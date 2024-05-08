Даниил Медведев – фанат «Баварии». Вы не представляете, насколько

Марио Гомес – любимый игрок.

Вдруг вы не знали: главный российский теннисист поколения Даниил Медведев – давний фанат «Баварии».

Болеет с юности: хотя папа Сергей за «Ростов», а сам он симпатизировал еще и ЦСКА.

«Теперь это моя команда». Медведев болеет очень давно

Впервые Даниил рассказал о страсти к мюнхенцам в 2017-м: «Болею за «Баварию». Когда они играли с «Ростовом» , было непросто. Хотелось, чтобы поборолся «Ростов». У меня папа болеет за них, но сам я за «Баварию».

Мюнхенцы заметили эти слова. После победы на US Open-2020 прекрасно поздравили россиянина – сделали фирменную майку с первым номером на спине.

«Это очень круто», – с улыбкой реагировал теннисист.

Через несколько лет Даниил подтвердил симпатию: «Был моложе, болел за ЦСКА. Но они не играли в Лиге чемпионов, а когда играли – проигрывали. Мне нужна была команда в Европе, которую я мог бы поддерживать. И тут я вспомнил: мне нравится «Бавария». Сказал: «Теперь это моя команда». С этого момента она становилась все больше и больше моей.

Когда учился в школе и университете, смотрел каждый матч «Баварии», товарищеские игры и даже тренировки. Я стал огромным фанатом. Только когда стал успешнее в теннисе, отодвинул футбол на второй план из-за нехватки времени. Но и сейчас слежу за «Баварией» каждый день во время тура.

Читаю новости каждый день. Мы много путешествуем, сложно иметь подписку на просмотр всех игр, но если есть время – стараюсь смотреть. Какое-то время играл с друзьями в менеджерскую игру Kickbase и выигрывал оба года. Но Германия не так популярна: мои друзья перестали играть, и я тоже больше не играю».

Весной 2024-го Медведева снова спросили о любимой команде. Все стабильно: «По-настоящему влюбился в футбол и в «Баварию», когда мне было 12 лет. Но даже до этого, когда мне было 6 лет, помню: команда мне уже нравилась. В то время они были очень хороши, и я помню, как говорил родителям: «Бавария» играет, нам нужно посмотреть». Но когда мне было 12, по-настоящему увлекся футболом. Поэтому сказал себе: «Мне нужна команда».

Любимый игрок Медведева – Марио Гомес. Даже инстаграм-ник в его честь

Россиянин рассказывал журналисту Флориану Плеттенбергу в 2021-м:

«Номер 33? Всегда его выбираю. Я большой поклонник Марио Гомеса. Пока он оставался в «Баварии», играл очень хорошо, он мне нравился. Марио был моим любимым игроком. Номер 33 – во многом из-за него.

Когда сам был моложе, я тоже был нападающим. Высокий форвард без техники, способный забивать голы. Марио был потрясающим. Я очень хорошо к нему относился. Еще мне нравился Роббен. Он был волшебником на поле».

Через пару месяцев, на ATP Cup, Медведев отпраздновал в стиле Гомеса рассказал сам: «Марио так делал. Я видел видео, но у меня не очень получилось».

Даниил рассказывал – вскоре ему написал и сам Марио. Беседа вышла теплой. Символы в честь Гомеса навсегда рядом: аккаунт Медведева в инстаграме называется medwed33. С номером любимого игрока.

Еще Даниилу нравится Роберт Левандовски. Они знакомы: например, встречались на Гран-при «Формулы-1» в Барселоне. Их заметили в боксе «Феррари».

«Мне просто нравится, как Роберт работает над игрой и физической формой. Восхищаюсь, – говорил Медведев. – Мне нравится его менталитет. Уважаю Левандовски и то, что он делает со своим телом . Стараюсь использовать тот же подход в теннисе. То, что вы делаете вне корта, играет огромную роль в достижениях на корте. Криштиану Роналду – еще один прекрасный пример. И давайте будем честны: не знаю, чем занимается «Бавария» или что происходит в Мюнхене, но если игрок пришел в «Баварию», а через год выглядит как бодибилдер, то это безумие. Это действительно впечатляет».

Еще о футболе: Кейн – монстр, Мюллера недооценивают

Медведев обожает говорить о футболе, он высказывается и по текущим вопросам. Например, говорил о непоследовательности «Золотого мяча» в 2020-м.

«Я фанат «Баварии». Смотрите, Томас Мюллер в прошлом сезоне отдал больше всех ассистов, но не попал в топ-30. Как Мюллер, отдавший больше всех голевых в топ-чемпионатах, мог не попасть в 30 лучших игроков мира? Это же просто нерационально. Возникает вопрос: распределяются ли другие места рационально?

Конечно, я не футболист, но в 2016-м Алексис Санчес сделал 48 по гол+пас, выиграл Кубок Америки и занял высокое место с «Арсеналом». Он не попал в топ-30. Месси сделал 50 по гол+пас, выиграл Копу и занял третье место с «Барселоной». И выиграл «Золотой мяч». Хотя статистика та же самая. Это все очень сложно. Но отсюда и берутся споры, отсюда мы и любим футбол».

Даниил считает, что Левандовски заслуживает «ЗМ»: «Не стану сильно говорить, что думаю по этому поводу, но считаю, что Роберт заслужил».

Медведев не бросает «Баварию», даже когда все плохо. Вот апрельский твит после чемпионства «Байера».

А еще россиянин восхищается Харри Кейном: «Он просто великолепен. Играет очень хорошо. Я играл в фэнтези и видел это еще тогда, когда Харри играл в «Тоттенхэме». Этот парень – машина. То, как он контролирует игру, в каком-то смысле удивительно. Учитывая телосложение. Обычно мы видим, что плеймейкеры поменьше».

«Бавария» и Даниил чуть разминулись: только что Медведев выступал на «Мастерсе» в Мадриде, но теперь он уже в Риме, где предстоит защищать титул. Так что ответный полуфинал с «Сантьяго Бернабеу» придется смотреть по телевизору.

Фото: Gettyimages.ru /Cameron Spencer