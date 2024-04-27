СКА ярко дебютировали в Медиалиге: с Бастой на бровке и болельщиками из Ростова

СКА Басты дебютировал в Winline Медиалиге. И сразу против одной из сильнейших команд турнира – «Родины Медиа». Рассказываем, как это было.

Мощная поддержка СКА: организовали бесплатный автобус из Ростова и выкупили 150 мест на фан-секторе

Теперь СКА базируется и играет в Москве. Но перед первым матчем клуб организовал автобус из Ростова-на-Дону и выкупил все 150 мест на фан-секторе. По визуальным впечатлениям сектор заполнен на треть. Телеграм-канал «Крысева» насчитал на трибуне СКА 50 человек.

После начала матча фан-сектор СКА выглядел еще убедительнее.

Речь перед стартовым свистком Баста посвятил фанатам: «Сегодня порадуем настоящих болельщиков. Из Ростова приехал автобус с пацанами. Мы все пришли посмотреть на вашу замечательную игру. Хочу пожелать вам минимум травм, хорошего настроения и красивого футбола».

Баста классно вписался в Медиалигу: болел на фан-секторе, изображал «медийный кроль» и называл соперников «эмо»

Разумеется, Баста приехал. Рэпер прибыл на стадион «Москвич» с охранником.

Во время матча все внимание примагнитил Вакуленко. Вокруг президента постоянно кружила стайка журналистов с камерами, поэтому каждое его действие моментально попадало в телеграм-каналы.

Сначала Баста пошел на фан-сектор СКА: прыгал и скандировал вместе с болельщиками.

Еще один ракурс – из трансляции Медиалиги.

Затем спустился на бровку и включился в матч. Баста легко подыгрывал – например, когда на него и Текилу (президента «Родины Медиа») навели камеру с просьбой изобразить «медийный кроль».

В первом тайме в ворота СКА могли поставить пенальти. Недовольный Баста пошел к судье, когда тот смотрел ВАР. В итоге одиннадцатиметровый не поставили. «Хорошая работа, Василий Михайлович!» – подписал телеграм-канал клуба.

Во время перерыва Баста поджидал игроков СКА у входа в раздевалку – каждому отбивал пять или хлопал по спине. Когда подошли футболисты «Родины Медиа», Вакуленко начал троллить: «Вы – эмо. Теперь я понял, почему у вас черно-белый цвет. Держитесь, не расстраивайтесь, слез не лейте».

СКА проиграл по буллиталити одному из фаворитов сезона (но заработал первое очко в таблицу)

Перед матчем мы писали , что в СКА собрался крепкий состав. Подписали опытного защитника Александра Сухова (138 матчей в РПЛ), хавбека Виталия Комиссова из 2Drots, вингера «Сахалинца» Рената Гайнуллина и других.

Это помогло СКА стартовать с неплохого результата. «Родина Медиа» выходила в финал второго сезона, побежала в третьем, а в феврале завоевала и Суперкубок Медиалиги. Основное время закончилось нулевой ничьей. В серии буллиталити (игроки пробивают пенальти или буллит – зависит от жребия) сильнее оказалась «Родина Медиа». Но СКА все-таки заработали один балл в таблицу, потому что не проиграли в основное время.

После матча игроки «Родины Медиа» потроллили Басту – зачитали кусочек его трека «Моя игра».

Баста этого уже не видел – во втором тайме президент уехал с матча.

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