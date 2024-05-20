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«Не дай бог кто-то сделает паненку, рабону, радугу-#######». Наставление тренера перед буллитами и другие моменты пятого тура Медиалиги

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Закончился пятый тур WInline Медиалиги. Его пропускали «Амкал», «БроукБойз», «Рома» и ФК «10». Но даже без них было много интересного.

Fight Nights добыли очко без главного тренера – он был на связи по рации

«Родина Медиа» – Fight Nights (2:2, 6:5 по буллиталити)

Fight Nights вышли на «Родину Медиа» без главного тренера – Дмитрия Смирнова удалили в прошлом матче и дисквалифицировали на следующую игру. Поэтому в клубе заранее приготовили рации.

У матча была безумная конца. За 40 секунд до финального свистка «Родина Медиа» вела 2:0 и даже забила красным мячом, доведя счет до 4:0. Но главный арбитр отменил гол и поставил пенальти в ворота «Родины Медиа». Хавбек Абдулла Абациев (Аба) хладнокровно забил, и 4:0 быстро превратились в 2:2.

В буллитах «Родина Медиа» оказалась сильнее. Прокоп неожиданно поскользнулся и не забил, но у FN не забили двое – Аба и Забава. 

В группе А по-прежнему суперплотная тройка: на первое место претендуют «Титан» (10 баллов), «Родина Медиа» (9) и Fight Nights (7).

«Чисто Питер» обыграли Филимонова на «Петровском»

«Чисто Питер» – «Народная Команда» (1:0). 

Впервые дерби двух столиц прошло в медиафутболе. Антураж соответствующий: играли на «Петровском» (в первый раз с осени 2023-го), а «Народная» перед матчем назначила новый тренерский штаб – Филимонова (главный), Аленичева и Титова (ассистенты).

У «Чисто Питер» единственный гол забил Каба (Евгений Кабаев). Он в медиафутболе несколько месяцев, но уже освоился: забил четыре гола в МФЛ-5 и медийно отпраздновал на «Петровском».

У «Народной» ближе всего к голу был Стронг – в упор бил через себя, но угодил в штангу.

После игры Стронг на правах капитана привел команду извиняться перед фанатской трибуной. Как обычно, за «Народной» приехал массивный десант болельщиков красно-белых. «Вы лучшие сегодня были. Нам чуть-чуть не повезло. Спасибо большое», – говорил Стронг. А после матча в интервью Спортсу он признался, что игра на «Петровском» для него особенная: «Раньше там стоял, а теперь здесь играю. Ответственности больше».

После пяти туров у «Народной» ноль очков, но математические шансы на третье место остаются. Пока что DMedia (9 очков), «Тандем» (8) и «Чисто Питер» (7) распределяют места в плей-офф.

У 2Drots третья победа подряд, Слон придумал гениальный ассист

2Drots – «Деньги Рокетов» (2:0).

«Самураи» легко обыграли одного из аутсайдеров сезона. 

Первым забил Артур Газданов – красиво положил с лета.

Но еще красивее – действия перед голом. Слон балансировал на грани офсайда, затем открылся, несколько раз обманул защитника и отдал пас в штрафную. За ассист не засчитают, но такой игрой можно наслаждаться.

После поражения «Десятке» в первом туре у 2Drots три победы подряд: над FC Bus (6:2), Lotus (5:0) и «Деньгами Рокетов» (2:0). Но первое место в группе B по-прежнему у ФК «10» – 12 баллов против 9.

«Деньги Рокетов» дождались окончания пятого тура – теперь команду пополнит десант из Rocket Team (подробнее об этом писали здесь), в том числе Федор Кудряшов. Ребята уже ждут.

Баста бесновался на бровке СКА, но это не спасло от разгрома

СКА – «Титан» (1:5).

Баста посещает СКА нерегулярно, когда матчи не пересекаются с концертами и другой медийной активностью. Если Василий добирается до стадиона – становится жарко.

В игре с «Титаном» Баста болел с фанатами.

Спорил с президентом «Титана» Александром Зуевым.

И грустил, когда СКА пропускал.

А это происходило часто. Из-за травмы вне заявки был лидер команды – Виталий Комисов. Без него ростовчане сгорели 1:5. Лучший гол забил хавбек «Титана» Кирилл Бирюков в первом тайме – прицельно попал метров с 30.

Что было еще? Первое очко Lotus, новый спонсор «Козлов» (не криптоплатформа!)

«Тандем» – DMedia (4:3). Ни один тур Медиалиги не обходится без классного матча с интригой и голами. «Тандем» вел 3:0 к середине второго тайма, но их защитника Никиту Макарова удалили. Счет быстро превратился в 4:3. Особенно постарался Станислав Драгун – ветеран сборной Беларуси забил красным мячом. У DMedia первое поражение в сезоне: теперь в МФЛ-5 не проигрывала только «Десятка».

«Эгриси» – Матч ТВ (1:5). Пышные перформансы «Эгриси» в честь Уткина (их покажем ниже) не помогли. Черно-желтые забили первыми, но пропустили пять. У «Эгриси» 2 очка и последнее место в группе D. У «Матч ТВ» (прямой конкурент «Эгриси» за третью строчку) – шесть очков.

Lotus – FC Bus (0:0, 4:5 по буллиталити). «Бас» играли в меньшинстве весь матч – Дуб удалился еще в начале. Алан Гатагов тоже не мог помочь – накануне КДК дисквалифицировал его на два матча. Но Lotus не обыграл и ослабленный FC Bus. Lotus все-таки взял первое очко в сезоне (в пятом туре – вау!), но по-прежнему нет забитых голов.

GOATS – Кони (3:1). «Козлы» презентовали нового спонсора: теперь вместо криптоплатформы на груди сияет Bali Bar – это заведение друзей Гуди. «Козлы» пропустили первыми, но отыгрались двумя красивыми голами. Больше всего впечатлил выстрел Никиты Рыбакова из-за штрафной.

Шок тура – «Амкал» на четвертом месте

Благодаря победам «Чисто Питер» и «Тандема» «Амкал» переместился на четвертое место в группе C. Для справки: с четвертого места в плей-офф не выходят.

У амкаловцев есть время на правки: в оставшихся трех матчах они рубятся с «Конями», Fight Nights и FC Bus.

Кек тура – Дамир Трегулов

Трегулов не забил «Эгриси», зато устроил шоу после.

У стадиона раздавал деньги персональным болельщикам. Важно: давал по сто рублей в руки. Когда купюры закончились, Дамир поинтересовался есть ли сдача с тысячи.

Босс «Амкала» Герман Эль Класико предложил Трегулову пари: если тот забивает 2Drots в следующем туре, то получает контракт с «Амкалом». «Только серьезно. Не на один матч», – уточнил президент. Трегулов согласился – интересно, как отреагирует тренер «Матч ТВ» Константин Генич?

Момент тура – наставления тренера Lotus

Lotus могли взять первую победу в сезоне в серии буллиталити с FC Bus. Главный тренер Ахмад Нарзиев предостерег игроков от ошибок. 

Гость тура – Владимир Стогниенко

Звездный комментатор игнорировал существование Медиалиги, но в субботу неожиданно материализовался на бровке во время матча «Эгриси» и «Матч ТВ». 

Стогни провел в эфире несколько минут, отмахнулся от предложений поболтать с медиа и так же туманно покинул матч. Но мы выжмем из этого инфоповода все.

Перформансы тура – гигантская футболка Уткина, цитаты Розанова, ворота на замке от Lotus

«Эгриси» и «Матч ТВ» пышно почтили память Василия Уткина. «Эгриси» приготовили гигантскую футболку Василия.

Обе команды вышли на поле с цитатами Уткина и Юрия Розанова.

Постоянный герой этой рубрики – Lotus. Клуб не выигрывает, но готовил что-то к каждому матчу – то станцуют хаку, то оденутся в форму советской армии. Перед матчем с FC Bus Lotus забаррикадировали ворота.

Кстати, сработало: в основное время Lotus (впервые в сезоне!) не пропустили. 

Цвет тура – оранжевый

Именно в него покрасили сетки на Москвиче. На новом стадионе Медиалиге обещают сделать оранжевым поле.

Ждем?

Катана и торт – ярчайшее поздравление Мбэйпа от фанатов 2Drots

logo«Слон» Владислав Ослоновский
logoДеньги Рокетов
logo2Drots
logoАртур Газданов
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logoДамир Трегулов
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logoВладимир Стогниенко
logoАлександр Филимонов
logoНародная Команда
logoРодина Медиа
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