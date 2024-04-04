«Интер» без Месси на грани вылета из американской ЛЧ. Когда уже вернется Лео?

Еще можно все перевернуть в ответке.

«Интер Майами» проиграл дома первый четвертьфинал Кубка чемпионов (аналог ЛЧ) – 1:2 с «Монтерреем». 10 апреля ответная игра, но в Мексике будет гораздо сложнее.

«Интер» забил первым, но команду подкосило удаление

Флоридцы открыли счет уже на 19-й минуте: Томас Авилес подставил ногу после подачи углового. Восстанавливающегося после травмы Лионеля Месси это обрадовало.

Все перевернулось во втором тайме, когда полузащитник «Интера» Давид Руис за четыре минуты (на 61-й и 65-й) получил две желтые и отправился в раздевалку. Возмущения Серджи Бускетса, Луиса Суареса и Жорди Альбы ничего не изменили – арбитр оставил решение в силе.

Таймкод с первой желтой – 2:15.

«Монтеррей» реализовал большинство уже через четыре минуты: снова пришел на помощь угловой, который превратился в гол Максимилиано Меса – аргентинец играл в сборной с Месси, в том числе на ЧМ-2018.

А победу гости вырвали на 89-й минуте: полузащитник «Интера» Диего Гомес на ровном месте потерял мяч вблизи собственной штрафной, за что мексиканцы тут же наказали.

Месси уже вернулся к тренировкам, но пока не в игре. Получится разбить доминирование Мексики?

Фактор капитана – ключевой для перспектив «Интера» в турнире. Именно Месси вытащил команду в четвертьфинал, забив в обоих матчах с «Нэшвиллом» и отдав голевую.

Ответная игра с «Нэшвиллом» в середине марта пока так и остается последней для Лео. Все это время аргентинец восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, хотя перед матчем с «Монтерреем» появились обнадеживающие новости о возвращении. Тренер Херардо Мартино не исключал появления Месси на поле, но пока все ограничилось только тренировками.

Дальше у «Интера» МЛС – 6 апреля домашняя игра с «Колорадо Рэпидс». А через четыре дня ответка с «Монтерреем» в гостях. Остается только надеяться на фактор Месси.

Напомним, что победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов станет участником Межконтинентального кубка-2024 и клубного чемпионата мира-2025. Да-да, Лео еще может поиграть против европейских топ-клубов.

Правда, разбить мексиканское доминирование в Кубке чемпионов будет непросто: за последние 16 лет только раз турнир выиграл клуб не из Мексики – «Сиэтл Саундерс» в сезоне-2021/22.

Фото: Gettyimages.ru /Megan Briggs