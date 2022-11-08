Скандал в «БроукБойз»: Шаюнов выгнал Страхова из раздевалки. Артур опоздал на установку

Матч 8-го тура Winline Медиалиги «Рома» – «Броуки» (4:6) оказался очень зрелищным: 10 голов на команды, забитый бонусный мяч, невероятный камбэк «Ромы», но все-таки победа «Броуков». Но не все так просто.

Перед игрой в раздевалке «БроукБойз» произошел конфликт. Полузащитник и лидер «Броуков» Сергей Шаюнов накричал и вытолкнул из раздевалки игрока команды Артура Страхова. Артур опоздал на предыгровую установку и вошел в раздевалку. В это время Антон Соснин объявлял состав на игру. Шаюну не понравилось неуважительное поведение игрока к тренеру и команде. Он толкнул Артура и выгнал из раздевалки.

«Выйди на ### отсюда, установка идет, колхоз!» – закричал Шаюн.

Артур не ожидал такого поведения от Шаюнова и высказал свое недовольство президенту «Броуков» Райзену. У них состоялся серьезный разговор.

– Какая атмосфера, Артур?

– Да, #####, ты считаешь это нормально? Я захожу, а он просто.

– У тебя есть отношение между человеком. Ты не можешь к нему подойти и сказать?

– Я ему это сказал!

– Ну, вот и все. Зачем ты это Диме подходишь, говоришь? Что ты хочешь?

– Он меня в заявку не добавил.

– Кто тебя не добавил? Есть коуч, а он вообще к ней отношения не имеет, – объяснил Артуру Райзен.

Затем прокомментировал ситуацию и тренер «Броуков».

«Скажу так, это вообще наказывается. Но, к сожалению, у нас много кто опоздал, но это наказываться должно», – сказал Антон Соснин.

Позже Артур обсудил ситуацию с другим президентом команды Дмитрием Егоровым.

– Почему ты опоздал?

– Во-первых, МЦД, я ждал 40 минут, потому что там ремонтные работы происходят, поэтому и опоздал. Но на самом деле это неадекватная реакция, можно просто нормально объяснить, а не выталкивать. Если это в порядке вещей, то так надолго не хватит.

– А ты хоть стучался, когда заходил?

– Да, я стучался. Дьяк закрыл дверь, и я понял, что нужно постучаться. Я постучался, Дьяк отошел, я вхожу и на на ###, – сказал Артур.

Конфликт между игроками так и не был разрешен.