КАК! ОНИ! ЭТО ДЕЛАЮТ! «Байер» спас серию – опять на 97-й
Ох, что это за команда этот ваш «Байер» Леверкузен!
Когда казалось, что фантастическая серия из 48 матчей без поражений уж точно прервется – они опять спаслись! Превратили 0:2 с «Ромой» на 82-й в 2:2 на 97-й.
И вышли в финал Лиги Европы!
Интересно, чему они рады больше: выходу в финал Лиги Европы или продлению сумасшедшей серии?
Требл никуда не убежит, сейчас можно и отпраздновать!
Фирменные футболки с напоминанием о финале были заготовлены заранее.
«Рома» вела 2:0 до 82-й минуты. Но «Байер» не позволил увести в овертаймы
Неделю назад леверкузенцы добыли 2:0 в Риме, поэтому начинали дома с комфортного преимущества. Но уже к середине второго тайма все растеряли.
Причем оба гола пришли с пенальти. Перед перерывом Джонатан Та свалил Сердара Азмуна, а Леандро Паредес спокойно реализовал удар с 11 метров. Дубль Паредес оформил на 66-й минуте. Второй пенальти назначили за игру рукой Адама Гложика после подачи углового.
Упс, 2:2 в серии!
Нет-нет, дальше – включилась традиционная камбэчная.
82-я минута: подача с углового, вратарь «Ромы» Миле Свилар на выходе пустил мяч между рук, тот долетел до Джанлуки Манчини и отскочил от него в ворота. Автогол.
Счет устраивал уже «Байер», но немцы продолжали остро атаковать – так не хотели терять рекордную серию. Судья добавил семь минут. Семь!
90+7: Йосип Станишич на последних секундах ворвался в штрафную, уложил защитника и отправил мяч в сетку. 2:2 в матче и 4:2 в общем.
«Байер» не проигрывает 49 матчей и обожает камбэки. Особенно после 90-й
Беспроигрышная серия «Байера» теперь насчитывает 49 матчей – это лучшая серия в истории для клубов, выступавших в еврокубках. Побили рекорд «Бенфики», которая не проигрывала 48 матчей в период с 22 декабря 1963-го по 7 февраля 1965-го. Прошло почти 60 лет!
Этот «Байер» уже много раз был на грани, но постоянно спасается после 90-й минуты.
По ходу сезона леверкузенцы забили 17 голов после 90-й минуты и это привело к 12 камбэкам в концовках. Требл Хаби Алонсо все ближе.
49 матчей без поражений – теперь «Байер» бьет рекорды XX века!
Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm
Раньше решали задачу на первых добавленных или вообще на 90-ой , а теперь только на 95 -96-ой ))
Кстати что-то подобное было 20 лет назад для Португалии. Тоже домашний евро, Порту, молодой Роналду, Моуриньо. Думаю такой же памятный год для португальцев
Зачем нужно было оставлять половину основы на скамейке? У них что, важные матчи в Бундеслиге на носу? Как-то это выглядело несерьезно и легкомысленно
Что кстати происходило тогда? Я просто на 2 года позже включил приёмник.. и пропустил. Порту – Монако, Греция.. Что чёрт возьми творилось в этот чёртов год!? Что вообще говорили об этом?