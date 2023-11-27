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Тут звезды играют в снежки. Многих вы и не представляли за этой забавой!

Лепят и бросают.

Зимние приключения на полях, в том числе тренировочных – это еще и игра в снежки.

Топ-футболисты тоже это любят! А что, комбо: физическая нагрузка с развлечением.

Пойдем за примерами.

Вот Тим Ховард и его эвертонские собратья. У вратарей должно особенно хорошо получаться.

Ливерпуль – город снежков. Полюбил и Юрген Клопп.

И Салах.

Фернандо Торрес слепил нечто монструозное.

Молодой Ашраф Хакими изящно замахнулся.

Юный Рио Фердинанд лепит тщательно.

Пьер-Эмерик Обамеянг в Европе наверняка давно привык.

А Войчех Шченсны мог практиковаться с детства.

Снегофильный «Челси»: Деку, Николя Анелька и Саломон Калу. 

Еще интермиланский Милан Шкриньяр. 

Анатолий Тимощук в «Баварии» наверняка мог многим давать уроки.

«Санкт-Паули» отбивались целой командой. Вероятно, от второй половины команды.

Льюис Кук и Харри Магуайр, еще в «Лестере». Зачем-то бросать пришлось прямо во время игры.

Кристиан Эриксен в скандинавской стихии.

В Саудовской Аравии такого у Рияда Мареза не будет. 

Звезды у стен Кремля: Роналдо в ушанке, сэр Алекс – с фуражкой, Златан и Фигу – у курантов

Фото: Gettyimages/John Powell / Kontributor, Andrew Powell / Kontributor, Peter Byrne – PA Images / Kontributor, Mattia Ozbot – Inter / Kontributor, TF-Images / Kontributor, Miguel Villagran / Staff, Joern Pollex / Staff, Catherine Ivill / Staff, Stuart MacFarlane / Kontributor, Matthew Peters / Kontributor

6 комментариев
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Представляю Тони Крооса, играющего в снежки - в голову с 60 метров
+17
-1
+16
неплохо.
автор, второй заход бы- игры АПЛ на (относительно)заснеженном поле)
+9
0
+9
Ответ Anton Anch
Представляю Тони Крооса, играющего в снежки - в голову с 60 метров
А я могу представить , что Месси за игру в снежки вполне могут дать очередной ЗМ
+9
-4
+5
Вы не найдете в этой подборке Винисиуса, потому что он избегает снежков. У него со снежками отношения «в конфронтационной манере».
+5
-4
+1
Только вот Рио Фердинанд на фото вовсе не юный
0
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Снег - круто! Настоящая экзотика в рамках планеты. Стран, в которых есть нормальная зима, наберётся не сильно больше десяти. Так что нам очень повезло, что такую красоту можем регулярно наблюдать.
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