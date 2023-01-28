Ювелир Mozi J сделал эксклюзивные перстни для всего состава 2Drots. Он делал украшения для Моргенштерна*, Тимати, Obladaet и Джигана

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом.

Тренировка 2Drots 5 апреля началась с неприятного эпизода. Мбэйп, Крап и Эйтан были не допущены до занятия главным тренером Дмитрием Кузнецовым. Причина: футболисты пропустили тренировку в понедельник, потому что в воскресенье были на тусовке (позже игроки все же смогли тренироваться с командой).

Но был и позитивный момент. Ювелир Mozi J приехал на тренировку и вручил игрокам эксклюзивные перстни с логотипом 2Drots. Mozi J, по паспорту Дмитрий Кузнецов (полный тезка главного тренера «самураев») часто называется главным рэп-ювелиром России. Он делал украшения для Тимати, Моргенштерна*, Славы Мэрлоу, Obladaet, Boulevard Depo, Джигана, Недры и других звезд. Вы точно видели его работы. Вот пара для примера.

Подвеска для Моргенштерна*

Подвеска для Славы Мэрлоу

Перед вручением перстней 2Drots Mozi произнес максимально теплую речь.

«Вы вдохновляете большое количество людей. Многие говорили: «очень классно ребята играют, вгрызаются», и то, что я смотрел с ЦСКА, ну это... (ударил кулаком в грудь и показал его команде).

Надеюсь, что у вас у всех большое будущее. Я как с тренером пересекся (обращается к Кузнецову) и сказал, что очень хотел бы, чтобы все пацаны носили перстни поэтому... (дальше ювелир показал охапку подарочных мешочков с перстнями и то, что он сказал дальше разобрать было невозможно из-за одобрительного гула команды).

Вы должны понимать, что это по факту артефакт. Поэтому для вас это история и память. Это самое главное», – сказал ювелир на видео, опубликованном в телеграм-канале 2Drots.

После команда сфотографировалась с Mozi. У ювелира в руках была игровая футболка 2Drots. Вероятно, это подарок от 2D.

Фото: телеграм-канал 2Drots // соцсети Mozi J