Тут звезды играют в снежки. Многих вы и не представляли за этой забавой!

Лепят и бросают.

Зимние приключения на полях, в том числе тренировочных – это еще и игра в снежки.

Топ-футболисты тоже это любят! А что, комбо: физическая нагрузка с развлечением.

Пойдем за примерами.

Вот Тим Ховард и его эвертонские собратья. У вратарей должно особенно хорошо получаться.

Ливерпуль – город снежков. Полюбил и Юрген Клопп.

И Салах.

Фернандо Торрес слепил нечто монструозное.

Молодой Ашраф Хакими изящно замахнулся.

Юный Рио Фердинанд лепит тщательно.

Пьер-Эмерик Обамеянг в Европе наверняка давно привык.

А Войчех Шченсны мог практиковаться с детства.

Снегофильный «Челси»: Деку, Николя Анелька и Саломон Калу.

Еще интермиланский Милан Шкриньяр.

Анатолий Тимощук в «Баварии» наверняка мог многим давать уроки.

«Санкт-Паули» отбивались целой командой. Вероятно, от второй половины команды.

Льюис Кук и Харри Магуайр, еще в «Лестере». Зачем-то бросать пришлось прямо во время игры.

Кристиан Эриксен в скандинавской стихии.

В Саудовской Аравии такого у Рияда Мареза не будет.

Фото: Gettyimages/John Powell / Kontributor, Andrew Powell / Kontributor, Peter Byrne – PA Images / Kontributor, Mattia Ozbot – Inter / Kontributor, TF-Images / Kontributor, Miguel Villagran / Staff, Joern Pollex / Staff, Catherine Ivill / Staff, Stuart MacFarlane / Kontributor, Matthew Peters / Kontributor