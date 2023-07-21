Троллинг от Радимова и клоун Пеннивайз. «Чисто Питер» против 2Drots – новое дерби медиафутбола

Сыграют на «Петровском».

Сегодня большой день в Winline Медиалиге – играют 2Drots и «Чисто Питер».

Питерскому медиаклубу нет и трех месяцев, но 2Drots уже стали их главным соперником. Август и сентябрь прошли в пикировках: команды конфликтовали из-за «Газпром Арены», цен на билеты и троллинга Владислава Радимова. Кажется, таким серьезным раздражителем для 2Drots был только «Амкал».

Ниже – главные моменты их конфликтов.

Президент Некит заявил, что «Чисто Питер» интересен только из-за «Газпром Арены». Это разозлило Тимощука и Радимова

Биф «Чисто Питер» и 2Drots начался еще до старта сезона.

«Чисто Питер» появился в середине лета, усилился Владиславом Радимовым и Алексеем Гасилиным и получил приглашение в стыки за четвертый сезон Медиалиги. Кому-то показалось, что команду пригласили в сезон преждевременно. Жеребьевка (она прошла в начале августа) свела «ЧП» и 2Drots в группе D. Президенту 2Drots Некиту задали стандартный вопрос про соперников. Никита неожиданно набросил на питерцев:

«Играть с «Чисто Питер» интересно только на «Газпром Арене». Либо техническое поражение им. Это совершенно неинтересная команда, которая нужна только ради «Газпром Арены».

В питерской медиакоманде не поняли наезд.

Илья Балакирев (руководитель «Чисто Питер»): «Матч на «Газпром Арене» – мечта, к которой мы очень хотим прийти. Хотели бы сыграть с грандом, например, с 2Drots или «Амкалом. Но после того, что они сказали, уже не хочется».

Анатолий Тимощук (игрок «Чисто Питер»): «Пусть не приезжают, засчитаем техническое [поражение] и все. Есть же регламент».

Владислав Радимов (главный тренер «Чисто Питер»): «Слова Некита, что он будет играть с ЧП только на «Газпром Арене»? Иногда лучше молчать и будешь выглядеть гораздо симпатичнее.

Некит? Я не знаю, кто это.

На «Газпром Арене» он играть не будет. Почему? Мы не хотим, у нас есть свой уютный стадион. И мы не хотим, чтобы некоторые Некиты, которые не заслуживают своим футбольным мастерством, играли на «Газпром Арене».

Радимов – главный тролль Медиалиги. Издевается над звездами 2Drots

Возможно, конфликт потух бы за пару дней, но последняя реплика Радимова разозлила звезду 2Drots – хавбека Слона (Владислава Ослоновского). Он отреагировал колонкой в своем телеграм-канале:

«Большущая часть аудитории медиафутбола знает вас как какого-то старого чувака, игравшего в конце девяностых-начале нулевых за «Зенит». Вам стоит это учитывать, когда бросаетесь такими фразами на легенд комьюнити .

Вы, как тренер новой команды, у которой стоит цель – развитие, должны от счастья писаться кипятком. Что мы приедем играть к вам в город, подарим праздник изголодавшейся по медифутболу северной столице».

Какая же ошибка! Владислав Радимов моментально перешел в режим берсерка:

«Друзья, тут легенда новотроицкой «Носты» и ФК «Луки-Энергия» решил рассказать, что я должен «писаться кипятком от радости», что он приедет в Петербург сыграть в футбол.

Вероятно, юноша переносит свои ощущения от футбола на других людей. Что такое 15 тысяч на стадионе он узнал к 30 годам на матче 2Drots с ЦСКА.

В моей игровой карьере 30 тысяч на трибунах – это обычные выходные. Иногда случались и 80 тысяч на «Сантьяго Бернабеу», и 98 тысяч на «Камп Ноу», и 75 тысяч фанатов на «Миллениуме» в Кардиффе, которые тебя всей душой ненавидят и болеют против.

У этого Слона дома на полке медаль за победу в Медиалиге, у меня – за золото чемпионата России и победу в Кубке УЕФА . Прошу меня простить, но откровенно скажу, что для меня приезд этого парня в мой город никаким впечатляющим событием не станет».

Радимов – главное открытие бифа между 2Drots и «ЧП». В медийном футболе ветеран чувствует себя максимально комфортно: завел телеграм канал и с удовольствием участвует в трэштоке. После перепалки с Ослоновским Радимов сделал 2Drots главной мишенью для троллинга. Вот успехи Владислава за август-сентябрь:

• Остроумно поздравил Слона с голом в Кубке: «Слон, больше бесплатно мотивировать не буду!»

• Через несколько недель иронизировал над матчем 2Drots в сухом доке в Белокаменке: «Некит и Слон хотели сыграть на топовой арене – получили матч в построенном за несколько дней стадионе в бетонном доке за Полярным Кругом. Как говорится, бойтесь ваших желаний!»

• Дальше Радимов переключился на Некита и вспомнил его музыкальную карьеру (президент 2Drots пишет музыку под ником 13kai):

«Я твердо убежден, что выступление на такой арене – это привилегия, и ради нее все участники обязаны продемонстрировать все свои таланты и умения. Со Слоном все понятно, он футболист (для Медиалиги даже один из ведущих), но что по Некиту?

Считаю, что он просто обязан исполнить свой хит «Красная помада», если матч пройдет на «Газпром Арене», причем никакой фанеры, только вживую».

Матч пройдет на «Петровском». 2Drots сначала пригрозили игнором, а затем жаловались на слишком дорогие билеты (от 700 рублей)

В середине сентября «Чисто Питер» объявил, что матч с 2Drots пройдет на «Петровском» 23 сентября. Все-таки никакой «Газпром Арены».

Но возникли новые сложности: 2Drots предстояло играть с «Химками» в 1/32 Пути регионов – ожидалось, что матч поставят на 25 сентября. Два дня между матчем в Питере и Кубком – кошмар. Главный тренер «дротов» Дмитрий Кузнецов отказался ехать в Питер: «Мы отказались всей командой ехать туда. Мы хотим играть дома, в Москве. Мы уже наездились. Думаю будет правильно, если мы сыграем дома».

Кузнецов прав: в последний раз 2Drots играли в Москве 2 августа, в первом раунде Кубка России. Дальше были выезды в Муром, Мурманскую область, Нижний Новгород и Киров.

Ситуация решилась сама по себе: игру «дротов» в Кубке поставили на 28 сентября, и тема бойкота питерского матча больше не поднималась.

Но очередной повод поссориться все равно нашелся. Матч на «Петровском» организовывает не Медиалига, а «Чисто Питер». Он же устанавливает цены на билеты. 2Drots не поняли ценообразование – обсуждение попало в видео на ютуб-канале Карена Арутюняна (начальника команды в 2D).

Жека (еще один президент 2Drots): « Питерский беспредел сразу начался . Билеты по две тысячи. Минимальная стоимость билета – 700 рублей. Но в основном 1400-2000 рублей. Я вообще в #### (шоке). Просто наживаются на 2Drots. Вот эту тему надо поднимать!»

Карен: «А то, что билеты всегда по 100 рублей были?»

Жека: «Да, но это делает не Медиалига, а сам «Зенит».

Карен: «На «Зенит» столько билеты не стоят (смеется). По 1400 рублей, это как вообще понимать?»

За три дня до матча «Чисто Питер» сообщил, что на матч против 2Drots реализовано около трех тысяч билетов.

«Скоро в этом городе совсем не останется ваших фанатов». «Чисто Питер» выпустили ролик с клоуном Пеннивайзом

20 сентября «Чисто Питер» выпустил ролик к матчу с 2Drots.

По сюжету толпа детей в мерче 2Drots подходит к «Газпром Арене». Им преграждает дорогу минивэн, из которого появляется зловещий клоун из фильма «Оно». Следующий кадр – дети (уже в мерче «Чисто Питер») вместе с Пеннивайзом шагают к «Петровскому». «Скоро в этом городе совсем не останется ваших фанатов», – хохочет клоун.

Вокруг ролика моментально вспыхнул скандал. В первой версии видео в конце играл трек Некита «Красная помада» (тот самый, который Радимов предлагал исполнить). Но вскоре музыку пришлось вырезать.

«Хотите ######## историю про Некита? – вспылил игрок «Чисто Питер» Гена Миллер. – Мы запросили у него возможность использовать трек «Красная помада» для промо. Некит сказал: «Идите спросить лейбл, так как они могут быть против». Мы спросили. Лейбл дал добро.

А после выхода ролика Некит позвонил в лейбл и наплакал, что он против, что трек из ролика надо удалить. Лейбл нам говорит, что должен встать на сторону артиста, несмотря на то, что лейбл изначально дал согласие.

Вот и закончили ###### [вранье] о «надо вместе двигать лигу». Всем спасибо, крысы найдены ».

«Чисто Питер» решили перезалить ролик. В телеграм-канале клуба появилось голосование – какими словами заменить текст оригинального трека?

• «Нытье Некита про звонок Азамата его футболистам»

• «Фразой «Либо «Газпром Арена», либо технарь».

• «Всеми междометиями Некита с последних двух Столов (>40 минут)».

В новой версии ролика на мотив трека «Красная помада» звучали такие слова: « Я – Некит, я – звезда. И я зажопил трек. Могли бы вместе хайпить, но такой я человек. Красная помада останется в столе, а я продолжу думать, что я лучший на земле».

Сможет ли «Чисто Питер» достойно ответить не только в медиа, но и на поле? Узнаем уже сегодня.

Фото: https://t.me/chisto_mfc; Winline Медиалига