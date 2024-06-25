Саутгейт в переводе – южные ворота. Откуда такая фамилия?
У Гарета Саутгейта футбольная фамилия! В переводе с английского – южные ворота.
Первый Саутгейт жил у южных ворот города или сторожил их
Процесс становления фамилий в Англии начался после ее завоевания норманнами в 1066 году и закончился к XV веку (в Уэльсе и Шотландии формирование шло и в XVIII веке).
Впервые написание фамилии, похожей на Саутгейт, зафиксировано в 1197 году. В одном из документов Эссекса (сейчас графство на юго-востоке Англии) зарегистрирован человек по имени Осберт де Садгейт.
У фамилии древнеанглийское происхождение. Значение такое же, но изначально она писалась иначе: Suthgeat вместо современного Southgate. Предполагается, что такую фамилию мог получить человек, который жил у южных ворот города или сторожил их.
Еще одна версия имеет более конкретную локацию: поселение в Мидлсексе (историческое графство, сейчас часть лондонской агломерации), которое было расположено недалеко от южного входа в большой средневековый лес.
С тех времен сохранилось еще несколько записей: Алиса де Саутгейт (1327, Саффолк), Роджер де Саутгейт (1349, Норфолк), летом 1688 года в лондонской церкви зарегистрирован брак Энн Саутгейт.
В начале XVIII века Ричард Саутгейт и Стюарт Саутгейт прибыли в США, а затем Саутгейты добрались и до других частей света.
А сколько всего Саутгейтов?
Сейчас помимо Англии фамилия распространена в Северной Америке и Австралии. Некоторые из них добились успехов в разных областях – англоязычная википедия насчитывает более 20 известных Саутгейтов, в основном из Британии и США.
Но в Британии это не слишком популярная фамилия – 1986-е место в 2014-м, по данным сайта Forebears.
Кварацхелия – мегрел, Кипиани – сван (?), Каладзе – имеретинец. Фамилии в Грузии – геометка
Фото: Gettyimages/Dean Mouhtaropoulos / Staff
Юный Гачи всегда был осторожен, особенно с тыла. Причина в том, что он однажды проиграл соревнование "Король качалки" В Сассексе.
Древняя фамилия рода Саутгей дословно переводится как южный весельчак.
Вероятно, такие фамилии изначально давали особо весёлым и радужным жителям южного централа.
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