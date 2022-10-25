Прокоп перешел в профессиональный клуб из Болгарии. Рады абсолютно все

Прокоп успешно прошел просмотр в болгарском «Ботеве» и подписал трехлетний контракт. Неважно за кого ты болеешь в медифутболе, уверены, ты точно рад переходу Михаила в профессиональный клуб. Также рады этому трансферу и участники медиафутбольного комьюнити. Мы собрали все комментарии в один пост.

Герман Эль Класико, президент «Амкала»

«Просто посмотрите, как он сияет, он светится. Если честно, то я очень рад за него. Дело не в том, что для «Амкала» – это большая гордость, наш плеймейкер получает шанс проявить себя в Европе. Да, это все правда, но не все. Самое главное здесь, что мой друг Миша Прокопьев исполняет свою мечту на ваших глазах», – сказал Герман на YouTube-канале German El Classico.

Фил Воронин, защитник «Амкала»

«А «Ботев» не ###### игрока посреди сезона переманивать? Забирать медийного (!) игрока, лидера перед решающими турами? Что «Амкалу» теперь делать? Кем играть?

А Прокоп? Мог бы и отблагодарить «Амкал» и Германа – перейти через полгода туда, а не сейчас! Должна ж быть какая-то лояльность к клубу, который столько для тебя сделал! А он только о себе и своем благополучии думает!

Мог бы пример с Муры из Reality взять. В мире нет любви и уважения, только деньги!» – выставил пост Фил Воронин в своем телеграм-канале «Ай джаст ванна Фил».

Дмитрий Кузькин, защитник «Амкала»

«Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям, рад за Прокопа! Хороший очередной пример для всех, что пот и труд все перетрут!

Когда приехал на сборы в Сочи к «Амкалу», то сразу приметил его сильные стороны: особенно хлесткий поставленный удар, умение играть корпусом и, конечно же, – передачи. Но самое главное – это желание и трудолюбие!

Я часто приходил на поле пораньше, и Миша уже был там. Стоял отрабатывал штрафные удары через стенку (ворота 2*5 – примечание Кузькина).

Вот вам и результат: 3 голевые за 3 матча на Кубке России и подписание контракта с командой, которая выступает в Еврокубках. Тут можно только поздравить еще раз и пожелать удачи», – написал Дмитрий Кузькин в своем телеграм-канале Kyz9.

Алексей Гасилин, нападающий «Амкала»

«Очень рад за Мишу, всегда говорил, что ему надо играть в профессиональный футбик», – написал Алексей Гасилин в своем телеграм-канале GasGollDer Live.

Илья Шурыгин, защитник «Амкала»

«Мишаня, поздравляю тебя с подписанием контракта. Я уверен, ты сделал правильное решение, главное запомни, такой шанс упускать нельзя! Очень рад за тебя! И рад, что знаком с тобой! Дальше осталось только выполнять своё любимое дело – это играть в футбол!» – написал Илья Шурыгин в своем телеграм-канале «Тот Самый NAЕMNIK».

Антон Чужой, полузащитник «Амкала»

«Я очень рад за Прокопа, это очень #######! Самое главное без травм, чтобы мог дальше развиваться», – сказал Антон Чужой в интервью на YouTube-канале German El Classico

Артем Нечаев, видеоблогер

«Капец как рад! Теперь цель – добраться в Болгарию на матч «Ботева», – написал Артем Нечаев в своем телеграм-канале «Нечай».

Федос Маслов, вратарь «Амкала»

«Это не просто чувак уехал из медиафутбола в проф. футбол. Истории, когда кто-то где-то 1-2 матча когда-то игра в проф. футболе, поиграл пару матчей в Winline МФЛ, условно, и поехал дальше, они были. Но не было такого, чтобы человек, у которого никогда не было профессионального контракта, уехал играть. А тут человек не просто уехал играть в профессиональную команду, а, сука, в Европу. Он уехал играть в высшую лигу Болгарии. Там, где играет софийский ЦСКА, «Лудогорец». Это круто!», – сказал Федос на YouTube шоу «Это медиафутбол, бро!»

Арсений Левшук защитник «Амкала»

«Очень рад за Мишку. Просто легенда. Люблю его», – написал Арсений Левшук в своем телеграм-канале Levshuk Channel.

Дмитрий Егоров, президент «БроукБойз»

«Как я рад за Прокопа! Вообще красавчик!», – написал Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале «Егоров / Едим спорт».

Лев Соленов, президент «На Спорте»

«Этот, не побоюсь этого слова, мужчина сделал себя сам! Я счастлив быть частью его пути. Мишаня, удачи тебе!», – написал Лев Соленов в своем телеграм-канале Lev Borisovich.

Арчи Бегларян, защитник 2Drots

«Всем привет! Ну, это топ! Поздравляю, это очень сильно! Всегда верьте в себя, и не переставайте мечтать!», – написал Арчи в своем телеграм-канале «Арчи на связи».

Эдамс, полузащитник 2Drots

«Первый профессиональный трансфер из Медиалиги медийного футболиста! За Прокопа рад, данные топ, надеюсь, Болгария будет как перевалочный пункт перед каким-нибудь большим клубом! Полный газ», – написал Эд в своем телеграм-канале «Я Эд, а не Эдик».