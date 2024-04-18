«Сити» – любимчики Родриго! Забил им уже четыре

Помог выйти в полуфинал.

«Реал» – в полуфинале Лиги чемпионов. «Сити» прошли только по пенальти, но это стало возможным благодаря голу Родриго в самом начале.

Родриго – лучший по ударам. Даже за 84 минуты из 120

Вообще, гол соорудила новая молодая гвардия мадридцев.

Джуд Беллингем классно принял заброс, удержал мяч и отдал в свободную зону Феде Вальверде. Уругваец отдал за спины на Винисиуса, а бразилец прострелил на бразильца. Родриго отклеился от Кайла Уокера и бил совсем без сопротивления. Затолкал со второго раза.

Родриго отыграл 84 минуты – и за это время дважды удачно шел в обводки (лучший у «Реала»), еще разок пробил (мимо, но лидер по ударам у «Реала»), несколько раз отбирал мяч. Неплохой перфоманс.

Впрочем, этот форвард всегда хорош против «Сити».

«Сити» регулярно получает голы от Родриго. Помните же тот дубль в полуфинале?

«Манчестер Сити» – теперь самый любимый соперник в карьере Родриго. Мяч в четвертьфинале ЛЧ стал уже четвертым – больше не забивал никому. И это всего за семь встреч.

Один из голов случился всего неделю назад, а два до этого – в полуфинале Лиги чемпионов-2021/22. Тогда бразилец вышел на замену и за две минуты превратил 0:1 в 2:1 – еще и сделал это после 90-й. Легендарный момент. К этому еще можно добавить ассист на Карима Бензема в 1/8 финала ЛЧ-2019/20.

Забавно, что больше результативных действий у Родриго только в играх против «Барселоны» – в класико уже 2+4. Получается, зажигает или в важнейших матчах, или во встречах с командами, которые больше всего ассоциируются с Пепом Гвардиолой.

Кстати, в выходные как раз играть с «Барсой».

У Родриго в целом сильный сезон за «Реал»: уже 17 голов и восемь ассистов – немало для 44 матчей. Пять мячей именно в Лиге чемпионов, а в финале Суперкубка против «Барсы» были 1+1. В нужные моменты не подводит.

Впереди полуфиналы с «Баварией» – еще одной бывшей командой Пепа. А мы теперь знаем, как бразилец любит таким забивать.

Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!

Фото: IMAGO/Will Palmer/SPP, Meng Dingbo/XinHua, Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press