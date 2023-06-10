Ультимативный гайд по суперфиналу МКС-2023 на «ВТБ Арене»

Победитель сыграет с «Динамо».

В эти выходные завершается Московский Кубок Селебрити. В воскресенье «БроукБойз» сразится с 2Drots в суперфинале на «ВТБ Арене». Чтобы получить от игры максимальное удовольствие читайте наш гайд.

Почему 2Drots сверхмотивированы на победу? Что круче – МКС или Медиалига? И почему «Броуки» очень не захотят доводить до серии пенальти?

Ответы на эти и другие важные вопросы – ниже.

Московский Кубок Селебрити – старейший турнир медиафутбола. Его придумал босс «Амкала», а первый розыгрыш выиграли воспитанник «Динамо» и Денис Колодин

В последнее время в медиафутболе гремят другие турниры. Но олды помнят, что именно Московский Кубок Селебрити (МКС) – старейший турнир медийного футбола. Его придумал президент «Амкала» Герман Эль Класико еще в 2020 году.

Первый розыгрыш проходил в ламповой атмосфере. Герман организовывал МКС за свой счет, 2Drots презентовали первый состав – еще из блогеров и пацанов из академий. А победил не «Амкал» или 2Drots, а «Рома».

«Рома» – Атлантида медиафутбола. Прекрасная, но исчезнувшая. Тренерами позвали суперзвезд русского футбола – Дениса Колодина и Руслана Пименова, а на поле сиял форвард Николай Обольский. Воспитанник «Динамо» заглянул в медиафутбол на одно лето, но за МКС-2020 стал лучшим бомбардиром и MVP. Обольский играл так ярко, что фанаты других команд переименовали «Рому» в ФК «Коля».

После МКС Обольский уехал в «Баракальдо» из Сегунды Б – и еще скажите, что медиафутбол не запускает карьеры. Кстати, на лето 2023-го Обольский до сих пор в испанском футболе: в середине июля он перешел в «Ибицу» из той же Сегунды Б. Теперь он в одном клубе с Нолито, который провел сезон в «Ман Сити».

Идея соревновательного футбола понравилась медийному комьюнити, и дальше турнир только укрупнялся. В 2021-м появился первый коммерческий партнер. В 2022-м в МКС поучаствовал клуб Джикии и Соболева «Бей Беги», а матч «Амкала» и 2Drots на «Сапсан Арене» собрал больше 200 тысяч на трансляции в онлайне – до сих пор рекорд медиафутбола.

МКС или Winline Медиалига – какой турнир главный?

Во-первых, зафиксируем – ивенты просто очень разные.

Медиалига – это регулярный сезон: растянут на 2-3 месяца, длинная групповая стадия. МКС – кубок: длится месяц или полтора, группового этапа нет. В МФЛ участвуют все топовые команды, в МКС ростер поменьше (в 2023-м не попали «Титан», GOATS и «Бей Беги»). В Медиалиге много уникальных правил – чистое игровое время, красный мяч, булиталити вместо послематчевых пенальти. МКС – классические футбольные правила. Различия даже в трансляциях: МФЛ показывает «Кинопоиск», а МКС – «Матч ТВ».

«МКС – это первый большой медийный турнир, – рассказывал президент Медиалиги Николай Осипов. – Естественно, я следил за МКС. Конкуренция, безусловно, ведет к улучшению продукта. Но мы концептуально разные турниры, поэтому конкуренции между нами нет ».

В 2022-м гремела Медиалига и казалось, что МКС безнадежно отстал. Но летом 2023-го старейший медиатурнир пропагрейдили – среди организаторов появились букмекерская компания BetBoom и ФК «Динамо». С ними пришел стильный визуал, трансляции на «Матч ТВ» и финал на «ВТБ Арене».

У Медиалиги остается убедительный козырь – три призера третьего сезона в августе стартуют в Кубке России. У МКС ноль мест в Кубке. Зато есть матч против основы «Динамо» в качестве суперприза.

Кажется, что сейчас оба турнира примерно одном (очень высоком) уровне. Главное, что МКС продлил медийный сезон и подарил зрителям еще несколько ярких матчей плей-офф .

2Drots еще никогда не завоевывал МКС. Ради победы арендовали лучших хавбеков медиафутбола

«Самураи» – безоговорочно лучшая команда медиафутбола. В Медиалиге они всегда играют в финале: два золота и серебро. Но МКС пока что не их турнир.

• МКС-2020. Первый соревновательный турнир «самураев», команду набрали прямо перед МКС из постоянных участников канала – блогеров и выпускников футбольных академий. Этого хватило для выхода из группы (и разгрома команды Sports.ru – 7:1), но в полуфинале «дроты» отлетели от «Ромы» (2:3).

• МКС-2021. К следующему турниру 2Drots окреп и усилился (рэпер и игрок «Амкала» Млечный даже шутил, сами «дроты» не знают всех своих игроков). Команда вышла в финал (первый в истории 2D), но там без шансов проиграла «Амкалу» (0:2).

• МКС-2022. Самый безумный МКС для 2Drots: два матча с «Амкалом» (один едва не закончился техническим поражением), неожиданный вылет в полуфинале от Reality и победа над «Амкалом» в матче за 3-е место.

Итог: серебро в 2021-м и бронза 2022-го. Чемпионство Московского Кубка Селебрити – единственный трофей в медиафутболе, который так и не покорился 2Drots .

«Мы с Женей хотим этот кубок себе на полку, – рассказал Некит (один из президентов 2Drots) в интервью Sports.ru. – С МКС все начиналось, для нас это престижный турнир».

В том же интервью Некит сказал, что «самураи» не собираются усиливаться – шанс получат парни, которым не хватает времени в Медиалиге. В итоге 2D усилились, и еще как: арендовали звезд «Титана» Виталия Комисова и Кирилла Бирюкова. Комис – один из лучших хавбеков третьего сезона Медиалиги, у него 2 гола и 5 ассистов. У Бирюкова тоже солидные цифры – 3+3. Так же «дроты» арендовали форварда «Сахалинца» Рената Васиченко – в третьем сезоне у него 4+3.

Парни сыграли во всех матчах МКС-2023 и помогли 2Drots выиграть верхнюю сетку – обыграли ФК «10» (1:1, по пенальти 4:3), «Матч ТВ» (2:1) и «БроукБойз» (0:0; по пенальти 5:4).

«Броуки» – короли МКС. Выходят в финал второй год подряд

«БроукБойз» – как «Арсенал» в АПЛ. Могут играть классно в течение сезона, но побеждают всегда другие.

Клуб Егорова и Райзена участвовал во всех трех сезонах Медиалиги, но ни разу не поднимался выше четвертьфинала. В третьем сезоне помешал безумный пенальти Шаюнова – мистика.

В МКС дела идут значительно лучше. В 2022-м «Броуки» в полуфинале прошли «Амкал» (0:0; 6:5 по пенальти), но в финале проиграли Reality (1:3). В 2023-м «Броуки» проиграли 2Drots в финале верхней сетки, но реабилитировались в безумном финале нижней сетки против FC Bus Гатаговых. Итог – гранд-финал на «ВТБ Арене».

Фан-факт: в четырехлетней истории МКС лишь одна команда выходила в финал два сезона подряд – «БроукБойз».

Еще весной казалось, что никаких финалов для «Броуков» не будет. За несколько недель до старта МФЛ-3 клуб покинула группа лидеров – Виталий Дьяков, Георгий Тигиев, Антон Соснин. Чуть раньше ушли Виталий Комисов и Арсений Логашов. Советник президентов по спортивным вопросам Артем Хачатурян оперативно пересобрал состав и добавил перспективных новичков. Например, молдавского защитника Жекича (Евгения Плешко) – он играл за «Шериф» и молодежку Молдавии. Или воспитанника «Спартака» Илью Мазурова, который томился в «Балашихе», а в МФЛ-3 оформил три гола и два ассиста.

Увы, в суперфинале не сыграет одна из главных звезд «Броуков» – 19-летний Арсений Капитанов. Весной парень проходил просмотр в молодежке «Ростова» и получал комплименты от Валерия Карпина, летом – забивал в суперматче с FC Bus. Но в той же игре получил красную за удар локтем в голову (и отхватил за это от тренера по физподготовке).

Естественно, «Броуки» очень хотят конвертировать финалы в трофеи. После финала нижней сетки с FC Bus на камеру попала эмоциональная речь Райзена (президент «ББ») в подтрибунке:

«Сейчас мы должны доказать, потренироваться. Там ##### что за монстры в финале. Но есть же эти сказки, когда монстр от небольшого укола умирает. В ахилл попали типу – все, он закончился. Есть великие свершения, мы должны написать их, чтобы совершить историю».

Что будет, если дойдет до серии пенальти? У 2Drots мегапреимущество

Наверняка «Броуки» очень-очень хотят победить в основное время. Ведь «самураи» почти год не проигрывают в послематчевой серии пенальти.

• МФЛ-2, финал, «Родина Медиа» (3:1). • Казахстанская медиалига, FightNights (5:3) • МКС-2023, первый раунд, ФК «10» (4:3) • МКС-2023, финал верхней сетки, «БроукБойз» (5:4)

В последний раз «дроты» проиграли серию пенальти в 1/128 финала Кубка России против «Текстильщика». Тогда не забил Артем Талабко. Это было почти год назад – 30 августа 2022-го.

Где и когда смотреть матч?

• 2Drots и «БроукБойз» сыграют в воскресенье 16 июля в 19:00.

• Место проведения – «ВТБ Арена».

• Посмотреть матч можно в эфире «Матч ТВ» (трансляция стартует в 18:45) и на ютуб-канале Московского Кубка Селебрити.

• В 16:30 на «ВТБ-Арене» пройдет SuperSkill челлендж. Команда «Динамо» сразится со звездами МКС в футбольных челленджах. От «Динамо» участвуют Гладышев, Захарян, Тюкавин и Смолов.

Текстовая онлайн-трансляция суперфинала 2Drots-«БроукБойз»

Фото: ЛФК «Рома»; https://vk.com/vtbarenapark; https://t.me/twodrotsshow