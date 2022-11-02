ЛФК «Рома», выигравшая МКС-2020: Обольский играет в Испании, Ромарой больше не капитан – а где сейчас остальные?

Ромарой создавал команду на основе футбольного менеджера, но в реальной жизни. «Реальная команда играет в реальной лиге, а я это показываю, как будто играю в игру», – говорил Роман в ролике на своем YouTube-канале Romaroy.

Сначала «Рома» участвовала в любительских турнирах 8х8 и 11х11, а потом Герман придумал МКС и позвал команду на первый медиафутбольный турнир в истории. «Рома» выступила очень мощно и завоевала кубок.

Сейчас все совсем не так. Во втором сезоне Winline Медилиги команда Ромароя занимает последнюю строчку в своей группе и уже точно не сыграет в плей-офф.

Вернемся в победное время для «Ромы» и вспомним, кто бился за первый кубок в истории команды на МКС-2020 и узнаем, где они сейчас. Погнали.