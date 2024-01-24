Эмоции дня: слезы переводчика и смущение Эктора Купера. Сирия пишет историю на Кубке Азии!

Вы должны это увидеть.

Групповой этап Кубка Азии еще не завершился, но уже подарил сенсацию: Сирия удержала 1:0 с Индией и впервые вышла в плей-офф турнира.

Команда Эктора Купера заняла третье место в группе после Австралии и Узбекистана, но уже гарантировала проход дальше: теоретически команду могут догнать и перегнать Бахрейн, Индонезия и Оман, но даже в случае побед всех конкурентов Сирия не выпадет из четверки лучших третьих команд.

Подчеркиваем: Сирия пробилась в плей-офф Кубка Азии впервые в истории – с 1936-го! До этого вершиной был групповой этап.

После финального свистка переводчик разрыдался от счастья прямо на флэш-интервью и обнял журналиста. Тот тоже растрогался. Ну а Эктор Купер вел себя немного сдержаннее и даже смутился, принимая поздравления.

Перед турниром Сирия натурализовала трех аргентинцев – семь игроков родились вне территории страны

Купер подобрал сборную в феврале 2023-го. Дела шли неважно: семь поражений подряд и лишь три победы за два года (над Тунисом, Ливаном и Таджикистаном). После его прихода результаты улучшились: лишь пять поражений в 13 матчах, одно из них – в группе Кубка Азии. В остальных – пять побед и три ничьих.

Эктор Купер взялся крепко: руководил командой не дистанционно (как, например, Юрген Клинсманн, возглавляющий сборную Южной Кореи) и действительно поселился в Сирии. Напряженная обстановка вокруг аргентинца не напугала. Он абсолютно спокоен:

«Эта страна очень пострадала от проблем на границах, но сейчас их нет. Дамаск – тихий город. Я работал в гораздо более тревожных местах, например, в Грузии (в 2008 – 2009 годах – Sports.ru), когда в 80 километрах от меня шли боевые действия. Тогда да, становится сложнее, я не могу оставаться. Никто не заставляет меня находиться в Сирии, но я хочу жить здесь. Примерно 70% моих игроков пострадали от терроризма. Он сильно повлиял на их жизнь, но я подметил, что у них достаточно характера, чтобы со всем справиться».

Футболисты у Купера на любой вкус, и дело не только в позициях на поле. Незадолго до турнира Сирия натурализовала трех аргентинцев с сирийскими корнями – Эсекиэля Хама, Халиля Элиаса и Ибраима Эсара. Все трое выступают за сборную с конца 2023-го.

И это не все интересное: еще четыре игрока, помимо Хама, Элиаса и Хесара, родились не на территории Сирии. Это Айхам Усу, Антонио Якуб (оба Швеция), Абдул Рахман Уэс (Греция) и Пабло Саббаг (Колумбия). Из них меньше всего задействовали Якуба, у остальных как минимум два старта на Кубке Азии-2024. Большинство не появлялись в сборной до осени 2023-го.

Итог – 4 очка и гарантированное третье место в группе, хватило даже разницы мячей 1:1.

Купер перед Сирией выводил Египет в финал КАН и не прошел квалификацию к ЧМ-2022 с двумя сборными

Последняя клубная работа Купера – «Аль-Васль» из ОАЭ в сезоне-2013/14. Вышло так себе: 12-е место и близость к зоне вылета. Блекловато на фоне успехов с испанскими командами в конце 1990-х и первой половине 2000-х, особенно выходов в финалы ЛЧ-1999/2000 и 2000/01 с «Валенсией».

В марте 2015-го Купер возглавил сборную Египта, в которой продержался 3,5 года. Поработал продуктивно: вывел в финал первого же Кубка Африки-2017, но уступил 1:2 Камеруну. Через пару месяцев шагнул со сборной на ЧМ-2018 – впервые с 1990 года. Там вышло невзрачно: последнее место в группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией. Контракт, рассчитанный до конца турнира, решили не продлевать.

Почти сразу Купер подхватил сборную Узбекистана и подписал соглашение до ЧМ-2022. Правда, продержался чуть больше года: его уволили в сентябре 2019-го после внезапных 0:2 от Палестины в начале квалификации.

Следующую работу тренер ждал два года: в 2021-м его назначили главным тренером ДР Конго, с которым Купер тоже пролетел мимо ЧМ-2022, но в квалификации прошел подальше, чем с Узбекистаном. Путь преградила сборная Марокко лишь в финале плей-офф. Правда, долго после этого он не продержался: Купера убрали после влетов Габону и Судану в начале отбора на Кубок Африки-2024.

Спустя год ожидания подвернулся вариант с Сирией – тут все значительно лучше.

Высшее достижение Сирии – победа на чемпионате Западной Азии в 2012-м. На ЧМ и Кубке Азии чередовали квалификации с пропусками турниров

За 88-летнюю историю с достижениями на крупных турнирах у Сирии скудновато: не прошли ни одной квалификации на ЧМ, а половину турниров и вовсе пропустили по разным причинам.

● Кстати, квалификацию к ЧМ-1966 Сирия и Израиль должны были проходить вместе с европейскими странами, но Сирия снялась в знак протеста против недопуска Конго к отбору. В итоге Испания и Ирландия, к которым попала Сирия, остались вдвоем и сыграли золотой матч. Испанцы победили 1:0.

● В квалификациях ЧМ Сирия осталась в азиатской зоне, но серьезных результатов, как и до этого, не достигла.

● На Кубках Азии поинтереснее, но до 2024-го максимумом оставался групповой этап. Правда, попаданий туда столько же, сколько вылетов еще на стадии отбора.

● Гораздо успешнее получалось на Арабских играх – региональном турнире среди арабских стран. Он появился в 1953-м, и там Сирия даже побеждала – обыграла в 1957-м в решающем матче Тунис, помимо этого были еще три финала, но во всех команда уступила.

● Еще один турнир, где Сирия чего-то достигла, – Арабский кубок. Там без побед, но есть три серебра. На последнем турнире, который организовывала ФИФА в 2021-м, Сирия заняла третье место и остановилась на групповом этапе.

● Сборная побеждала и на Чемпионате федерации футбола Западной Азии: золото в 2012-м и серебро в 2000-м и 2004-м. В остальных розыгрышах вылетали в плей-офф, в 2014-м снялись с турнира.

До сих пор это считается самой крупной победой Сирии на международных турнирах: в 2012-м после триумфа в финале над Ираком местное телевидение прервало вещание на всех государственных каналах, чтобы сообщить об успехе. Трофей показали тогда же, в прямом эфире.

● Сейчас Сирия на 91-м месте в международном рейтинге ФИФА. После успеха на Кубке Азии наверняка поднимется на пару позиций повыше.

Фото: Gettyimages/Adam Nurkiewicz; East News/Ayman Aref / NurPhoto / NurPhoto via AFP