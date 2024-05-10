Мендилибар – волшебник. Два еврокубковых финала за год

Тащит «Олимпиакос» после победы в ЛЕ.

Греческий «Олимпиакос» – в финале Лиги конференций! В 1/2 с «Астон Виллой» зарешал Аюб Эль-Кааби (5 голов в двух матчах), но эффект Хосе Луиса Мендилибара все равно поражает: 63-летний испанец подхватил «Олимпиакос» только в феврале и уже близок к трофею.

«Олимпиакос» Мендилибара в ответном матче даже не пропустил от «Астон Виллы» – настолько уверенно выглядели против главного фаворита ЛК. Греки мало владели мячом (всего 26%), зато как же эффективно убегали в контратаки! 6:2 по сумме, в финале «Олимпиакос» уже заждалась «Фиорентина».

После такого эмблема «Олимпиакоса» нуждается в изменениях!

Мендилибар – волшебник. Приходит и творит

Мендилибар снова доказывает: он мощный кризис-менеджер, творящий магию.

Например, как прошлой весной. Тренер возглавил «Севилью», которая завалила сезон и балансировала рядом с зоной вылета Ла Лиги. В любимой ЛЕ чудом не вылетели еще на первой стадии плей-офф, отскочили от «Фенербахче».

Итог – отставка Хорхе Сампаоли, который вообще-то по ходу сезона заменил Хулена Лопетеги. «Севилья» играла плохо, но после прихода Мендилибара все изменилось: прошли «МЮ» и «Юве» в ЛЕ, в финале справились с «Ромой». Так кошмарный сезон превратился в приятный.

Сам же Хосе взял первый трофей в карьере – в 62 года, почти на пенсии.

«Севилья» поверила в Мендилибара и дала шанс в этом сезоне, но тот не справился: потеряли нескольких лидеров, из заметных новичков пришел лишь Доди Лукебакио (в итоге тоже не помог). Мендилибар завалил старт сезона и занял последнее место в группе Лиги чемпионов. В октябре его заменил Диего Алонсо, но лучше для «Севильи» не стало.

В феврале Мендилибар подхватил «Олимпиакос», который тоже не впечатлял: третье место в группе ЛЕ, четвертое место в чемпионате Греции. И здесь тренер переломил ситуацию: сначала блеснул в плей-офф ЛК, отыгрался после 1:4 в первом матче с «Маккаби», потом по пенальти выбил «Фенербахче», за который играют Эдин Джеко и Душан Тадич.

Теперь прошел мощнейшую «Астон Виллу», главного фаворита турнира. Выбил кубкового монстра Унаи Эмери – они хорошо знакомы, пересекались много раз.

На этот раз выиграл Мендилибар. Впереди – финал ЛК с «Фиорентиной».

Фото: Ricardo Larreina/Global Look Press