Новая выходка Балотелли: поднял зажигалку и имитировал курение прямо на поле 🤨

Все стабильно.

Марио Балотелли закрепился в турецкой лиге, снова забивает и попадает в заголовки – на этот раз поднял брошенный с трибуны предмет и разыграл сценку.

Применил зажигалку по назначению

В середине недели «Адана Демирспор», за которую выступает Балотелли, уступила 2:4 в гостях «Фенербахче». Марио на 25-й минуте сравнял счет и интересно отпраздновал, просто усевшись перед трибуной вместе с партнерами.

А затем увидел, как с трибуны прилетела зажигалка. Балотелли поднял ее с газона, притворился, что поджигает сигарету и курит, а затем улыбнулся и выкинул ее за пределы поля.

Балотелли раньше курил – было известно еще в начале 2010-х. Роберто Манчини в «Ман Сити» это не нравилось: «Конечно, было бы лучше, если он все-таки бросил. Но, если он будет выкуривать по 10 сигарет в день, а потом забивать по два гола в каждом матче, будет еще лучше».

Потом итальянца штрафовали в «Милане» за курение в поезде, а фотографы ловили его курящим на отдыхе в Майами.

Балотелли раз в два месяца стабильно попадает в истории

В ноябре Балотелли сказал, что хочет вернуться в сборную Италии, а через два дня влетел на машине в ограждение. Сработали подушки безопасности. Марио сам выбрался из автомобиля, получил медицинскую помощь и сдал положительный тест на алкоголь.

«Я просто разбил свою машину, а потом поехал домой на другом автомобиле. Думал, уже перестало быть модным поднимать шум из-за чего-то подобного. Я б еще понял, если бы кто-нибудь пострадал в этой аварии. Но я просто разбил машину и поехал домой. Существует миллиард проблем, но единственное, что вижу в медиа – обсуждение моего несчастного случая», – возмущался Марио.

Через пару месяцев он опубликовал ролик, показывающий разницу в отношении Джо Байдена и Владимира Путина (в пользу президента России) к погибшим солдатам. Балотелли тут же раскритиковали – он снес ролик и оставил новое сообщение, где посоветовал: «Перестаньте визжать об этом и поймите мою точку зрения».

В марте Балотелли забил единственный гол в матче против «Фатих Карагюмрюк». А после на радостях взорвал петарду прямо в раздевалке. Гений, что сказать.

Теперь – новый прикол, но хотя бы ничего не взорвалось.

А что у него с голами? Статистика приличная

В сезоне-2021/22 Балотелли забил 19 голов за «Адану», а потом вернулся сюда же из «Сьона», где было полным-полно приключений . Статистика сейчас – один гол в Кубке Турции и семь в чемпионате. И она вполне прилична, учитывая, что в лиге Марио сыграл только 11 матчей.

Он начал с дубля в ворота «Аланьяспора», потом отличился еще через матч, после чего пережил операцию на колене и не играл три месяца. Возвращение – сразу гол. В последних трех матчах Балотелли забивал стабильно по голу. В среднем – 78 минут на мяч. Очень неплохо для 33-летнего форварда.

Также в среднем он наносит по три удара за игру и по одному в створ. Остальные цифры не впечатляют, но это не так важно – главное, что Балотелли забивает. Причем и в стартовом составе (четыре гола), и выходя на замену (еще три).

Его команда особых задач не решает – 11-е место, восемь очков от зоны вылета и столько же – до еврокубков. Из развлечений на футбольном поле осталось разве что тормознуть лидирующий «Галатасарай» в конце апреля – ему в сезоне Балотелли еще не колотил. Вне поля Марио и так что-нибудь придумает.

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Фото: Gettyimages.ru /Ahmad Mora, Ali Atmaca/Anadolu