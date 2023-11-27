Тут звезды играют в снежки. Многих вы и не представляли за этой забавой!
Лепят и бросают.
Зимние приключения на полях, в том числе тренировочных – это еще и игра в снежки.
Топ-футболисты тоже это любят! А что, комбо: физическая нагрузка с развлечением.
Пойдем за примерами.
Вот Тим Ховард и его эвертонские собратья. У вратарей должно особенно хорошо получаться.
Ливерпуль – город снежков. Полюбил и Юрген Клопп.
И Салах.
Фернандо Торрес слепил нечто монструозное.
Молодой Ашраф Хакими изящно замахнулся.
Юный Рио Фердинанд лепит тщательно.
Пьер-Эмерик Обамеянг в Европе наверняка давно привык.
А Войчех Шченсны мог практиковаться с детства.
Снегофильный «Челси»: Деку, Николя Анелька и Саломон Калу.
Еще интермиланский Милан Шкриньяр.
Анатолий Тимощук в «Баварии» наверняка мог многим давать уроки.
«Санкт-Паули» отбивались целой командой. Вероятно, от второй половины команды.
Льюис Кук и Харри Магуайр, еще в «Лестере». Зачем-то бросать пришлось прямо во время игры.
Кристиан Эриксен в скандинавской стихии.
В Саудовской Аравии такого у Рияда Мареза не будет.
Звезды у стен Кремля: Роналдо в ушанке, сэр Алекс – с фуражкой, Златан и Фигу – у курантов
Фото: Gettyimages/John Powell / Kontributor, Andrew Powell / Kontributor, Peter Byrne – PA Images / Kontributor, Mattia Ozbot – Inter / Kontributor, TF-Images / Kontributor, Miguel Villagran / Staff, Joern Pollex / Staff, Catherine Ivill / Staff, Stuart MacFarlane / Kontributor, Matthew Peters / Kontributor
автор, второй заход бы- игры АПЛ на (относительно)заснеженном поле)