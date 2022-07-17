Оказывается, в родном городе «Феррари» есть памятник погибшим гонщикам. Там 50 лет проводят службы в память о каждом

Создание курировали чемпионы «Формулы-1».

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Его открыли 7 сентября 1972 года в Модене (месте рождения великого Энцо Феррари и первоначальном городе базирования Скудерии), в четверг перед Гран-при Италии (на котором Эмерсон Фиттипальди потом завоюет свой первый титул). Предполагалось, что гонщики прилетят в Модену на церемонию открытия, но на город опустился сильный туман, и никто не прилетел.

Это был не просто «памятник ради памятника»: для его создания организовали серьезный комитет, в который вошли, в том числе, чемпионы Хуан-Мануэль Фанхио и Джеки Стюарт. А под свой патронаж комитет взял президент Италии Джованни Леоне.

Открытие памятника совместили с мессой, которую провел «гоночный священник» Серджио Мантовани (он умер в 2018-м, почитать о нем подробнее можно тут). Поучаствовать в мессе и посмотреть на новый памятник пришло много людей: в то время писали, что их были «тысячи».

Церемония открытия памятника погибшим гонщикам. Модена, 1972 год

Идея создать такой монумент родилась у самого Дона Серджио: он не просто любил гонки, а всей душой болел за спортсменов, выходивших на старт. Весной 1972-го он решил, что было бы здорово создать «алтарь», который бы почтил память всех погибших гонщиков, известных и не очень.

Пятиметровый бронзовый памятник создал архитектор Марино Куартьери, тоже близкий гонкам человек. Впоследствии он изваяет надгробие и памятник Энцо Феррари.

Памятник выполнен в образе огромного крыла, вырастающего из готовой взлететь машины. Это крыло установлено на полусфере, символизирующей весь мир. По краям полусферы нанесена надпись: ARA AUTOMATARIAE REDAE GUBERNATORUM MEMORIAE. MUTINAE MCMLXXII. В переводе с латыни это означает примерно следующее: «Алтарь в память о водителях повозок с двигателями. Модена, 1972».

Дополняет скульптуру 30-метровый факел, который в первое время работал на дизеле, а потом работать перестал: Дон Серджио просто не смог тянуть траты на топливо. Факел (теперь уже электрический) вновь зажгли лишь в 2004 году, и честь нажать на кнопку выпала Алексу Дзанарди.

Дон Серджио проводил мессы в память о погибших гонщиках у этого памятника каждый год, причем с 1995 года дата для них была единой: 1 мая (прямо как я предлагал!). Вот, посмотрите, как эти мессы проходили:

Трогательно расставленные фотографии гонщиков, флаги Италии, «Феррари» и «Мазерати»… По-домашнему.

А вот посмотрите как на этом же месте в 2017 году отмечали юбилей «Феррари». Ну просто семейное мероприятие!

Памятник установлен в уютном дворике церкви Святой Катерины, которую сам Дон Серджио восстановил в 1960-х (в предыдущем здании этой же церкви в 1898 году крестили Энцо Феррари). Место, конечно же, непростое: в 10 минут ходьбы от церкви находится музей Энцо Феррари, а если пройти чуть дальше в сторону центра города, наткнетесь на завод «Мазерати».

Точный адрес монумента: Strada Santa Caterina, 17, 41122 Modena MO, Italy.

Координаты для навигатора: 44.652549357759405, 10.943228934514256

А что касается памятника Энцо Феррари, то его бы покрыть золотом да поставить на ВДНХ – там бы он вписался просто идеально. Монумент возвели в 1998 году в честь 100-летия Энцо по инициативе его сына Пьеро. Он просто взял и подарил Модене эту скульптуру (ее автором снова был Марино Куартьери).

Памятник Энцо Феррари, Модена

Модена сказала «спасибо», но через 7 лет памятник убрали в другое место: сначала он стоял около дома Энцо, а теперь находится в Парке Феррари (в этом же парке можно найти бюст Айртона Сенны, совершенно неузнаваемый). Копия скульптуры также стоит в Маранелло.

Памятник Айртону Сенне в Модене

Описывать красоту от Куартьери просто невозможно. Там столько элементов, что лучше рассмотреть их в отдельности вот на этом сайте. Памятник символизирует жизнь Феррари: по спирали можно проследить все этапы его пути и увидеть дорогих для него людей. Там есть и его любимый сын Дино, и Тацио Нуволари, и Серджио Пининфарина – все, конечно, абсолютно условные. Но масштабно, спору нет.

Энцо Феррари вместе с сыном Дино создает двигатель. Элемент памятника

В общем, будете в Модене – обязательно посмотрите на две эти скульптуры (три, если считать бюст Сенны). А потом – на обед.

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