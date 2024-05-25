«Он радовался так только чемпионству «Спартака». Каррера вдохновил «Народную» на камбэк с 0:2

Помогла речь в раздевалке.

Массимо Каррера снова в Winline Медиалиге. Итальянец приехал на матч «Народной Команды» – в шестом туре болельщики «Спартака» рубились с «Матч ТВ».

«Это Массимо зарядил. Он счастливчик». Каррера произнес мотивационную речь в перерыве, а после камбэка – обнимался со Стронгом

Массимо приехал по ходу первого тайма и сразу пошел в раздевалку.

В трансляции объявили о приезде Карреры, а еще показали, как Массимо похож на игрока Народной Владислава Хотаженкова. Попробуйте найти 10 отличий, – пошутил комментатор Станислав Минин.

После первого тайма Массимо встречал игроков «Народной» в раздевалке – уже не в пиджаке, а в джерси клуба. К перерыву «НК» горела 0:2.

Каррера мотивировал парней пылкой речью:

«Матч заканчивается когда судья дает финальный свисток. Сейчас еще будет 45 минут. В том году я видел как вы играете. Вы можете выйти и взять этот матч. Делайте то, что вам посоветовал тренер. Отдайте на поле все, что у вас есть, и увидите – все наладится. Удачи».

На второй тайм Каррера вышел вместе с командой: поддерживал ребят на бровке и хлопал фанатам «Народной».

Мотивация от Карреры сработала (еще бы!): в самом начале второго тайма Кос (Андрей Косоруков) замкнул подачу с углового – 1:2. В конце матча на таймере горели нули, однако мяч по-прежнему был в игре, «Народная» проводила атаку и на последних секундах вколотила второй – 2:2.

Эмоции Карреры такие, словно сравнял его «Спартак».

Начал хлопать и трясти своего переводчика.

Затем облокотился ему на плечи.

И запрыгнул на спину.

А после – объятия с лидером «Народной» Иваном Стронгом.

«Он так радовался только когда «Спартак» становился чемпионом» , – шутил Станислав Минин.

В Медиалиге не бывает ничьих, поэтому команды перешли к серии буллиталити. В ней «Народная» оказалась сильнее и добыла первую победу в пятом сезоне. Получается, Массимо замотивировал команду на первую победу в МФЛ-5 – вау.

«Мой приезд повлиял на результат? – рассуждал Каррера после игры. – Я думаю, что советы тренера и желание игроков помогли прервать неудачную серию».

В этот момент в интервью ворвался президент «Народной» Сергей Кучер: «Да это Массимо зарядил, говорю. Он счастливчик».

Итальянец скромно пожал плечами.

Каррера уже приезжал на матч «Народной Команды»: слушал кричалку про Глушакова и заряжал в раздевалке

Впервые Массимо приехал к «Народной» осенью 2023-го. Итальянец доехал до Одинцово, где спартаковские болельщики рубились с KicksTown.

Чем запомнился тот приезд?

На стадионе Каррера послушал кричалку про Глушакова и получил в подарок джерси «Народной».

И снова Массимо толкал мотивационную речь – только на этот раз после матча, в котором «Народная» победила.

«Итак, поздравляю вас с победой, – начал Каррера. – Отменная победа. И это правильный настрой. Вы пока еще ничего не сделали, вы выиграли один матч. Так что продолжайте в том же духе, с таким же настроем, с таким же боевым духом. Спартаковским духом. И я из Италии, через Артема, буду следить за вашими результатами».

Каррера не обманул – не просто следил, но и приехал еще раз.

Чем сейчас занимается Каррера? Тренирует впервые за три года, вылетел в серию C

12 марта 2024-го Каррера стал главным тренером клуба «Асколи» из серии B. Это первая работа итальянца за три года: после увольнения из «Бари» в 2021-м он не тренировал.

Каррера принял «Асколи» на 18-м месте. Увы, Массимо не совершил чуда: к маю клуб остался на той же позиции и вылетел в серию C.

Зато у Карреры освободилось время для поездок на Медиалигу.

«Народная Команда» – история медиаклуба болельщиков «Спартака»