Трагедия Иско: мимо Евро из-за травмы! А был так хорош, хотел отменить медовый месяц ради сборной

Перелом.

Трагедия 32-летнего Иско: шикарный сезон за «Бетис», шансы поехать на Евро-2024 – и неожиданный перелом в матче с «Лас-Пальмасом», почти ничего не значившим.

По информации As, тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте планировал взять Иско на турнир, так впечатлился его формой.

Но нет, ветеран точно не сможет восстановиться. Попасть в Германию было мечтой.

19 MVP в 28 матчах – как же Иско был прекрасен! Вел «Бетис» в еврокубки

Этот сезон Иско – сказка. Он почти год не мог найти клуб, летом связался с «Бетисом», сильно срезал аппетиты по зарплате. Все из-за маэстро Мануэля Пеллегрини. Это идеальный союз: знакомы еще со времен «Малаги», сам игрок ласково называл тренера своим «футбольным отцом».

Marca писала: Иско ради «Бетиса» отклонил два «жирных» предложения из Саудовской Аравии. Одна из причин – мечта снова играть за сборную, попасть на Евро.

«Конечно, для меня это гордость. Мечтаю играть за Испанию, но понимаю, что сейчас не заслуживаю этот вызов. Я сосредоточен на «Бетисе», должен доказать мой уровень», – рассказывал хавбек после первых игр.

Иско доказал. Если не верите – вот простые, но феноменальные цифры.

● Девять голов и семь голевых за 36 матчей во всех турнирах.

● Лучший игрок Ла Лиги в апреле: обошел Яго Аспаса из «Сельты» и даже Винисиуса.

● 19 раз за 28 игр – вот так часто Ла Лига признавала Иско самым полезным игроком матча.

И это в 32 года! После почти года без футбола!

Пеллегрини не сомневался – его фаворит заслужил этот Евро:

«Не знаю, лучший ли Иско в Испании – это не имеет значения. Он проводит замечательный сезон на крайне высоком уровне. Его показатели и физическая форма показывают, насколько он в порядке. Иско вносит важный вклад – и попал бы в команду главных звезд Ла Лиги. Уважаю тренеров, быть им очень сложно. Есть игроки хорошего уровня. Тренер непрерывно ищет, но наверняка 99% людей скажут, что Иско уже найден. Он должен быть на Евро».

И Луис де ла Фуэнте согласился: «Иско провел потрясающий сезон. Это один из игроков, которые мне нравятся. Он может стать одним из нас».

Иско даже застраховал отмену медового месяца. А итог – отмена Евро из-за травмы

Иско так мечтал съездить на Евро, что даже подготовился – вдруг вызовут, а у него медовый месяц.

Женился недавно, но приоритеты расставил: если вызовут – жене придется отдыхать одной: «У меня медовый месяц. Не знаю, посмотрим. Нужно быть готовым ко всему, ведь так? Оформили страховку отмены поездки на случай, если мне повезет с вызовом».

С вызовом повезло, а вот с травмой!

В пятницу Испания увидела грустные кадры: Иско на костылях выходит из севильской клиники. Там ему подтвердили, что сезон окончен.

Эх.

Пожизненный контракт наутро после прощания! Хесус Навас счастлив остаться дома в «Севилье» – и без зарплаты

Фото: Gettyimages.ru /Fran Santiago, Angel Martinez; t.me/MarcaTelegram