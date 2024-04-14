Отставка Абаскаля осчастливит Медиалигу

Абаскаль уволен из «Спартака». Мы уже собрали все детали и разобрали заслуженность отставки. Еще один ракурс на тему – медиафутбол.

Да-да, за почти два года в «Спартаке» Абаскаль несколько раз соприкасался с Winline Медиалигой. И кажется, что там обрадуются увольнению Гильермо.

Отказывался от матчей и челленджей с Медиалигой

Первое столкновение Абаскаля и Медиалиги случилось в феврале 2023-го. На Зимний Кубок РПЛ (предсезонный турнир, проводится в январе-феврале в ОАЭ) пригласили команду звезд Медиалиги. В нее попали Алекс Стиль и Борис Фартуна из 2Drots, Эльхан («Бей Беги») и Вячеслав Черненко (ФК «Деньги»). За победу в челленджах полагалось три миллиона рублей. «Сочи», «Краснодар» и «Ростов» делегировали игроков. Не участвовала одна команда Зимнего Кубка – «Спартак».

Тогда напрямую не прозвучало, что это запрет Гильермо, но ощущалось, что он недолюбливает медиафутбол. Во время турнира у Абаскаля спросили, готов ли он сыграть со сборной Медиалиги. Ответ даже не пришлось переводить: «Ноу, ноу, ноу» .

Медиалига и Зимний Кубок РПЛ снова пересеклись осенью 2023-го. Президент МФЛ Николай Осипов анонсировал приз для победителя четвертого сезона – место в Зимнем Кубке РПЛ. А затем обвинил главного тренера «Спартака» в том, что он заблокировал участие медиаклуба в Кубке. По информации Спорта, это не так – «Спартак» собирался участвовать в турнире, но квоту для медиаклуба зарубил не Абаскаль.

В 2024-м Медиалига взялась организовать матчи своих клубов против топ-команд РПЛ. Обращались к руководству «Спартака» и «Локо». «Я бы хотел организовать что-то со «Спартаком», потому что болею за эту команду, – объяснял Осипов РИА. – Но мой родной клуб пока не сильно заинтересован – бизнес бизнесом, а футбол футболом. У нас есть господин Гильермо, который пока в этом не сильно заинтересован . Заставлять его партнеры не могут».

Не отпустил игроков «Спартака» сыграть в Медиалиге на «Открытие Арене»

Абаскаль был против участия игроков «Спартака» в ивентах Медиалиги.

5 июня в рамках третьего сезона рубились «Бей Беги» (команда Джикии и Соболева) и «Народная Команда» (коллектив фанатов «Спартака»). С организацией матча помогал «Спартак», поэтому игра прошла на «Открытие Арене». В «Спартаке» следили за медиакомандами: Наиль Умяров рассказывал Спортсу, что болеет за «Бей Беги» и подписан на соцсети «Народной».

Перед матчем сообщалось, что за «Народную» могут выйти Мелешин, Зиньковский и Литвинов, а за «Бей Беги» – Промес, Джикия, Соболев и Селихов. За день до матча появилась грустная новость – никто из «Спартака» не сыграет.

В телеграм-канале «Бей Беги» объяснили, что участие парней заблокировал Абаскаль:

«Официально: футболисты «Спартака» не примут участие в матче «Бей Беги» х Народная Команда» на «Открытие Банк Арене». Об этом сообщил главный тренер «Спартака» и подтвердили футболисты команды, о чем не было известно ранее».

«Участие игроков «Спартака» в матче Медиалиги? Они не будут играть, у них есть контракты. Это абсурд, слухи и не более того, – объяснял главный тренер красно-белых.

Многие игроки приехали на дерби, но в качестве гостей, а Промес даже привез Зиеша.

Кстати, футболисты «Спартака» все-таки играли за «Бей Беги» при Абаскале – осенью 2022-го, после дебютного сезона клуба в Медиалиге. Получилось ярко: Соболев на воротах, Джикия красиво пасовал пяткой, а Промес забивал со штрафного.

Запретил Джикии и Соболеву участвовать в «Бей Беги»

В конце 2023-го, после четвертого сезона Медиалиги, проект «Бей Беги» закрылся. Ираклий (третий президент команды) обещал перерождение в новом формате к МФЛ-5, но его так и не случилось. Мы подробно разбирали как жил клуб и почему он прекратил существование. Одна из причин – недовольство «Спартака».

«Я опирался на диалог с Ираклием. Джикия не играет, не заладился сезон, вопросы по контракту в «Спартаке». Плюс у Соболева не все понятно с господином Абаскалем. Ребята не могут фокусироваться в должной степени на жизни «Бей Беги», – рассказывал Осипов «Спорт-Экспрессу».

Позже появилось больше информации. В марте главный тренер Rocket Team Арам Айрапетян рассказал о прямом запрете из клуба:

«Я разговаривал с ребятами из «Спартака», которые были участниками «Бей Беги». Они сказали, что в клубе поставили запреты. Они хотели участвовать, но им сказали: «Еще раз вас там увидим – вам ######» . Клуб обрубил их».

«Я еще никогда так не топил за отставку тренера». Как в медиафутболе относятся к Абаскалю?

«Хотел бы увидеть Абаскаля в медийном футболе, как он тут справится, – рассуждал главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов осенью 2023-го. – Абаскаль думает, что это все легко, что медийный футбол не имеет права на жизнь. Если бы он здесь побывал, то изменил бы свое мнение.

К Абаскалю тоже относятся не как к великому тренеру, а как к специалисту, который ничего не может сделать с таким подбором футболистов «Спартака». Это его и задевает. Абаскаль слишком молод».

«Абаскаль принципиально не переносит медиафутбол , – злился Николай Осипов осенью 2023-го. – Я никогда еще так не топил за отставку тренера в «Спартаке», потому что наши позиции немного расходятся с точки зрения отношения к медиафутболу. Поэтому я уверен, что если господин Абаскаль покинет «Спартак» и туда придут Карпин или Черчесов, то они точно скажут, что «Спартак» с удовольствием сыграет с медиакомандой на Кубке РПЛ».

Наверняка отставке Гильермо рад не только Осипов. В воскресенье обновился телеграм-канал «Бей Беги» – первые с октября. Новый пост намекнул на камбэк команды. Его оперативно снесли и подчистили связь канала с клубом – удалили название и юзерпик.

Хороший момент для возвращения?

Джикия и Соболев закрыли медиафутбольный клуб. У него ярчайшая история: гол Промеса, слезы Романцева, матч на «Открытие Арене»

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; vk.com/media.league ; instagram.com/fcbeybegi