Аленичев дебютировал в Медиалиге: отыграл три минуты, не коснулся мяча, хвалил болельщиков «Спартака»

Титов наблюдал с бровки.

Дмитрий Аленичев дебютировал за «Народную Команду». Это случилось в Туле, против «Амкала» в третье туре Winline Медиалиги. Рассказываем, как это было.

Как Титов и Аленичев готовились к «Амкалу»: узнали правила Медиалиги и сыграли с фанатами «Народной»

Дебюта суперзвезд ждали долго.

16 апреля, за несколько дней до старта пятого сезона Медиалиги, «Народная Команда» подписала Егора Титова и Дмитрия Аленичева.

«Титов и Аленичев – это ДНК «Спартака», – объяснял президент клуба Сергей Кучер. – Их роль – это их красно-белая история. Из-за того, что они не только лицо «Спартака», но и лицо РФС – у них очень плотный график».

Быстро выяснилось, что в первом туре они не сыграют. Второй тур пропускала уже «Народная». Дебют выпал на третий тур и выездной матч против «Амкала» в Туле.

Титов и Аленичев готовились к дебюту. На неделе посетили несколько тренировок «Народной» – познакомились с командой и узнали о правилах Медиалиги.

Гоняли в квадрате звезду «Народной» Бару (Ивана Баранова).

Накануне матча сыграли в Туле против болельщиков «Народной».

«Титов и Аленичев сильно заряжены , – рассказал Спортсу президент «Народной» Владислав Мак. – Им очень нравится Медиалига. Они в четверг были у нас на тренировке. Мы долго беседовали о правилах: о чистом времени, о красном мяче.

Они интересовались каждым игроком, спрашивали их историю. Они сильно погружены в клуб. Они сидели и спрашивали – почему на нас пульсометры не повесили?»

Детали о дебюте Аленичева: пожал руки болельщикам, сыграл три минуты, шутил над тем, что не дотронулся до мяча

«Амкал» и «Народная» рубились в Туле, на стадионе «Центральный». У «Народной», как обычно, приехала большая группа поддержки.

Наверняка многие пришли на Аленичева и Титова. Звезды легко общались с болельщиками.

Титов и Аленичев остались в запасе.

За 8 минут до конца первого тайма голкипер «Амкала» Максим Швагирев привез: неловко отбил мяч перед собой, а капитан «Народной» Иван Стронг добил в сетку.

Аленичев (он готовился выйти) оценил.

Сразу после гола на поле выскочил Аленичев. Под восьмым номером, на спине – фамилия, а не никнейм.

«А теперь выходит Аленичев, – объявил комментатор матча Сергей Дурасов. – Аленичев будет морально доедать этот «Амкал» , который прямо сейчас потерян».

Камера периодически выхватывала Егора Титова – намекая, кто еще может выйти на поле.

В трансляции появилось окошко для наблюдения за Аленичевым. Хавбек дисциплинированного открывался для передач и пытался прессинговать, но ни разу не дотронулся до мяча. Через три минуты чистого игрового времени Аленичева заменили.

«Сегодня дебютировал, минуток на 5 вышел, – рассказал Дмитрий в перерыве. – Должен сказать, что команда-соперник владеет большим преимуществом. Наша команда играет без мяча, мне даже не удалось дотронуться до него [смеется]. Думаю, сейчас тренерский штаб внесет коррективы в перерыве и во втором тайме «Народная» будет выглядеть лучше».

Титов не появился на поле (опасался травмы), «Народная» проиграла – 1:2

Во втором тайме «Народная» пропустила два – сначала форвард «Амкала» Давид Агекян забил, а в конце матча – красиво навесил на защитника Илью Скроботова.

Аленичев больше не выходил – вместе с Титовым наблюдал за матчем с бровки в черном тренировочном костюме.

«Мы вчера играли на искусственном поле, потом паркет, – объяснял Титов. – Утром встал – все болит. Мне уже очень много лет. Боюсь, что на траве я сломаюсь и, увы, в дальнейшем уже не помогу».

После игры Титов и Аленичев ушли с поля последними – раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.

Первое интервью Аленичева после матча: сказал, что в «Народной» ощущается дух «Спартака», и похвалил уровень Медиалиги

После дебюта в Медиалиге Аленичев дал интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

– В «Народной Команде» чувствуется спартаковский дух?

– Конечно. Видели сколько болельщиков из Москвы приехало? Хотя я был к этому готов, мне сказали, что будет большая армия наших поклонников. И всегда, когда я выхожу на поле – в ветеранском турнире или, как сегодня, в Медиалиге – для меня огромная радость видеть наших родных преданных спартаковских болельщиков.

– Как вы оцените уровень Медиалиги?

– Мне 51 год, а у ребят средний возраст 25 лет. По уровню игровой подготовки, конечно, я их уже не догоню. По мысли могу превосходить, потому что обладаю богатым опытом.

Конечно, я еще буду выходить, но это будет зависеть от соперника и от того, будет ли Егор Титов со мной в связке. Если мы выйдем вместе, я думаю, что поможем еще нашей «Народной Команде».

По мере возможности мы с Егором будем ездить на матчи, график у нас достаточно плотный. Но в свободные дни мы обязательно будем в «Народной Команде» . Однозначно.

– Вам было приятно вернуться на стадион в Туле?

– Конечно, я обрадовался когда узнал, что матч пройдет в Туле. Три с половиной года я работал здесь в качестве тренера в тульском «Арсенале». У меня ностальгия по городу, по стадиону, по местным болельщикам. Увидел друзей, сотрудников стадиона. Поэтому то, что я здесь оказался – большое счастье.

Аленичев – второй победитель Лиги чемпионов в Медиалиге

Чем дольше существует Медиалига, тем больше в ней статусных игроков. Бывшие профессионалы регулярно участвуют в турнире. Появление околозвезд РПЛ тоже стало будничным событием.

Более элитарный клуб – участники чемпионата мира. Перед четвертым сезоном МФЛ мы насчитали 14 таких игроков.

По-настоящему эксклюзивный клуб – победители Лиги чемпионов. Аленичев – второй человек с Кубком чемпионов, сыгравший в Медиалиге. Первый – капитан «Чисто Питер» Анатолий Тимощук, побеждавший в ЛЧ с «Баварией».

Но у Аленичева есть преимущество – в отличие от Тимощука, он забивал в финале ЛЧ. Против «Монако» он вышел на замену, сначала оформил голевую на Деку, а потом забил сам. Это был далекий сезон-2003/04.

Забьет ли Аленичев в Медиалиге?

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Фото: mfl.life ; телеграм-канал «Народной Команды»