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Эмоции дня: слезы переводчика и смущение Эктора Купера. Сирия пишет историю на Кубке Азии!

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Эктор Купер Эктор Купер
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Групповой этап Кубка Азии еще не завершился, но уже подарил сенсацию: Сирия удержала 1:0 с Индией и впервые вышла в плей-офф турнира.

Команда Эктора Купера заняла третье место в группе после Австралии и Узбекистана, но уже гарантировала проход дальше: теоретически команду могут догнать и перегнать Бахрейн, Индонезия и Оман, но даже в случае побед всех конкурентов Сирия не выпадет из четверки лучших третьих команд.

Подчеркиваем: Сирия пробилась в плей-офф Кубка Азии впервые в истории – с 1936-го! До этого вершиной был групповой этап.

После финального свистка переводчик разрыдался от счастья прямо на флэш-интервью и обнял журналиста. Тот тоже растрогался. Ну а Эктор Купер вел себя немного сдержаннее и даже смутился, принимая поздравления. 

Перед турниром Сирия натурализовала трех аргентинцев – семь игроков родились вне территории страны

Купер подобрал сборную в феврале 2023-го. Дела шли неважно: семь поражений подряд и лишь три победы за два года (над Тунисом, Ливаном и Таджикистаном). После его прихода результаты улучшились: лишь пять поражений в 13 матчах, одно из них – в группе Кубка Азии. В остальных – пять побед и три ничьих.

Эктор Купер взялся крепко: руководил командой не дистанционно (как, например, Юрген Клинсманн, возглавляющий сборную Южной Кореи) и действительно поселился в Сирии. Напряженная обстановка вокруг аргентинца не напугала. Он абсолютно спокоен:

«Эта страна очень пострадала от проблем на границах, но сейчас их нет. Дамаск – тихий город. Я работал в гораздо более тревожных местах, например, в Грузии (в 2008 – 2009 годах – Sports.ru), когда в 80 километрах от меня шли боевые действия. Тогда да, становится сложнее, я не могу оставаться. Никто не заставляет меня находиться в Сирии, но я хочу жить здесь. Примерно 70% моих игроков пострадали от терроризма. Он сильно повлиял на их жизнь, но я подметил, что у них достаточно характера, чтобы со всем справиться».

Футболисты у Купера на любой вкус, и дело не только в позициях на поле. Незадолго до турнира Сирия натурализовала трех аргентинцев с сирийскими корнями – Эсекиэля Хама, Халиля Элиаса и Ибраима Эсара. Все трое выступают за сборную с конца 2023-го.

И это не все интересное: еще четыре игрока, помимо Хама, Элиаса и Хесара, родились не на территории Сирии. Это Айхам Усу, Антонио Якуб (оба Швеция), Абдул Рахман Уэс (Греция) и Пабло Саббаг (Колумбия). Из них меньше всего задействовали Якуба, у остальных как минимум два старта на Кубке Азии-2024. Большинство не появлялись в сборной до осени 2023-го.

Итог – 4 очка и гарантированное третье место в группе, хватило даже разницы мячей 1:1.

Купер перед Сирией выводил Египет в финал КАН и не прошел квалификацию к ЧМ-2022 с двумя сборными

Последняя клубная работа Купера – «Аль-Васль» из ОАЭ в сезоне-2013/14. Вышло так себе: 12-е место и близость к зоне вылета. Блекловато на фоне успехов с испанскими командами в конце 1990-х и первой половине 2000-х, особенно выходов в финалы ЛЧ-1999/2000 и 2000/01 с «Валенсией».

В марте 2015-го Купер возглавил сборную Египта, в которой продержался 3,5 года. Поработал продуктивно: вывел в финал первого же Кубка Африки-2017, но уступил 1:2 Камеруну. Через пару месяцев шагнул со сборной на ЧМ-2018 – впервые с 1990 года. Там вышло невзрачно: последнее место в группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией. Контракт, рассчитанный до конца турнира, решили не продлевать.

Почти сразу Купер подхватил сборную Узбекистана и подписал соглашение до ЧМ-2022. Правда, продержался чуть больше года: его уволили в сентябре 2019-го после внезапных 0:2 от Палестины в начале квалификации.

Следующую работу тренер ждал два года: в 2021-м его назначили главным тренером ДР Конго, с которым Купер тоже пролетел мимо ЧМ-2022, но в квалификации прошел подальше, чем с Узбекистаном. Путь преградила сборная Марокко лишь в финале плей-офф. Правда, долго после этого он не продержался: Купера убрали после влетов Габону и Судану в начале отбора на Кубок Африки-2024.

Спустя год ожидания подвернулся вариант с Сирией – тут все значительно лучше.

Высшее достижение Сирии – победа на чемпионате Западной Азии в 2012-м. На ЧМ и Кубке Азии чередовали квалификации с пропусками турниров

За 88-летнюю историю с достижениями на крупных турнирах у Сирии скудновато: не прошли ни одной квалификации на ЧМ, а половину турниров и вовсе пропустили по разным причинам.

● Кстати, квалификацию к ЧМ-1966 Сирия и Израиль должны были проходить вместе с европейскими странами, но Сирия снялась в знак протеста против недопуска Конго к отбору. В итоге Испания и Ирландия, к которым попала Сирия, остались вдвоем и сыграли золотой матч. Испанцы победили 1:0.

● В квалификациях ЧМ Сирия осталась в азиатской зоне, но серьезных результатов, как и до этого, не достигла.

● На Кубках Азии поинтереснее, но до 2024-го максимумом оставался групповой этап. Правда, попаданий туда столько же, сколько вылетов еще на стадии отбора.

● Гораздо успешнее получалось на Арабских играх – региональном турнире среди арабских стран. Он появился в 1953-м, и там Сирия даже побеждала – обыграла в 1957-м в решающем матче Тунис, помимо этого были еще три финала, но во всех команда уступила.

● Еще один турнир, где Сирия чего-то достигла, – Арабский кубок. Там без побед, но есть три серебра. На последнем турнире, который организовывала ФИФА в 2021-м, Сирия заняла третье место и остановилась на групповом этапе.

● Сборная побеждала и на Чемпионате федерации футбола Западной Азии: золото в 2012-м и серебро в 2000-м и 2004-м. В остальных розыгрышах вылетали в плей-офф, в 2014-м снялись с турнира.

До сих пор это считается самой крупной победой Сирии на международных турнирах: в 2012-м после триумфа в финале над Ираком местное телевидение прервало вещание на всех государственных каналах, чтобы сообщить об успехе. Трофей показали тогда же, в прямом эфире.

● Сейчас Сирия на 91-м месте в международном рейтинге ФИФА. После успеха на Кубке Азии наверняка поднимется на пару позиций повыше.

Сейчас вы зауважаете тренера сборной Намибии

Главное безумие Кубка Африки. Камерун и Гамбия бесконечно выбивали друг друга голами на последних минутах

Фото: Gettyimages/Adam Nurkiewicz; East News/Ayman Aref / NurPhoto / NurPhoto via AFP

15 комментариев
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Для меня, как постсоветского человека, главная история на этом Кубке Азии - сборная Таджикистана. Сирия, безусловно, интересна, но так или иначе уже была представлена на кубке Азии. Таджикистан же принимает участие в турнире ВПЕРВЫЕ. И сразу - выход из группы. Кому, как не им больше всего подходит выражение "пишут историю". Первый забитый гол, первая голевая передача - вот где история. Кстати, интересный факт - автор первого гола капитан команды Умарбаев мог вполне выступать и за сборную России, и даже играл за молодежку. С учетом всего этого мне не то что странно, мне непонятно - почему на спортсе нет ни одной истории об этих ребятах?
+55
-2
+53
>еще четыре игрока родились не на территории Сирии. Это Айхам Усу, Антонио Якуб (оба Швеция)...

Это как раз объяснимо. В Швеции большая колония сирийцев, бежавших туда более столетия назад из Османской империи, где их резали. Даже шведская футбольная команда есть (была?) "Ассириска", в которой играли как раз этнические ассирийцы.
+16
0
+16
Ответ NickN
Для меня, как постсоветского человека, главная история на этом Кубке Азии - сборная Таджикистана. Сирия, безусловно, интересна, но так или иначе уже была представлена на кубке Азии. Таджикистан же принимает участие в турнире ВПЕРВЫЕ. И сразу - выход из группы. Кому, как не им больше всего подходит выражение "пишут историю". Первый забитый гол, первая голевая передача - вот где история. Кстати, интересный факт - автор первого гола капитан команды Умарбаев мог вполне выступать и за сборную России, и даже играл за молодежку. С учетом всего этого мне не то что странно, мне непонятно - почему на спортсе нет ни одной истории об этих ребятах?
Никто не мешает написать)
+6
0
+6
Ответ АдминБЦ
>еще четыре игрока родились не на территории Сирии. Это Айхам Усу, Антонио Якуб (оба Швеция)... Это как раз объяснимо. В Швеции большая колония сирийцев, бежавших туда более столетия назад из Османской империи, где их резали. Даже шведская футбольная команда есть (была?) "Ассириска", в которой играли как раз этнические ассирийцы.
ага , сразу про клуб вспомнил , существует , и более того их целых три под таким названием , один в третьей и два в четвертой лиге . Ещё добавлю в Швеции аж 240 000 сирийцев со шведским гражданством и из них 50 000 родились там
+5
0
+5
Это всё печально, ибо мира в Сирии не предвидится вообще. Державы (Израиль, США, Турция и Россия) заняли свои позиции и выкачивают выгоду, а Асад даже не собирается уходить, как и оппозиция не готова с ним разговаривать, а посередине между ними установился запрещенный ИГИЛ. Сочувствую народу Сирии, это жалкое утешение в лице выхода в плей-офф какого-то футбольного турнира даже не похоже на хорошую новость.
+8
-4
+4
Ответ Vint-Z
Да, действительно, очень классный дебют. А подскажите, сборная Таджикистана раньше не играла, потому что не могла пройти квалификацию в основной турнир или были какие-то политические причины неучастия?
просто проигрывали в отборе всегда.
+3
0
+3
Ответ Владимир Владимир
Это всё печально, ибо мира в Сирии не предвидится вообще. Державы (Израиль, США, Турция и Россия) заняли свои позиции и выкачивают выгоду, а Асад даже не собирается уходить, как и оппозиция не готова с ним разговаривать, а посередине между ними установился запрещенный ИГИЛ. Сочувствую народу Сирии, это жалкое утешение в лице выхода в плей-офф какого-то футбольного турнира даже не похоже на хорошую новость.
зато не печален тот факт, что в такое жестокое время жители Сирии могут хотя бы порадоваться за свою сборную - в этом суть.
+3
0
+3
Ответ savik-A.M.
ага , сразу про клуб вспомнил , существует , и более того их целых три под таким названием , один в третьей и два в четвертой лиге . Ещё добавлю в Швеции аж 240 000 сирийцев со шведским гражданством и из них 50 000 родились там
За один из этих клубов я уже несколько сезонов страдаю в ФМ23. Не ожидал, что о таких клубах в России кто-то знает) Сам до игры не знал.
+2
0
+2
Знающие, подскажите.
А эта сборная Сирии братушки наши, нужно за них болеть? Или футболисты там либералы, которые на Запад смотрят?
Не могу определиться, болеть или нет за них.
+1
0
+1
Ответ NickN
Для меня, как постсоветского человека, главная история на этом Кубке Азии - сборная Таджикистана. Сирия, безусловно, интересна, но так или иначе уже была представлена на кубке Азии. Таджикистан же принимает участие в турнире ВПЕРВЫЕ. И сразу - выход из группы. Кому, как не им больше всего подходит выражение "пишут историю". Первый забитый гол, первая голевая передача - вот где история. Кстати, интересный факт - автор первого гола капитан команды Умарбаев мог вполне выступать и за сборную России, и даже играл за молодежку. С учетом всего этого мне не то что странно, мне непонятно - почему на спортсе нет ни одной истории об этих ребятах?
Да, действительно, очень классный дебют. А подскажите, сборная Таджикистана раньше не играла, потому что не могла пройти квалификацию в основной турнир или были какие-то политические причины неучастия?
+1
0
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Бедолага купер, уже даже в Сирию поехал, чтоб работать
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Вообще не вижу причины для восторгов. Опередили могучую Индию, которая на этом турнире скорее ради заполнения квоты, чем для реальной борьбы. Смущение Купера - очень правильная реакция, они пока ничего не достигли. И вряд ли достигнут.
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Ответ JV1407
За один из этих клубов я уже несколько сезонов страдаю в ФМ23. Не ожидал, что о таких клубах в России кто-то знает) Сам до игры не знал.
Тут с середины 90-ых знают Торки Юнайтед. Без всяких интернетов. А ты сегодня удивлен знанию про Ассирийку.
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Ответ JV1407
За один из этих клубов я уже несколько сезонов страдаю в ФМ23. Не ожидал, что о таких клубах в России кто-то знает) Сам до игры не знал.
так я сам фанат футбольного менеджера и играю уже с чемпионшип 05 , и то же как то баловался чемпионатом Швеции )
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