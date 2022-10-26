Soda Luv за 6 туров Медиалиги ни разу не сыграл за GOATS. По контракту он должен выйти на поле хотя бы раз

В 6-м туре ожидался дебют не только Паши Техника, Илоны и Эльдара Джарахова, но Soda Luv. Но он снова не приехал. Но GOATS очень надо, чтобы он сыграл. Рассказываем подробно

Soda Luv наехал на Goody за использование его имени в пиар-компании GOATS. А потом снялся в презентации

Goody, создавая GOATS, выкатил список из звезд, которые якобы будут играть за команду в Winline Медиалиге. А потом оказалось, что многие селебы были даже не в курсе, что они – игроки «Козлов». Одним из них стал рэп-исполнитель Soda Luv. Он написал в своих соцсетях, что не давал согласия на участие в команде и против того, чтобы Goody бесплатно пиарил команду за счет его имени.

Но позже в телеграм-канале GOATS появилось фото с презентации новых игроков, в их числе был Soda. Владислав (это настоящее имя артиста) прокомментировал ситуацию в своих соцсетях: «Братва, я никогда не обманывал свою аудиторию, никогда не устраивал никаких фэйковых инфоповодов и вбросов, потому что это тупо, и я ценю свою репутацию и стараюсь делать правильные выборы и решения принимать.

Как я и говорил, что для того, чтобы использовать мое имя в коммерческих целях, нужно заплатить мне деньги, которые в принципе Goody смог найти, плюсом компенсировав свой #####. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Я приеду поддержать своих пацанов Леху Seemee, Майотика, Пинка. Увидимся».

Также вышла в телеге GOATS вышла презентация Soda Luv. Он чеканил мяч и бил по воротам.

Soda Luv должен был дебютировать за GOATS в матче против 2Drots, но опоздал. По контракту со спонсором «Козлам» нужно, чтобы Сода вышел на поле хотя бы раз

В матче 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots должен был состояться долгожданный дебют Соды. Goody договорился с 2Drots играть медийными составами. И с тренером определил место в стартовом составе – Soda Luv должен был выйти в старте в паре нападения вместе с Пашей Техником. Но на игру он так и не приехал.

На матч с «дротами» Goody вышел с микрофоном, который на него повесил Антон Чужой. В видос на YouTube-канале Chuzhoy13 «Микрофон на поле» попали переговоры Goody с менеджером Soda Luv, из которых стало понятно, что артист просто опоздал на матч: «Через 50 минут уже поздно будет, давай на следующий матч Соду подтянем, не на этот. Раз не получилось».

Также стало понятно, что по контракту со спонсором Soda Luv обязательно должен выйти на поле: «Объясню, в договоре прописано, что Сода должен приехать хотя бы на один матч и упомянуть в сторис «Козлов» в формате, где будет видно форму, поэтому фотку можно сделать сейчас, а приехать потом».

Уже за «Козлов» сыграли Молодой Платон, Дворецкий, Джарахов, Илона Коринце. Даже Паша Техник вышел на поле, но не сыграл. Осталось дождаться дебюта Соды. Веришь, что Soda Luv сыграет в Winline Медиалиге? Пиши в комменты.

Фото: соцсети GOATS // cкриншот YouTube-канала Chuzhoy13