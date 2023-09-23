Великая серия от голкипера Шеплякова: за минуту забил свой буллит и отбил чужой

Затащил «Титан» в полуфинал.

Четвертьфиналы Winline Медиалиги получаются лучшими в истории турнира. Сначала «Эгриси» выбили 2Drots, а сегодня «Титан» устроил проблемы действующему чемпиону – «Родине Медиа». В основное время команды не забили, и матч передвинулся в серию буллиталити.

Специально под серию «Титан» заменил первого голкипера Арби и выпустил запасного – Александра Шеплякова. Коронный прием «Титана»: Шепляков выпускали под буллиталити в стыковых матчах против ФК «10». В той серии голкипер отбил два удара.

Возможно, Шеплякову помогает домашняя работа. В трансляцию попала бутылка с водой голкипера – на ней шпаргалка с любимыми ударами игроков «Родины».

Максим Швагирев (это голкипер «Родины Медиа») и Шепляков выдали лучшую серию буллиталити в истории Медиалиги. На двоих они отбили 8 попыток: по четыре у каждого. И еще по разу ударили мимо. «Одним сейвом плюс тысяча к онлайну!» – шутил комментатор.

Конечно, такая серия пенальти не могла завершиться стандартно. Когда дошло до одиннадцатой попытки к мячу подошли голкиперы. «Я не ожидал, что до этого дойдет», – посмеялся технический директор МФЛ Дмитрий Кортава.

По жребию выпали буллиты. Первым исполнял Шепляков – он начал движение вперед, сделал паузу, элегантно усадил Швагирева на газон и забил в пустые. Какой же классный буллит!

Но для прохода нужно было еще отбить попытку Швагирева. Голкипер «Родины Медиа» пробил в лоб – Шепляков без проблем справился с ударом.

Всего за минуту Шепляков забил свой буллит, отбил чужой и вывел «Титан» в полуфинал. Кстати, первый в истории команды.

В раздевалку главный герой вечера вошел походкой Конора Макгрегора под аплодисменты одноклубников.

Герой!

Кто такой Шепляков? Был в московском «Динамо», недоволен игровым временем в «Титане»

Шепляков достаточно долго пробовался в профессиональный футбол. Он воспитанник смоленского футбола, в 2018-м перебрался в «Ахмат», а через год – в московское «Динамо». Но за клубы РПЛ Шепляков провел ноль матчей, и через год ушел из «Динамо». Дальше были российская Вторая лига и казахстанская Первая лига.

Осенью 2022-го Шепляков нырнул в медиафутбол. Его первым клубом стал ФК «Деньги». МФЛ-2 он провел на топовом уровне – 10 игр, в среднем один пропущенный гол за матч (это шестой результат в лиге).

Перед МФЛ-3 Шепляков перешел в «Титан». Первый сезон прошел классно, но летом «Титан» усилился экс-голкипером ФК «Матч ТВ» Арби. Шепляков переехал на лавку и стал голкипером под серии буллиталити. Навык классный, но Александр явно рассчитывает на большее.

«Для меня было максимально странно, когда «Титан» в трансферное окно взяли Арби, – рассказал Шепляков телеграм-каналу «Некласико» после матча с «Родиной». – Я этого не понял. Когда закончится турнир, поговорим с руководством. Любой человек, кто выходит на поле, хочет играть. Я сыграл свое время, что мне отвели, вроде достаточно уверенно, но руководство решило иначе».

Наверняка после такой перфоманса Шепляков заинтересовал другие клубы.