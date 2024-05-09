Это Давиде Анчелотти потребовал выпустить Хоселу. Вы знаете, чем кончилось

Новые детали суперкамбэка «Реала» с «Баварией» (2:1). Хоселу – герой, которого в самый нужный момент выпустил Карло Анчелотти.

А идеальный тайминг, как выясняется, выдержал его сын Давиде.

Совет отцу ➡️ одобрение ➡️ выход Хоселу

80-я минута, «Реал» горит 0:1. А дальше момент, который поймал Movistar . Давиде подходит к отцу и бросает одну фразу: Joselu, dai (в значении «Хоселу, давай сейчас»).

Анчелотти-старший дает добро, Давиде свистит в сторону Хоселу.

И будущий спаситель прибегает.

Форвард вышел на 81-й минуте и положил дубль за три минуты.

Давиде Анчелотти делает в «Реале» больше обычного помощника. И уже готовится к сольной карьере

Мы уже подробно рассказывали про Давиде. Он и правда вовлечен в работу больше обычного ассистента. Пробежимся по зоне ответственности и известным находкам:

● В 2014-м году, когда он еще не был помощником главного и числился фитнес-тренером, внедрил в «Реал» новые тренировки – по сну. Так он улучшил восстановление игроков;

● Приглашал психолога со стороны, которого не знали в клубе. Он тайно наблюдал за игроками и составлял подробный отчет. Так Давиде и Карло залезали в головы футболистам без их ведома: «Штабу нужны ключи к команде. Мы должны знать, как подойти и поговорить с игроком, независимо от того, готов ли тот к разговору. В будущем у каждого будет личный психолог»;

● Начиная с «Баварии», работает помощником Карло. Вместе с отцом разрабатывает новые и углубляет старые тренировочные методики;

● Как минимум в «Эвертоне» (возможно, и в других клубах) занимался защитой при стандартах;

● Часто ведет тренировки «Реала» и всегда – начинает их. Суеверный отец обычно опаздывает: «Он всегда носит в карманах одни и те же предметы, а по дороге на тренировку обязательно играет в пасьянс. Еще одну партию запускает во время разминки. Пока папа доигрывает в кабинете, командой занимаюсь я»;

● Отвечает за изучение соперников. Незадолго до того, как «Реал» выбил «Ман Сити» по пенальти, камеры выхватили Давиде с листком бумаги. Именно он выбрал пенальтистов, поставил на пятый удар Рюдигера вместо Вальверде и прописал рекомендации – вратарю и бьющим, – исходя из проанализированных данных;

«Я ищу детали, которые нам помогут. Если игроки видят, что матч идет по сценарию, победа будет за нами. Чтобы тренировать, нужно уметь четыре вещи: искать, советовать, контролировать и организовывать. Я делаю все понемногу, – описывал Давиде. – Я всегда смотрю два последних матча соперника. Перед «Сити» изучил, как их останавливал Эмери».

Инсайдеры говорят, что Флорентино Перес в восторге от ассистента. Давиде проводит на базе по 12 часов и не спит (в отличие от опытного отца) после матчей: изучает, что пошло не по плану.

В последние несколько лет ходит все больше разговоров о самостоятельной карьере Анчелотти-младшего. Скорее всего, это случится после ухода отца из «Реала».

Карло говорит, что сын готов: «Он отличный тренер. Я бы мог быть его помощником». А Давиде мечтает однажды и сам возглавить «Мадрид».

Что Давиде Анчелотти делает в «Реале»: тренировки по сну и работа над тактикой для отца

Он вытащил «Реал» в финал ЛЧ. 20 фактов о Хоселу

Фото: Gettyimages.ru /Aitor Alcalde