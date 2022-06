Австралия Хиддинка – наша любимая. Вышли на ЧМ впервые за 32 года, в плей-офф уперлись в спорный пенальти Гроссо

Пошумели в Германии.

Чемпионат мира-2022 станет для сборной Австралии пятым подряд – серия началась с ЧМ-2006, где австралийцы под руководством Гуса Хиддинка добились лучшего результата в истории.

Это был последний раз, когда Австралия отбиралась на чемпионат мира через Океанию – в следующей квалификации австралийцы уже играли против лучших команд Азии. Это не мешает регулярно отбираться, хоть иногда и с приключениями.

Но в начале века было по-другому. До ЧМ-2006 австралийцы постоянно тормозили в стыковых матчах и съездили лишь на турнир 1974 года.

С Хиддинком же все получилось.

В 2005-м федерация футбола Австралии уволила тренера Фрэнка Фарину после трех поражений на Кубке конфедераций – проиграли даже Тунису. И позвали голландца – топовых коучей из Европы в сборной еще не было, хотя состав был приличный: Марк Шварцер, Харри Кьюэлл, Тим Кэйхилл, Марк Видука, Винченцо Грелла, Марк Брешиано – хорошая компания. «Его достижения говорят сами за себя, – говорил после назначения Хиддинка президент австралийской федерации Фрэнк Лоуи. – У нас отличный состав, которому все последние годы недоставало только хорошего тренера. О таком тренере, как Хиддинк, мы могли только мечтать».

С Хиддинком австралийцы без проблем обыграли Соломоновы острова (9:1 по сумме двух матчей) и отправились в межконтинентальный плей-офф, где их ждал Уругвай.

В Монтевидео победили уругвайцы – 1:0. Уже в Сиднее 82 тысячи человек стали свидетелями гола Брешиано, который позволил перебраться в серию пенальти, а уже там Австралия оказалась удачливее.

И впервые за 32 года вышла в финальную стадию ЧМ, сняв проклятие от шамана из Мозамбика.

Хиддинк сразу стал мегапопулярным в Австралии. На стадионах мелькали баннеры «Гуса в премьер-министры», «На Гуса уповаем» (In Guus We Trust – по аналогии с американским слоганом In God We Trust), «Нет Гуса – нет славы» (No Guus, No Glory), а его стали называть не иначе как Осси Гус (Гус Австралиец).

В первом же матче австралийцы зарубились с Японией – пропустили в первом тайме, но в финальные 8 минут матча забили трижды (3:1).

Затем случились 0:2 от Бразилии – в матче с таким звездным соперником шансов было мало.

В третьем туре Австралии нужно было не проиграть Хорватии, чтобы выйти из группы. В футбольном мире игра больше запомнилась легендарными тремя желтыми карточками для Йосипа Шимунича от рефери Грэма Полла (удалил хорвата только после третьего предупреждения).

Но в Австралии ее запомнили по другой причине – сборная вышла из группы, дважды отыгравшись по ходу матча (2:2).

«У этой команды львиное сердце, – гордо говорил Хиддинк. – Она бьется до конца, вне зависимости от происходящего, они никогда не сдаются. И это главное. Конечно, нужно иметь план на игру, потому что сердце пройти только определенную часть пути, но это, безусловно, все равно помогает. Игра была потрясающей – поэтому футбол и прекрасен».

Ну а в 1/8 финала грянул скандал: итальянцы, будущие чемпионы мира, смогли выиграть только благодаря странному пенальти на Фабио Гроссо за 8 секунд до конца основного времени.

«Они играют как на войне. Они не думают о привлекательном футболе, только о результате, – грустно говорил Хиддинк после игры. Но судью Луиса Медину Канталехо не винил. – Нам нравится играть в привлекательный футбол. Но нам нужно добиваться результата с таким футболом. Вот в чем была разница между двумя командами». На этом его история в Австралии закончилась.

Кстати, в штабе Хиддинка в 2006-м был Грэм Арнольд – нынешний тренер сборной Австралии. Красивая история!

Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Andreas Rentz, Sandra Behne, Stuart Franklin, Cameron Spencer,Mark Nolan / Stringer