Слуцкий снова выиграл в Китае! Уверенные 2:0 перед дерби с Оскаром

Спокойно.

2:0 – «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого в гостях обыграл «Наньтун Чжиюнь». Уверенная победа.

Все еще первые в таблице.

«Шанхай» быстро забил. Помог фэйл в стиле Джеррарда

«Шанхай» повел уже на 2-й минуте: мяч в центре поля перехватил форвард Андре Луис, пошел вперед и выкатил на Сефаса Малеле, тот покатил мимо вратаря Чэнь Чжао.

Вышло драматично.

Защитник Ма Шэн поскользнулся в стиле Стивена Джеррарда.

Слуцкий понимал: радоваться еще рано, впереди почти весь матч.

Матч вышел очень равным. Во втором тайме «Шанхай» продолжал лезть, «Наньтун» отвечал острыми атаками. На 65-й минуте вингер Чжэн Хаоцянь, игрок «Наньтун», чуть не уложил шедевр с 40 метров – вратарь Бао Ясюн спас, он именно с приходом Слуцкого стал основным.

Не подвел российского тренера. Хотя лидер у «Шанхая Шеньхуя», конечно, не он.

Андре Луис снова разрывает: сейчас сделал ассист, всего у форварда 5+3 за шесть игр – он лучший в чемпионате Китая по гол+пас. Что касается Сефаса Малеле, он забил свой второй гол в этом сезоне – первый был в матче с «Циндао Вест Кост».

На 82-й минуте преимущество «Шанхая» укрепил Жоау Карлуш, который сравнялся по забитым с Луисом.

Слуцкий не выглядел радостным. Но явно выдохнул.

Очередные три очка.

Слуцкий лидирует в чемпионате Китая

Пока у тренера в Китае такая статистика: 6 побед и 1 ничья. Всего 19 очков – первое место в таблице.

Общий счет голов – 16:3. «Шанхай Шеньхуа» и забили больше всех, и пропустили меньше всех. Такого старта в истории клуба еще не было. История!

Впереди шанхайское дерби – с «Шанхай Порт», который по потерянным очкам отстает от команды Слуцкого всего на два очка. Могут серьезно сократить отрыв. А еще в «Шанхай Порт» играют Оскар и У Лэй – лучший бомбардир лиги.

Слуцкий против Оскара. Вау!

Приходите 27 апреля в 14:35 (мск) – Спортс покажет эту игру .

Фото: weibo.com/shenhuafc