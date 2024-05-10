КАК! ОНИ! ЭТО ДЕЛАЮТ! «Байер» спас серию – опять на 97-й

Ох, что это за команда этот ваш «Байер» Леверкузен!

Когда казалось, что фантастическая серия из 48 матчей без поражений уж точно прервется – они опять спаслись! Превратили 0:2 с «Ромой» на 82-й в 2:2 на 97-й.

И вышли в финал Лиги Европы!

Интересно, чему они рады больше: выходу в финал Лиги Европы или продлению сумасшедшей серии?

Требл никуда не убежит, сейчас можно и отпраздновать!

Фирменные футболки с напоминанием о финале были заготовлены заранее.

«Рома» вела 2:0 до 82-й минуты. Но «Байер» не позволил увести в овертаймы

Неделю назад леверкузенцы добыли 2:0 в Риме, поэтому начинали дома с комфортного преимущества. Но уже к середине второго тайма все растеряли.

Причем оба гола пришли с пенальти. Перед перерывом Джонатан Та свалил Сердара Азмуна, а Леандро Паредес спокойно реализовал удар с 11 метров. Дубль Паредес оформил на 66-й минуте. Второй пенальти назначили за игру рукой Адама Гложика после подачи углового.

Упс, 2:2 в серии!

Нет-нет, дальше – включилась традиционная камбэчная.

82-я минута: подача с углового, вратарь «Ромы» Миле Свилар на выходе пустил мяч между рук, тот долетел до Джанлуки Манчини и отскочил от него в ворота. Автогол.

Счет устраивал уже «Байер», но немцы продолжали остро атаковать – так не хотели терять рекордную серию. Судья добавил семь минут. Семь!

90+7: Йосип Станишич на последних секундах ворвался в штрафную, уложил защитника и отправил мяч в сетку. 2:2 в матче и 4:2 в общем.

«Байер» не проигрывает 49 матчей и обожает камбэки. Особенно после 90-й

Беспроигрышная серия «Байера» теперь насчитывает 49 матчей – это лучшая серия в истории для клубов, выступавших в еврокубках. Побили рекорд «Бенфики», которая не проигрывала 48 матчей в период с 22 декабря 1963-го по 7 февраля 1965-го. Прошло почти 60 лет!

Этот «Байер» уже много раз был на грани, но постоянно спасается после 90-й минуты.

По ходу сезона леверкузенцы забили 17 голов после 90-й минуты и это привело к 12 камбэкам в концовках. Требл Хаби Алонсо все ближе.

49 матчей без поражений – теперь «Байер» бьет рекорды XX века!

Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm