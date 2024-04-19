Новая форма «Эгриси»: без желтого цвета (впервые!) и с отсылкой к Уткину

Сегодня стартует новый сезон Winline Медиалиги. Как обычно, в межсезонье команды обновляют формы: мы уже видели «Амкал» с драконом, кислотную «Родину Медиа» и комплект в цвете асфальта от «Броуков».

Одно из самых серьезных обновлений у «Эгриси». Клуб впервые за полтора года сменил форму: отказался от желтого цвета, легендарных многоэтажек Медведково, и сделал трибьют Василию Уткину.

Ниже – монолог креативного директора «Эгриси» Кира Воробьева. Он в деталях рассказал о новой форме.

Почему «Эгриси» обновили форму?

Многим запомнился наш комплект с панельными многоэтажками Медведково. Мы выпустили ее со студией «Ничего Обычного» осенью 2022-го. Мне кажется, что форма с панельками и так была слишком долго. Хочется перейти к модели, по которой живут все футбольные клубы: каждый сезон выпускается новая форма. Во-первых, это постоянно какой-то виток, что-то свежее, форма не надоедает.

И нам, конечно, хочется, чтобы люди покупали комплекты. И делая новые релизы, мы подпитываем болельщиков. Только выпуская новые комплекты мы можем сделать продажи регулярными.

У «Эгриси» было 10 концептов: в стиле «Арсенала», «Палмейрас» и «Индианы». Уткин забраковал золотой цвет

Глобальный запрос был таким – сделать радикально непохоже на формы других команд. Чтобы сразу было понятно, кто играет. Закрой у формы логотип – и все равно ясно, что это «Эгриси».

Новую форму мы придумывали внутри «Эгриси». Этим занимались я, Митяй (генеральный продюсер) и Ваня Мозговой (операционный директор). Митяй отвечал за качество материала, я – за креатив.

Мы с ребятами составили мудборд – каждый скинул идеи или референсы, которые ему нравятся. Мы изучили их, какие-то варианты пытались докрутить. Например, мы точно знали, что хотим оставить черную форму, и искали, что с ней можно сделать.

С дизайном нам помогал Андрей Гаврилов. Мы познакомились, когда я работал над реинкарнацией проекта «Бей Беги» Я скидывал ему референсы, а он рисовал форму. Так что фактически дизайн разработала студия «Симпл Спорт». Не могу сказать, что нам не нравятся другие студии. Просто себе мы доверяем больше, чем кому-либо еще.

Я покажу несколько вариантов, но не все – что-то мы наверняка доведем до ума и используем в будущем.

Вариант с тонкой вертикальной полоской – подсмотрели в одном из старых комплектов «Арсенала».

Еще один вариант с отсылкой к «Арсеналу» – вспомнили их старую бордово-золотую форму. Вместо легендарного O2 – наш спонсор.

Была идея белого комплекта, где все – от логотипа до спонсоров – написано как будто шариковой ручкой от руки.

Мы экспериментировали с цветами, пробовали безумные варианты.

Фишка из формы «Палмейрас» – изобразить логотипы всех команд, против которых играли. Вместо желтого – золотой. 2Drots здесь взяли, чтобы посмотреть, как смотрится паттерн.

Далее была встреча с Васей. Мы показали ему 10 концептов и попытались аргументированно объяснить, почему нам нравится тот или иной вариант.

Вася какие-то идеи одобрял, по другим говорил, что это полное говно. Где-то без объяснений зарубил идею. Например, он наложил вето на золотой цвет. Вася сказал, что это ненужные понты, и что многие команды использовали золотой, но провалились.

Детали о новой форме: отказались от желтого, есть отсылки к Бабушкинскому району

После правок Васи осталось два варианта, которые мы и дорабатывали. Мы с Митяем договорились, что одна форма будет классической, а вторая – полем для экспериментов.

Классикой стала черная форма. На ней изображен паттерн из ромбов. Потому что у «Эгриси» всегда был логотип в форме ромба.

Второй комплект выполнен в кремовом цвете. Да-да, впервые в истории «Эгриси» мы без желтой формы.

У нас были определенные опасения, словно уходя от желтого мы рушим историческую преемственность. Но я вообще не считаю, что привязываться к цветам важно. Одна форма может быть в клубных цветах, а другая – нет. Если взять «Барселону» образца 2007 года, у них был и классический комплект, и какой-то кислотный лимонный цвет, в котором Роналдиньо в Лиге чемпионов играл. Год назад у них вообще был песочно-грязно-бежевый цвет.

Почему именно кремовая? Митяй принес референс – очень красивую форму из третьего бразильского дивизиона. Кожано-песочно-кремового цвета. Нам очень понравилось. Мы ее доработали, вместо стадиона и трибуны нанесли сублимацией карту Бабушкиного района.

У Васи был запрос – подчеркнуть географическую принадлежность к Бабушкинскому району и к Северо-Восточному округу Москвы. Потому что, как ни крути, «Эгриси» привязан к этим местам. На черном мы изобразили оранжевую ветку метро и отметили станцию «Медведково» (она на самом верху).

Желтого не осталось даже на логотипе, на всех четырех комплектах (включая вратарские) ромбик «Эгриси» монохромный. Это сделано для гармоничности: хотелось зарифмовать основной цвет формы, ветку метро и логотип. Сложно сочетать и черную форму, и оранжевую ветку, и желтый лого. Все же хочется, чтобы у формы был один основной и один дополнительный цвет.

Техническим спонсором формы выступила компания Journalier. У «Эгриси» есть стратегическое партнерство с Академией умного футбола. Это футбольная школа для детей, которой руководит Платонов Олег Васильевич. По совместительству у него производство одежды, компания Journalier. Он шьет форму для команд академии. Олег Васильевич предложил услуги технического партнера, так что новая форма сшита на его производстве. Ткань бралась там же, где закупаются adidas, Nike, «Ничего Обычного» и все остальные. Как я понимаю, это чуть ли не одна ткацкая фабрика.

Накануне смерти Вася дал положительный фидбэк по обоим концептам. Они ему понравились, и мы успокоились. Потому что в целом утверждение с ним двигалось тяжело.

«Играйте в футбол». На форме «Эгриси» – трибьют Василию Уткину

Очевидно, что надпись «Играйте в футбол» под воротником – отсылка к Василию Уткину. По этой фразе он и запомнился большинству его фанатов. Если спросить людей, с какой фразой у них ассоциируется Василий, то «Играйте в футбол» точно будет в топе.

Еще мне кажется, что это очень крутой посыл. Именно такой должен быть на форме. Именно это нужно делать каждому, кто надевает футболку «Эгриси». Если посмотреть другие популярные фразы Уткина – «мама, спасибо, что я смотрю этот матч», «расти Крауч» – это забавно, но не совсем соответствует тому, что «Эгриси» должен делать на поле. А «Эгриси» должен играть в футбол.

Раньше место под воротником было слотом для двух спонсоров. Но нам хочется, чтобы фраза притягивала взгляд, а логотип рядом, как ни крути, отвлекал бы. Поэтому мы решили не продавать два места под воротником. Возможно, мы потеряли деньги. Возможно, кто-то из партнеров будет недоволен тем, что лишился сочного места, которое всегда попадает в трансляцию.

И хотя мы в не самой легкой финансовой ситуации, есть вещи важнее нескольких сотен тысяч рублей. Фраза Васи важнее.

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Канал Кира Воробьева

Фото: ФК «Эгриси»