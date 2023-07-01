Как смотрели медиафутбол на «Кинопоиске»? Изучаем топ-15 самых популярных матчей

Очень много «Амкала».

Перед стартом третьего сезона Медиалига объявила о сделке с «Кинопоиском». По ней каждый матч МФЛ-3 показывали параллельно на ютуб-канале лиги и «Кинопоиске», а 9 игр – эксклюзивно на стриминговом сервисе. На канале лиги такие матчи появлялись с паузой в два дня.

Межсезонье – идеальный момент для подведения итогов. В распоряжении Sports.ru оказалась информация о 15 самых просматриваемых матчах МФЛ-3 на «Кинопоиске».

Важно – «КП» и Медиалига держат число зрителей каждого матча в секрете. Доступен только коэффициент аудитории. Но о н позволяет увидеть, какие матчи были самыми просматриваемыми .

• Наибольший ажиотаж вызвала игра «Амкала» и «Народной Команды». Первый тур, первый матч на «Кинопоиске», старт Амкала – все логично.

• Все 9 эксклюзивных матчей «Кинопоиска» попали в топ-15 . Похоже, эксклюзивы – эффективный инструмент привлечения зрителей.

• Самые просматриваемые матчи не из числа эксклюзивов – 2Drots – «Амкал» (полуфинал) и 2Drots – «Родина Медиа» (финал).

А теперь изучим популярность команд на «Кинопоиске». Сколько матчей конкретных команд попало в топ-15?

Похоже, стриминг очень полюбился фанатам «Амкала» – 6 матчей. «Родине Медиа» явно помогла победа в МФЛ-3 – 5 матчей в топе. У 2Drots лишь 3, но это логично – матчи «самураев» ни разу не показывали на «Кинопоиске» эксклюзивно .

В четвертом сезоне клубы смогут получать компенсацию за матчи на «Кинопоиске»

20 июля президент Медиалиги Николай Осипов дал программное интервью журналисту Дмитрию Егорову. Поговорили и про «Кинопоиск».

«Я договор [с «Кинопоиском»] еще не подписал, – рассказал Осипов. – В том виде, в котором это было в третьем сезоне, не понравилось ни нам, ни «Кинопоиску» .

Если ты уходишь на стриминговую площадку, ты должен делать трансляции жирнее. Например, с классной студией в перерыве, или большим количеством камер, или спецэффектами. Эта картинка должна отличаться от привычного. Было бы круто, чтобы ты понимал – выходя на стриминговую площадку ты приобретаешь больше, чем на ютубовской трансляции.

Я сейчас в переговорах с «Кинопоиском», чтобы контракт позволял командам, которые на «Кинопоиске» показываются, получать за это материальную компенсацию . Я считаю, что это честно. Если мы к этому придем, я не вижу проблем показывать матчи и на «КП», и на ютубе и где-то еще.