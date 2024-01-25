Баста перевел СКА Ростов из ФНЛ в Медиалигу. Его речь целиком

Ростовский СКА переходит в медиафутбол из Второй лиги ФНЛ. Об этом объявил Василий Вакуленко (рэпер Баста), в 2019 году ставший собственником клуба.

В обращении к болельщикам Вакуленко объяснил решение сложной финансовой ситуацией в связи с пандемией коронавируса и требованиями к лицензированию во Второй лиге.

Приводим его речь дословно.

«Дорогие друзья. Я приветствую всех болельщиков футбола и тех, кто поддерживает СКА Ростов-на-Дону! Я хочу поделиться новостями и рассказать о переменах, которые ждут наш клуб в самом ближайшем будущем.

Прежде всего я хочу сказать, что за время работы с клубом я ни разу не пожалел о своем решении участвовать в его судьбе. Мы пришли с большим энтузиазмом, искренностью, верой в людей и приложили максимум усилий для того, чтобы СКА Ростов жил, продолжал играть и развиваться. Я не могу назвать себя наивным человеком – я знал, что нас ждут трудности. Лучше попробовать, чем бездействовать и сожалеть об этом всю жизнь. Мы пришли в сложное время.

По объективным причинам финансовая помощь, на которую мы рассчитывали, не была нами получена. Нашим планам, как и планам многих других, помешал коронавирус. Многие, особенно региональные компании и бизнесы, столкнулись с финансовыми сложностями, с сокращениями персонала, а то и вовсе закрылись. Когда нужно было спасать жизни людей и свое дело – многим стало не до футбола.

Нам стоило больших трудов, чтобы СКА Ростов-на-Дону не разделил эту печальную судьбу. За время пандемии мы не сократили ни одного сотрудника клуба, команда продолжала играть. Мы долго искали возможность иметь собственный стадион и инфраструктуру, ведь у СКА в советское время она была. Но старый стадион разрушили, а на его месте появился новый, который клубу уже не принадлежал. Стройка своего – это миллиарды рублей, поэтому аренда стала нашей возможностью и выходом.

Мы рассчитывали на помощь родного города, но субсидия покрывала только десятую часть расходов нашего клуба. Остальное вносили мы – я и мои единомышленники в течение года из собственных средств. Мы продолжали идти вперед и, несмотря ни на что, ставили самые высокие цели: мы стремились быть первыми, но стали вторыми в ФНЛ-2 в сезоне-2021/22. Это стало нашей общей победой, результатом сплочения команды с большим желанием побеждать.

С самого начала я слышу много критических комментариев и советов: как правильно управлять клубом, какие решения принимать. Большая часть – это бесконечные пустые дискуссии, которые демотивируют тех, кто приходит в некомерческий футбол. А в футбол второго дивизиона приходят болельщики, энтузиасты и единомышленники.

За последние пару лет прекратили свое существование сразу несколько команд. В 2022 году расформирован «Анжи», в сезон-2022/23 не заявился «Туапсе», у ФК «Ессентуки» была отозвана лицензия. В начале 2024 года приостановил деятельность ФК «Химик-Август» из Чувашии. Все это команды второго дивизиона, которых к огромному сожалению больше не существует. Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки, партнерства и спонсорства стало гораздо меньше.

В связи с футбольной реформой задача остаться во втором дивизионе стала и для нашего СКА неподъемной . Мы постоянно искали возможности. Было вложено много личных средств, сил, эмоций, компетенций. Но сегодня система выстроена так, что самостоятельно преодолеть некоторые сложности было просто невозможно. Мы приняли непростое, но на наш взгляд достойное решение – перейти в медиафутбол. Потому что главное для нас – чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история .

В новом сезоне СКА Ростов-на-Дону станет участником Winline Медиалиги , которая стартует этой весной. Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент, а вот попробовать себя в новом формате – это вызов. Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых. Я знаю, что будет много охов и ахов, мол: «Как так?», «Кто разрешил?», «Как он посмел?». Понимаю, это риск. Но сейчас новое время и новые форматы. Сегодня медийный футбол становится ближе к болельщикам, к людям, для которых футбол – это не просто спорт.

СКА – это не дивизион и не лига. СКА вне времени и вне форматов. СКА – это уважение старшего поколения игроков и болельщиков. Это радость встречи на секторе юных фанатов, объединенных через поколения в любви к нашему клубу. СКА – это большая и очень важная часть моей жизни, и я хочу поблагодарить всех болельщиков и сторонников, которые нас поддерживают и болеют вместе с нами. Встретимся на секторе».

Фото: vk/fcskarostov