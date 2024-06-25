Саутгейт в переводе – южные ворота. Откуда такая фамилия?

У Гарета Саутгейта футбольная фамилия! В переводе с английского – южные ворота.

Первый Саутгейт жил у южных ворот города или сторожил их

Процесс становления фамилий в Англии начался после ее завоевания норманнами в 1066 году и закончился к XV веку (в Уэльсе и Шотландии формирование шло и в XVIII веке).

Впервые написание фамилии, похожей на Саутгейт, зафиксировано в 1197 году. В одном из документов Эссекса (сейчас графство на юго-востоке Англии) зарегистрирован человек по имени Осберт де Садгейт.

У фамилии древнеанглийское происхождение. Значение такое же, но изначально она писалась иначе: Suthgeat вместо современного Southgate. Предполагается, что такую фамилию мог получить человек, который жил у южных ворот города или сторожил их.

Еще одна версия имеет более конкретную локацию: поселение в Мидлсексе (историческое графство, сейчас часть лондонской агломерации), которое было расположено недалеко от южного входа в большой средневековый лес.

С тех времен сохранилось еще несколько записей: Алиса де Саутгейт (1327, Саффолк), Роджер де Саутгейт (1349, Норфолк), летом 1688 года в лондонской церкви зарегистрирован брак Энн Саутгейт.

В начале XVIII века Ричард Саутгейт и Стюарт Саутгейт прибыли в США, а затем Саутгейты добрались и до других частей света.

А сколько всего Саутгейтов?

Сейчас помимо Англии фамилия распространена в Северной Америке и Австралии. Некоторые из них добились успехов в разных областях – англоязычная википедия насчитывает более 20 известных Саутгейтов, в основном из Британии и США.

Но в Британии это не слишком популярная фамилия – 1986-е место в 2014-м, по данным сайта Forebears.

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Фото: Gettyimages /Dean Mouhtaropoulos / Staff