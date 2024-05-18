Цитаты Розанова, огромная футболка Уткина, Генич на поле

«Эгриси» против «Матч ТВ» в пятом туре Winline Медиалиги – такой матч не мог обойтись без воспоминаний о Василии Уткине. Тем более, играли 18 марта – без одного дня два месяца, как ушел Василий.

Перед выходом команд «Эгриси» вынесли на поле огромную футболку. На лицевой стороне – «Играйте в футбол», коронная фраза Уткина, которая с этого сезона нанесена на форму клуба. На обратной стороне – фамилия Уткина и номер 52. В 52 года Василий ушел из жизни.

«Футболка три на три – в соответствии с масштабом личности Василия Уткина», – пошутил комментатор матча Станислав Минин.

В старте «Матч ТВ» вышли комментаторы канала и ученики Василия – Сергей Дурасов, Михаил Моссаковский и Константин Генич. А еще президент Медиалиги Николай Осипов, для которого Уткин тоже много значил .

Команды вышли в футболках, посвященных Розанову и Уткину. Юрий Розанов был другом Василия и ушел из жизни в 2021-м. На каждой футболке цитата одного из комментаторов.

Перед матчем – совместное фото «Эгриси» и «Матч ТВ».

После стартового свистка команда встали в круг и 52 секунды перепасовывали мяч.

В старте у «Эгриси» мог появиться внук Юрия Розанова Даня. В первом туре, перед игрой «Эгриси» и «Броуков», он нанес символический удар по мячу. Но сегодня приболел.

«Очень хотелось, чтобы он вышел именно против «Матч ТВ» и дополнительно подсветил, что у наших двух команд много общего, – рассказал один из лидеров Эгриси Павел Чепурин. – Думаю, найдем возможность пригласить его на один из следующих матчей.

Учитывая, что он еще совсем юный футболист, думаем взять его на перспективу. Почему нет? Как подрастет, будет, как Ямаль, только в «Эгриси». Даня говорит, что его любимый футболист – Холланд. Если пригласим Эрлинга в клуб, то он проиграет конкуренцию Розанову».

Как еще в Медиалиге вспоминают Уткина?

Это не единственная акция, посвященная памяти Василия Вячеславовича.

В пятом сезоне на форме каждой команды шевроны с инициалами Василия.

«Эгриси» оставили отсылку к Уткину на новой форме , а еще запустили мерч: пины и одежда с Василием в образе Обеликса, а еще футболки с покадровым падением Уткина со стула. Процент от каждой продажи идет семье Василия. По словам креативного директора клуба Кира Воробьева, за первые три дня продали на 300 тысяч рублей.

Первый тур, матч «Амкала» и «Чисто Питер». На четвертой минуте фанаты «Амкала» вывесили баннер, посвященный Уткину и Финито: «Разные пути – одно наследие» (здесь – оригинал изображения). Никита Финито – легенда «Амкала», в феврале 2024-го он умер от рака крови. На четвертой минуте (Финито играл под четверкой) матч остановили, и весь стадион почти память легенд аплодисментами.

«Эгриси» приносят на каждый матч костюм «Обеликса», в котором Василий появлялся в третьем сезоне. Костюм лежит на месте Уткина на скамейке запасных.

«Самый знаменитый перформанс Василия – когда он вышел в костюме Обеликса, – рассказывал Спортсу Кирилл Ларионов (главный по перформансам в «Эгриси»). – И мы решили, что его образ будет с нами на каждом матче. Не важно, это матч против «Козлов», «Броуков» или «Денег». Место навсегда закреплено за Васей».

«Вася сказал: «Ты неправ. Но я впрягусь». Люди «Эгриси» вспоминают жизнь с Уткиным

«Его образ будет с нами на всех матчах». «Эгриси» навсегда закрепили за Уткиным место на скамейке запасных

Фото: WInline Медиалига