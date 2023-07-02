Winline Медиалига расширяется: нас ждут матчи в Петербурге, Минске и казахстанском Уральске

Ура – до старта четвертого сезона Winline Медиалиги остается меньше неделе. Сегодня прошла жеребьевка группового этапа и стыковых матчей – самое время узнать больше о сезоне.

Медиалига хочет ярких выездов. В стыки пригласили команды из Питера, Минска и Казахстана

Как обычно, новый сезон отличается от предыдущего – на этот раз мы увидим прелюдию в виде стыковых матчей: 8 новичков сразятся в плей-офф за право участвовать в МФЛ-4.

В выборе команд для стыковых матчей была особая логика. В конце июля президент Медиалиги Николай Осипов дал большое интервью, в котором рассказал о мечте расширить географию Медиалиги:

«Один из вариантов – формат кубка. Игра на выбывание с двумя матчами – дома и на выезде. Например, «Чисто Питер» попадает на «Броуков». «Питер» принимает в Питере, вы принимаете в Одинцово. Есть команды с классным ресурсом в виде домашнего стадиона. Питер, Минск, были бы SibScammers – был бы стадион ЧМ в Екатеринбурге».

От кубкового формата на МФЛ-4 отказались, но желание расширить географию перенеслось на стыки. Да-да, в них сыграет два клуба не из России.

• «Чисто Питер» – медийная команда из Санкт-Петербурга. Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин в менеджменте, Владислав Радимов на скамейке и, по слухам, Анатолий Тимощук в составе. Если команда попадет в Медиалигу, то обещают матчи на «Газпром Арене».

• DMedia – команда из Беларуси. В заявке у минчан Станислав Драгун (экс-игрок «Динамо», БАТЭ, «Крыльев Советов»), Виталий Родионов (экс-игрок «Фрайбурга» и БАТЭ, забивал «Баварии» в ЛЧ) Александр Глеб. Увы, из-за травмы Глеб вряд ли сыграет в стыках.

• «Уралец» – медиакоманда из казахтанского города Уральск (350 тысяч жителей). Медийная команда появилась на базе одноименного клуба из КФК. Клуб уже презентовал первого медийного игрока. Им стал Алексей Гуркин – легенда медиафутбола, экс-игрок «Амкала» и президент бразильского медиаклуба Tamo Junta.

В стыковых матчах команды проведут по два матча – дома и на выезде. Значит, нас ждут игры в Санкт-Петербурге, Минске и Уральске.

А кто еще участвует в стыках? Команда, которая против мата в футболе, клуб Кирилла Кокорина и популярный бренд одежды

Остальные участники представляют Москву.

• FC Ars претендовал на попадание еще во второй сезон МФЛ. За год концепция не изменилась – футбол без мата и агрессии.

«Мы команда, которая пропагандирует концепцию футбола без мата, футбола без агрессии . Не то чтобы мы пушистые и мягкие, просто мы покажем, что можно эти эмоции давать чуть иначе», – рассказал Sports.ru Максим Симонов (босс FC Ars).

• «Наше дело» – команда одноименного MMA-промоушена, которая претендовала на попадание еще в третий сезон.

• Nikifilini – популярный бренд одежды. С третьего сезона сотрудничает с Медиалигой – совместные конкурсы и разработка кастомных вещей.

«Огромный бренд, с огромной аудиторией. Мы здесь чтобы привести новую аудиторию. Мы принципиально не взяли никого из тех, кто уже был в Медиалиге. Хотим открывать новых персонажей», – рассказал Sports.ru представитель команды Мага.

• Starmix – олды и обладатели самого стильного логотипа в медиафутболе. Команда участвовала в первом сезоне Медиалиги, затем исчезла с радаров, но получила шанс вернуться. Кстати, они уже анонсировали появление Никиты Джигурды в заявке на четвертый сезон.

• KicksTown – один из самых загадочных участников. Изначально это розничный магазин, который специализируется на перепродаже брендовых вещей. Из любопытного – судя по видео на канале Kickstown, в проекте участвует Кирилл Кокорин (младший брат Александра).

«Раньше медиафутбол был про мечту, а сейчас я уже не знаю про что». Шок – мимо стыков пролетели две олдовые медиакоманды

SD Family из Казахстана и «Рома» – два старичка медиафутбола, которых ожидали увидеть в стыковых матчах сильнее всего.

SD Family участвовал в первых двух сезона Медиалиги, однако в третьем казахам не нашлось места. Когда появилась информация о расширении четвертого сезона до 20 команд Дидар Сыдыкбек (президент и лидер SD) первым вызвался участвовать в МФЛ-4 – однако SD предложили только стыки. Дидар отказался.

«Искренне желаю удачи Медиалиге. Благодарю за то, что дали возможность, но отныне все связи с лигой прекращаю! Считаю неуважением приглашать нас в стыки », – написал президент SD Family.

У «Ромы» похожая ситуация. Клуб Ромароя (это бывший игрок «Амкала») – заслуженный ветеран медиафутбола. Выигрывал МКС-2020 и участвовал в первых двух сезонах Медиалиги. Спонсор ушел, и чтобы доиграть второй сезон Ромарой продавал личные вещи: Apple Watch, камеру GoPro и велосипед. Без спонсора «Рому» предсказуемо не пригласили в третий сезон.

Ромарой рассчитывал на стыки МФЛ-4 и даже анонсировал появление у «Ромы» спонсора, но все оказалось зря.

«Отдаешь всего себя медиафутболу, не рекламируешь всякую хрень, стараешься не унывать, а тебя даже в стыки не пригласили, – грустил Ромарой. – Честно, раньше медиафутбол был про мечту, а сейчас я уже не знаю про что . Я устал.

Всем спасибо, кто верил, что нас возьмут в стыки, кто писал комментарии и делал посты про нашу команду, но таковы реалии. Тут всем пофиг на мнение аудитории».

Как прошла жеребьевка? 2Drots в группе с командой Мусагалиева и (возможно) «Чисто Питером», клуб Уткина снова в группе смерти

12 августа Медиалига провела жеребьевку четвертого сезона – известны пары стыковых матчей и состав групп.

Начнем со стыков. Они пройдут в формате «дом-выезд». Первые матчи – 29-20 августа, ответные – 20-26 августа.

• KicksTown сразится с FC Ars – еще недавно сложно было поверить, что одна из этих команд попадет в Медиалигу.

• DMedia – «Уралец». Первый в истории Медиалиги матч без российских команд.

•Starmix сыграет против команды «Наше дело». Возможно, в МФЛ-4 мы получим две команды из ММА-промоушенов.

• Самый долгожданный новичок «Чисто Питер» сразится с командой Nikifilini. Фаворит против загадочного андердога.

Теперь переходим к жеребьевке группового этапа. В четвертом сезоне остаются все 16 команд МФЛ-3 , к ним добавятся четыре победителя стыков. Итоговые 20 команд разбивают на четыре группы по пять команд. Групповой этап стартует после завершения стыков – 2-3 сентября.

Самой любопытной выглядит группа D: здесь и матч топ-клубов – «Десятки» и 2Drots, и потенциальная заруба 2Drots – «Чисто Питер». Проблемы могут возникнуть у «Эгриси» – команда Василия Уткина второй сезон подряд попала в очень сложную группу.

Как на жеребьевку отреагировали представители комьюнити?

Некит (президент 2Drots): «Чисто Питер»? Их как будто просто так взяли. Если ты играешь с грандом, то будь готов стелить поляну, давать «Газпром Арену». Других причин, почему вы тут нужны, я не знаю. «Дружине» мы готовы протянуть руку помощи и помочь им подняться немного выше в рейтинге медийной активности».

Сибскана (капитан «Амкала»): «Среди новичков достойных почти нет. Наверное, я бы добавил «Чисто Питер» и «Рому». Увеличение команд? Я не бизнесмен, если это по деньгам выгоднее, наверное, правильно. С точки зрения зрителей – говно, еще больше проходных матчей появится».

Гуди (президент GOATS): «Такая же группа, как и в прошлом сезоне. Хотелось бы сыграть с кем-то новым. С теми же «дротами», например. Но будем играть с теми же, но шансы на выход у нас очень хорошие».

17 млн рублей за финал в «Лужниках», команды из Питера и Минска в новом сезоне. Что рассказал президент Медиалиги?