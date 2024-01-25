Сколько нам занесли?
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Баста перевел СКА Ростов из ФНЛ в Медиалигу. Его речь целиком

Winline Медиалига Winline Медиалига
СКА Ростов СКА Ростов
Василий Вакуленко
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Ростовский СКА переходит в медиафутбол из Второй лиги ФНЛ. Об этом объявил Василий Вакуленко (рэпер Баста), в 2019 году ставший собственником клуба. 

В обращении к болельщикам Вакуленко объяснил решение сложной финансовой ситуацией в связи с пандемией коронавируса и требованиями к лицензированию во Второй лиге. 

Приводим его речь дословно. 

«Дорогие друзья. Я приветствую всех болельщиков футбола и тех, кто поддерживает СКА Ростов-на-Дону! Я хочу поделиться новостями и рассказать о переменах, которые ждут наш клуб в самом ближайшем будущем.

Прежде всего я хочу сказать, что за время работы с клубом я ни разу не пожалел о своем решении участвовать в его судьбе. Мы пришли с большим энтузиазмом, искренностью, верой в людей и приложили максимум усилий для того, чтобы СКА Ростов жил, продолжал играть и развиваться. Я не могу назвать себя наивным человеком – я знал, что нас ждут трудности. Лучше попробовать, чем бездействовать и сожалеть об этом всю жизнь. Мы пришли в сложное время.

По объективным причинам финансовая помощь, на которую мы рассчитывали, не была нами получена. Нашим планам, как и планам многих других, помешал коронавирус. Многие, особенно региональные компании и бизнесы, столкнулись с финансовыми сложностями, с сокращениями персонала, а то и вовсе закрылись. Когда нужно было спасать жизни людей и свое дело – многим стало не до футбола.

Нам стоило больших трудов, чтобы СКА Ростов-на-Дону не разделил эту печальную судьбу. За время пандемии мы не сократили ни одного сотрудника клуба, команда продолжала играть. Мы долго искали возможность иметь собственный стадион и инфраструктуру, ведь у СКА в советское время она была. Но старый стадион разрушили, а на его месте появился новый, который клубу уже не принадлежал. Стройка своего – это миллиарды рублей, поэтому аренда стала нашей возможностью и выходом.

Мы рассчитывали на помощь родного города, но субсидия покрывала только десятую часть расходов нашего клуба. Остальное вносили мы – я и мои единомышленники в течение года из собственных средств. Мы продолжали идти вперед и, несмотря ни на что, ставили самые высокие цели: мы стремились быть первыми, но стали вторыми в ФНЛ-2 в сезоне-2021/22. Это стало нашей общей победой, результатом сплочения команды с большим желанием побеждать.

С самого начала я слышу много критических комментариев и советов: как правильно управлять клубом, какие решения принимать. Большая часть – это бесконечные пустые дискуссии, которые демотивируют тех, кто приходит в некомерческий футбол. А в футбол второго дивизиона приходят болельщики, энтузиасты и единомышленники.

За последние пару лет прекратили свое существование сразу несколько команд. В 2022 году расформирован «Анжи», в сезон-2022/23 не заявился «Туапсе», у ФК «Ессентуки» была отозвана лицензия. В начале 2024 года приостановил деятельность ФК «Химик-Август» из Чувашии. Все это команды второго дивизиона, которых к огромному сожалению больше не существует. Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки, партнерства и спонсорства стало гораздо меньше.

В связи с футбольной реформой задача остаться во втором дивизионе стала и для нашего СКА неподъемной. Мы постоянно искали возможности. Было вложено много личных средств, сил, эмоций, компетенций. Но сегодня система выстроена так, что самостоятельно преодолеть некоторые сложности было просто невозможно. Мы приняли непростое, но на наш взгляд достойное решение – перейти в медиафутбол. Потому что главное для нас – чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история.

В новом сезоне СКА Ростов-на-Дону станет участником Winline Медиалиги, которая стартует этой весной. Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент, а вот попробовать себя в новом формате – это вызов. Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых. Я знаю, что будет много охов и ахов, мол: «Как так?», «Кто разрешил?», «Как он посмел?». Понимаю, это риск. Но сейчас новое время и новые форматы. Сегодня медийный футбол становится ближе к болельщикам, к людям, для которых футбол – это не просто спорт.

СКА – это не дивизион и не лига. СКА вне времени и вне форматов. СКА – это уважение старшего поколения игроков и болельщиков. Это радость встречи на секторе юных фанатов, объединенных через поколения в любви к нашему клубу. СКА – это большая и очень важная часть моей жизни, и я хочу поблагодарить всех болельщиков и сторонников, которые нас поддерживают и болеют вместе с нами. Встретимся на секторе».

Фото: vk/fcskarostov

70 комментариев
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Ну и урод этот Вася. Вообще это давно всем местным и не только известно, но сейчас просто плевок в лицо всем ростовским любителям футбола, независимо от клубных пристрастий. Перевести клуб Понедельника и Андреева в лигу тиктокерских клоунов- это мерзость высшей меры.
+97
-9
+88
рэп это кал
+62
-12
+50
Клуб играл 70 лет нормально, деды ходили яйца морозили с внуками, болели. Пришел крутой репер, пообещал «возрождение легенды». Как итог — команда теряет профессиональный статус и становится тикток-кормушкой для детей. Ждем розыгрыш лучшего танца под Валю Карнавал от легенд СКА Ростов
+38
-2
+36
болелы думали, что СКА в Ростове - это как Кубань/Урожай в Краснодаре или Торпедо в Москве, а оказалось, что как Туапсе в Туапсе, Ессентуки в Ессентуках и Химик в Вурнарах
+29
-1
+28
Ответ StHappyOne
С другой стороны, Басту тоже можно понять. Наивно поверил, что футбол в России можно развивать. Но футбол в России это не бизнес и не спорт. Нужно менять всю систему спорта, а Баста тут не поможет
Баста хотел срубить бабла, не вышло. Он далеко не наивен. Это прошареный нарк.
+30
-5
+25
Ответ Vint-Z
Ну и урод этот Вася. Вообще это давно всем местным и не только известно, но сейчас просто плевок в лицо всем ростовским любителям футбола, независимо от клубных пристрастий. Перевести клуб Понедельника и Андреева в лигу тиктокерских клоунов- это мерзость высшей меры.
Клуб, в котором легендарный Игорь Васильевич Гамула выиграл кубок СССР. Абсолютно позорное решение.
+20
0
+20
Был Баста стал переобуваста. Позорник.
+21
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+19
Вот это позорище! Это же даже хуже, чем просто закрыться. У клуба большая история. И теперь её измажут в... кхм... Медиалиге. Лучше способа поизгаляться над понявыми и не придумать, аж даже жалко их. И это сделал болела коней. На Чкаловском массовое возгорание уже?
+17
-2
+15
Ответ Glukinho
рэп это кал
Панки- хой!
+21
-9
+12
Ещё 6 лет правления твоего хозяина и останется только РПЛ. Если повезёт.
+21
-9
+12
Ответ StHappyOne
Клуб играл 70 лет нормально, деды ходили яйца морозили с внуками, болели. Пришел крутой репер, пообещал «возрождение легенды». Как итог — команда теряет профессиональный статус и становится тикток-кормушкой для детей. Ждем розыгрыш лучшего танца под Валю Карнавал от легенд СКА Ростов
С другой стороны, Басту тоже можно понять. Наивно поверил, что футбол в России можно развивать. Но футбол в России это не бизнес и не спорт. Нужно менять всю систему спорта, а Баста тут не поможет
+17
-7
+10
Из статьи узнал что чувашский ФК «Химик-Август» прекратил существование :(((
+10
0
+10
Какая отвратительная рожа...
+9
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+9
Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
Базару нет!
+10
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+9
Отвратительный персонаж!
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0
+6
Может стоило обсудить этот момент с болельщиками, ветеранами клуба, прежде чем убить историю клуба в одночасье?
Почему Баста не хотел сделать свой клуб и делать с ним, что, как хотел, зачем уничтожать то, что так долго строилось и что пытались сохранить? Как не было работы с болельщиками, ветеранами клуба, так ее и нет.
Очередной жест Басты, после которого еще часть людей отвернутся от него. Строить можно годами, а разрушить все можно в один миг.
Печаль за Ростовский СКА.
+7
-1
+6
Вот как раз старшее поколение болельщиков, о котором так уважительно отзывается Вакуленко, сто процентов не примет такого шага. Ладно, хоть честно назвал причину - не дали столько региональных субсидий, сколько хотел.
+6
0
+6
В принципе верное решение, пусть хоть так ходят на СКА, потом видно будет!
+13
-7
+6
Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
А почему если не секрет? Без сарказма, просто не в курсе о нем ничего кроме того что он Баста
+5
0
+5
Мой батя болеет за СКА более 60 лет. Он не живет в Ростове. но смотрит все игры по инету, читает каждый день новости. Вот как ему теперь объяснить. что произошло?
+5
0
+5
как бы ему там за такое,голову не пробили
+7
-2
+5
команды медиалиги: просятся в проф.футбол
вася: подержите мое пиво
+4
0
+4
Ответ ivan-off
болелы думали, что СКА в Ростове - это как Кубань/Урожай в Краснодаре или Торпедо в Москве, а оказалось, что как Туапсе в Туапсе, Ессентуки в Ессентуках и Химик в Вурнарах
и много оплакивающих нынешнее положение Кубани/Торпедо?
+8
-4
+4
Знаете мне вот вообще не смешно, я родился и вырос в Ростове и мне сейчас нужно как то объяснить моему 75 летнему дедушке, что команда на которую он ходил с 60ых по начало 2000ых и за которой даже ездил на финал кубка СССР в 81 (о чём дед до сих пор говорит с придыханием, как и о том что лично в те годы разговаривал и здоровался с Заваровом , Федотовым и Гамулой) умерла и теперь будет позориться в медиалиге. Спасибо тебе Васёк
+4
0
+4
Ответ alex-fanat-cska
и много оплакивающих нынешнее положение Кубани/Торпедо?
А кого надо оплакивать ? Любой клуб более или менее известный это потеря .
+3
0
+3
Какой-то спившийся Баста на картинке
+6
-3
+3
Сансара куда-то не туда свернула.
+3
0
+3
Это же директор шиномонтажки
+3
0
+3
Зашибись. Он что натворил?
+3
0
+3
Аминь.
+3
-1
+2
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