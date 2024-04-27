Кутуз повторил легендарный гол через себя. Теперь он лучший бомбардир пятого сезона

«Десятка» роскошно начала пятый сезон Winline Медиалиги. В первом туре прибили 2Drots (3:0), а в субботу разгромили Lotus (3:0). В матче против новичка Медиалиги дубль оформил Сергей Кутузов.

В начале первого тайма Кутуз реализовал пенальти – легко пробил в левый верхний, через руки голкипера Скрипника.

А через две минуты соорудил шедевр: откликнулся на навес с фланга и вколотил через себя.

Очень похоже на лучший гол Кутуза в Медиалиге – в финале первого сезона, на «ВТБ Арене». На тот момент Сергей выступал за 2Drots.

«Закрывайте финал, – кричал комментатор Сергей Дурасов. – Никто не мог даже мечтать, что финал будет таким. Что там будет такой великий гол. Пускай непогода в угрюмом Лондоне, но это гол из праздничного солнечного пляжного футбола . У Роналду зрачки расширились, когда он это увидел. Это Кутуз».

Кутуз оценил оба гола через себя в интервью Спортсу.

– Когда выпрыгивал, в голове появился флэшбек с финала первого сезона?

– Честно, да. Летит, думаю, надо попробовать. Вдруг. Если было раз, почему бы не сделать два?

– Тебе явно показали видосы. Какой гол понравился больше?

– Мне не показали, я сам посмотрел. Если честно, два сложных момента: первый был подальше, здесь покрасивее залетел – почти в девятку. Не знаю. Для меня равноценны. Не могу выделить какой-то из них.

Тот все-таки в финале, а этот посложнее. Вам судить, друзья. Пишите какой гол вам понравился больше.

У Кутуза уже четыре гола в пятом сезоне. Он лучший бомбардир в истории Медиалиги

Кутуз проводит отличный сезон – в двух матчах у него 4 гола. Сергей – лучший бомбардир в истории Медиалиги. Он играет в турнире с первого сезона и забил 25 голов

Первый сезон – 7 голов за 2Drots.

Второй сезон – 5 голов за 2Drots.

Третий сезон – 7 голов за «Титан».

Четвертый сезон – 2 гола за ФК «10».

Титул лучшего бомбардира был у Сергея еще до старта МФЛ-5: у ближайшего преследователя Даниила Макеев из СКА только 15 мячей.

Новый спонсор Медиалиги «Альфа Банк» подарит 500 тысяч рублей автору лучшего гола пятого сезона. Пока Кутуз вне конкуренции.

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Фото: t.me/fc10fc10