но не рэпера, а 0,33. Я вспомнил, конечно я знаю. Вообще текила – любимый напиток моей жены. Зачем я это сказал?»

● Зрители в чате переделали легендарную фразу комментатора: «Текила под прессингом свежего кокса решил вспомнить Гусева».

«О! (смеется) Мне очень приятно, что помнят главные из моих репортажей. Спасибо, ребята! Вот это порадовало», – радовался комментатор.

«Кстати, это была заготовленная фраза или случайная? – интересовался Адамян. «Случайная. Я ни разу ничего не готовил. Больше того, я когда говорил кокс, я имел в виду каменный уголь. Я не знал, что это, самое ужасное, так называется».

В конце репортажа Гусев поблагодарил чат и пообещал вернуться в медиафутбол. «Только на первый тайм. Больше у нас денег нет» , – пошутил Адамян.

Гусев закончил репортаж своей великой фразой : «Берегите себя, дорогие мои. Берегите себя!»

Гусев появился на матче из-за конфликта «Денег Рокетов» с комментатором Медиалиги

А как вообще Гусев оказался в Медиалиге? Дело в конфликте между Павлом Чепурином (комментатор лиги и игрок «Эгриси») и командой «Деньги Рокетов».

В апреле Rocket Team проиграли в стыках и не попали в пятый сезон Медиалиги, но слились с ФК «Деньги» и заявили игроков Rocket Team после пятого тура (детальнее о ситуации здесь ). Обычно команде можно добавить не больше 10 игроков. Для «Денег Рокетов» сделали исключение – разрешили дозаявить 13 человек. Таким образом, выбывшая в стыках команда почти в полном составе попала в сезон.

Это важно, ведь в составе Rocket Team было много сильных игроков: опытные профи Федор Кудряшов и Арсений Логашов, звезды медиафутбола Салим и Майк Крапивников.

Это не понравилось Павлу Чепурину. Он комментировал матч «Денег Рокетов» и «Ромы» в шестом туре – первом после периода дозаявок. Чепа не произносил название «Деньги Рокетов», а заменял его на «команда в зеленом», «соперник «Ромы», «команда Арама [Айрапетяна, главного тренера]». Не упоминал и игроков, которые присоединились к команде в трансферное окно.

«Деньги Рокетов» не оценили перформанс. «Для меня это выглядит абсолютно непрофессионально и колхозно. Я не хочу, чтобы этот человек комментировал наши игры», – объяснял главный тренер Арам Айрапетян.

Накануне матча с «Эгриси» «Деньги Рокетов» опубликовали промо-ролик. По сюжету они обучают комментаторов: пять человек в маске с лицом комментатора пытались произнести название клуба.

Ролик заканчивается сообщением Виктору Гусеву: «Виктор Михалыч, это беда. 1 июня, 17:00, Одинцово. Приезжайте, нужно отстоять честь профессии».

На видео отреагировал Павел Чепурин в своем телеграм-канале.

«Главный профит в этой истории – приглашение Виктора Гусева: его позвали на матч МФЛ, чтобы «отстоять профессию».

На прошлых выходных «отстоять» прекрасно получилось у каждой приглашенной звезды этой команды, а у некоторых даже отсидеть в комментаторской вышло. Вот только оказалось, что никто из них так до конца и не понял,как называется команда, которая играла в зеленой форме. Поэтому, прежде чем учить комментаторов работе, лучше проинструктируйте своих звезд, за какую команду они приходят болеть – не думаю, что им нравится выглядеть свадебными генералами.

А комментарий Виктора Михайловича завтра я с нетерпением жду. Ведь он эту профессию не «отстаивает», а величественно олицетворяет и символизирует – в том числе, и для меня. Виктор Гусев – легенда.

Вот только это никак не касается команды, которая его пригласила под соусом ябеды. Ей не суждено получить и доли симпатии, которую вызывает Виктор Гусев. Ведь эта команда – обыкновенная бутафория. И надолго запоминать название, которого не станет уже через пару месяцев, нет никакого смысла – поэтому желаю Виктору Михайловичу поскорее его забыть сразу после репортажа».

«Мне интересен футбол в любом виде». Первое интервью Гусева после Медиалиги

После первого тайма Виктор Гусев дал интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

– Как вы здесь оказались? Кто вас пригласил?

– Меня пригласили мои друзья. Мне это очень интересно, потому что мне интересен футбол в любом виде. Я не сравниваю, конечно, но когда иду по улице и играют мальчишки, я останавливаюсь и смотрю. Не то, чтобы я сразу начинаю комментировать, я не сошел с ума. Но мне просто интересно.

А тем более я сейчас увидел здесь уровень. Во-первых, это матч решающий, где идет борьба за плей-офф. Увидел хороший уровень игроков, встретился с моим другом Федором Кудряшовым (играет за «Деньги Рокетов» – Спортс). Тут одни позитивные эмоции.

Игра понравилась, мы комментировали вместе с Кареном Адамяном. У него в руках был мобильный, чтобы следить за чатом, чего у меня никогда не было во время репортажей. Люди реагировали и были рады встрече. Мне это очень приятно.

Ждем легендарного комментатора на матчах Медиалиги.

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Фото: Winline Медиалига; телеграм-канал «Деньги Рокетов»