Слон – король важных голов. Забивал ЦСКА, «Амкалу» (четырежды!) и в Кубке России

Школа «Бенфики».

Слон опять забил важный гол – и снова «Амкалу». Это случилось в четвертьфинале Winline Медиалиги, в суперматче «Амкал» – 2Drots.

29-летний Владислав Ослоновский – основной атакующий хавбек. Логично, что он забивает много: за 2023-й оформил 6 голов, а за 2024-й уже шесть. Особенность Слона в том, что он – один из лучших в медиафутболе по важным голам . Результативные действия на высоких стадиях, топ-клубам, профессионалам или на больших стадионах – его сильная сторона.

Вспомним главное.

● Март 2023-го. Товарищеский матч, ЦСКА. До матча в победу 2Drots особенно не верили, но «самураи» шокировали уже на 10-й минуте – Слон элегантно замкнул подачу с углового.

● Май 2023-го. Полуфинал МФЛ-3, «Амкал». Слон забил принципиальному сопернику – красивый дальний под руки голкиперу. Гол остался единственным в матче и вывел 2Drots в финал.

● Август 2023-го. 1/128 Кубка России, «Муром». 2Drots маршем прошлись по командам Второй лиги. Но перед стартом розыгрыша была тревожно – смогут ли 2D одолеть профи? В 1/128 против «Мурома» Слон открыл счет любимым дальним ударом.

● Январь 2024-го. Полуфинал казахстанской медиалиги, «Амкал». Слон красиво замкнул пяткой подачу Крапа. И снова единственный гол в важном матче.

● Февраль 2024-го , Суперкубок Медиалиги. В битве «БроукБойз» и 2Drots счет открыл Слон. В первом тайме хавбек 2D выловил мяч в штрафной и в окружении трех игроков «Броуков» отправил его в ворота.

● Июнь 2024-го. Четвертьфинал Медиалиги, и снова «Амкал»! Слон открыл счет в первом матче, изящно катнув мимо ног Швагирева. Теперь у Слона четыре гола в матчах против «Амкала» – они с Кутузом лучшие бомбардиры дерби.

Кто такой Слон? Был в академиях ЦСКА и «Спартака», тренировался с Гедешем

Ослоновский родился в Омске, но много поездил по футбольным академиями. В 8 лет перешел в школу ЦСКА, через четыре года сменил ее на спартаковскую. В 14 лет через летний футбольный лагерь Влад попал в академию «Бенфики». Занимался в одной возрастной группе с Гонсалу Гедешем и Рони Лопешом, который позже был капитаном молодежки «Манчестер Сити».

Из-за сложностей с деньгами (Слону не дали место в интернате, родителями пришлось снимать квартиру) через два года парень вернулся в Россию. Уже во взрослой карьере была Вторая лига, а в 2022-м, после травмы, Слон перешел в медиафутбол.

«Зачем ездить по 800-1000 километров за 50-60 тысяч [рублей в месяц] и десять месяцев в году не быть дома? Когда тебе 20-21, надо терпеть, стрельнуть и поехать на лучшие условия. Когда тебе 27 – лучшее время попробовать себя в чем-то новом», – объяснял Слон в официальном блоге своего бывшего клуба «Велес».

С лета 2022-го Слон – основной игрок 2Drots. И регулярно забивает важные мячи. Его даже спрашивали об этом, но с ракурсом на голы «Амкалу». Помимо двух упомянутых голов Влад забивал «Амкалу» в ноябре 2022-го, в четвертьфинале МФЛ-2.

– Ты уже третий матч подряд забиваешь «Амкалу». Ты для них как криптонит для Супермена?

– Да, прозвищ уже много придумали. И палач, и владелец!

На самом деле без шуток – сам немного в шоке от того, как все получается. Я просто счастлив помогать лучшей команде медиафутбола и радовать наших любимых болельщиков.

Слон из 2Drots забил ЦСКА. Раньше он занимался с Гонсалу Гедешем в академии «Бенфики»

Фото: Winline Медиалига