ЧМ в Катаре будет 5-м для Роналду. Самым успешным остается первый – полуфинал и победный пенальти Англии в 2006-м

Лишь трое сыграли на пяти чемпионатах.

Сборная Португалия без проблем прошла Северную Македонию в финале стыков (2:0).

После матча Криштиану Роналду (помог Бруну Фернандешу забить первый гол) поделился радостью с подписчиками: «Цель достигнута, мы на чемпионате мира в Катаре, на своем месте! Спасибо всем португальцам за их неустанную поддержку! Вперед, Португалия! 🇵🇹❤️».

Для Роналду ЧМ-2022 станет 5-м в карьере.

Давайте пройдемся по предыдущим (начиная с чемпионата мира-2006) и посмотрим, что каждый из них принес Криштиану.

ЧМ-2006 в Германии: дошел до полуфинала, забил Ирану в группе, вляпался в скандал с удалением Руни

Первый и самый успешный чемпионат для Роналду. Сразу после финала Евро-2004 португальцы добрались до полуфинала в Германии, но остановились на Франции (0:1). Матч за третье место Португалия проиграла хозяевам – 1:3.

Не все помнят, кому Роналду забил свой первый гол на чемпионатах мира (Ирану в группе), но все знают, чем для Криштиану и его партнера по «МЮ» Уэйна Руни обернулся четвертьфинал. Роналду дал понять всем (особенно судье), что Руни определенно заслуживает удаление за то, что наступил на Рикарду Карвалью.

«Когда мы шли в автобус, Криштиану поймал меня и сказал: «Ри, можешь позвать Уэйна, я хочу поговорить с ним, сказать ему, что ничего такого не планировал. В моем поведении не было враждебности или злого умысла. Мы в одной команде. Я бы никогда так не поступил. Он мой друг», – вспоминал оправдания португальца Рио Фердинанд.

В довершение всего Роналду еще и забил решающий пенальти. Но на этом успехи закончились.

А приз лучшему молодому игроку увел Лукас Подольски.

ЧМ-2010 в ЮАР: забил лишь КНДР и вылетел в 1/8 от Испании

Гол КНДР при разгроме 7:0 и моментальный вылет от испанцев (0:1) – это не то, что Роналду захочет вспомнить, когда закончит карьеру.

ЧМ-2014 в Бразилии: влетел Германии 0:4, Португалия даже не вышла из группы

Чемпионат мира в Бразилии тоже вышел неудачным. В первом матче группы Португалия провалились с Германией (0:4) и в итоге даже не вышла в плей-офф – помешала разница мячей. Криштиану уехал с одним голом – в ворота Ганы.

ЧМ-2018 в России: хет-трик Испании (с голом со штрафного), но опять вылет в 1/8 – от Уругвая

А вот ЧМ в России у Роналду получился – но только в индивидуальном плане.

В первом туре Криштиану сделал бесподобный хет-трик и вытащил для Португалии ничью с Испанией (3:3). Третий гол Роналду забил роскошным ударом со штрафного.

Ранний гол Криштиану с Марокко принес победу во втором матче.

Дальше был обидный вылет от Уругвая уже в 1/8 – 1:2. Фотографы и режиссеры получили красивые кадры, когда Роналду помог травмированному Кавани покинуть поле – и это было последнее яркое действие Роналду на ЧМ в России.

Только 3 футболиста сыграли на 5 чемпионатах мира. Среди них – Лотар Маттеус

Катар будет 5-м чемпионатом мира для Криштиану. Кстати, для Лионеля Месси тоже – две главные звезды современности играют на ЧМ с 2006 года.

Сыграв в Катаре, они дополнят клуб великих – пока всего 3 футболиста сыграли на 5 ЧМ.

Антонио Карбахаль, сборная Мексики, вратарь (1950, 1954, 1958, 1962, 1966).

Лотар Маттеус, сборная Германии, полузащитник/защитник (1982, 1986, 1990, 1994, 1998).

Маттеус – чемпион мира (1990) и дважды серебряный призер.

Рафаэль Маркес, сборная Мексики, защитник (2002, 2006, 2010, 2014, 2018).

Здесь должен был быть и Джанлуиджи Буффон, но легендарному вратарю не повезло: в 1998-м он съездил на чемпионат мира во Францию, но не сыграл, а на ЧМ-2018 Италия не пробилась.

Добраться до пятого ЧМ могут не только Роналду и Месси. Вот список действующих игроков с четырьмя: Валон Бехрами (Швейцария, только полузащитник уже давно не играет за сборную), Андрес Гуардадо (Мексика) и Серхио Рамос (Испания, но в поездке защитника «ПСЖ» есть сомнения).

Фото: globallookpress.com/Liu Dawei, Guo Yong, Christian Charisius, Yohei Osada; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Hulton Archive, Octavio Passos