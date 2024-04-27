Кутуз повторил легендарный гол через себя. Теперь он лучший бомбардир пятого сезона
«Десятка» роскошно начала пятый сезон Winline Медиалиги. В первом туре прибили 2Drots (3:0), а в субботу разгромили Lotus (3:0). В матче против новичка Медиалиги дубль оформил Сергей Кутузов.
В начале первого тайма Кутуз реализовал пенальти – легко пробил в левый верхний, через руки голкипера Скрипника.
А через две минуты соорудил шедевр: откликнулся на навес с фланга и вколотил через себя.
Очень похоже на лучший гол Кутуза в Медиалиге – в финале первого сезона, на «ВТБ Арене». На тот момент Сергей выступал за 2Drots.
«Закрывайте финал, – кричал комментатор Сергей Дурасов. – Никто не мог даже мечтать, что финал будет таким. Что там будет такой великий гол. Пускай непогода в угрюмом Лондоне, но это гол из праздничного солнечного пляжного футбола. У Роналду зрачки расширились, когда он это увидел. Это Кутуз».
Кутуз оценил оба гола через себя в интервью Спортсу.
– Когда выпрыгивал, в голове появился флэшбек с финала первого сезона?
– Честно, да. Летит, думаю, надо попробовать. Вдруг. Если было раз, почему бы не сделать два?
– Тебе явно показали видосы. Какой гол понравился больше?
– Мне не показали, я сам посмотрел. Если честно, два сложных момента: первый был подальше, здесь покрасивее залетел – почти в девятку. Не знаю. Для меня равноценны. Не могу выделить какой-то из них.
Тот все-таки в финале, а этот посложнее. Вам судить, друзья. Пишите какой гол вам понравился больше.
У Кутуза уже четыре гола в пятом сезоне. Он лучший бомбардир в истории Медиалиги
Кутуз проводит отличный сезон – в двух матчах у него 4 гола. Сергей – лучший бомбардир в истории Медиалиги. Он играет в турнире с первого сезона и забил 25 голов
Первый сезон – 7 голов за 2Drots.
Второй сезон – 5 голов за 2Drots.
Третий сезон – 7 голов за «Титан».
Четвертый сезон – 2 гола за ФК «10».
Титул лучшего бомбардира был у Сергея еще до старта МФЛ-5: у ближайшего преследователя Даниила Макеев из СКА только 15 мячей.
Новый спонсор Медиалиги «Альфа Банк» подарит 500 тысяч рублей автору лучшего гола пятого сезона. Пока Кутуз вне конкуренции.
Следите за Медиалигой в нашем телеграм-канале
Фото: t.me/fc10fc10