Хет-трик за 6 минут – Довбик разорвал «Севилью». Догнал по голам Джуда

Бык!

Артем Довбик покоряет Ла Лигу – на этот раз оформил хет-трик против «Севильи» (5:1).

Уложился всего в шесть минут. И вот «Жирона» снова впереди «Реала» в таблице.

Честно-честно, хет-трик за шесть минут: с 13-й по 19-ю

«Жирона» пропустила первой: на 10-й минуте забил форвард Исаак Ромеро, сменщик марокканца Юссефа Эн-Несери. Его первый гол в Ла Лиге.

Но Довбик быстро затмил вообще всех.

⚽️13’ – Савио ускользнул по флангу, навесил на Артема. Украинец перепрыгнул Баде и замкнул головой, хотя Серхио Рамос вынес мяч. Но уже из ворот.

⚽️15’ – снова атака через Савио, перевод вингеру Порту, тот прострелил на Артема в штрафную. Осталось добить с пары метров.

⚽️19’ – Довбик сам подхватил мяч на фланге, подошел к штрафной и пробил четко в угол. На классе.

✔️Хет-трик за шесть минут!

● Дебютный для Артема в Испании. До этого было два дубля с «Альмерией» и «Алавесом».

● Но точно не самый быстрый хет-трик в Ла Лиге: в октябре рекорд поставил форвард «Альмерии» Луис Суарес, забив три за 5 минут и 25 секунд. Пострадала «Гранада».

● Довбик – первый украинец с марта 2009-го, забивший три за матч в топ-лиге. Тогда это был Андрей Воронин, играл в «Герте».

Во втором тайме еще один гол уложил Виктор Цыганков. Вот это связка!

Довбик – лучший в Ла Лиге по гол+пас. Обогнал Джуда

Довбик сравнялся в списке бомбардиров с Джудом Беллингемом – по 14 голов.

Зато если взять еще и ассисты, то Артем выйдет на чистое первое место. У него еще и пять голевых, у Джуда – только три.

Да, Довбик лучше даже Беллингема. Вот настолько мощно освоился в Испании. «Адаптация прошла успешно, – рассказывал украинец. – Если честно, даже не заметил ее. Быстро стал своим, приняли тепло. Меня в «Жироне» называют машиной. Наверное, с Холандом сравнивают. Я просто продолжаю усердно работать».

Важная фигура в карьере Артема – тренер Мичел Санчес. Когда «Жирона» искала нового форварда, именно он выступил за кандидатуру украинца. «Довбик – бык. Он еще быстрее, чем кажется, – рассказывал один из переводчиков клуба. – Помню, как он понравился Мичелу, он оценил его набор качеств. Было сложно купить Артема, но «Жирона» не сомневалась, кто именно нужен команде».

И не прогадали. Топ-клубы уже рядом: по информации Marca, за Артемом следят в «Челси» и «Атлетико». Хотя президент и совладелец «Жироны» Пере Гвардиола уже опроверг: «Это все слухи. У нас нет предложений ни по кому».

Так что сезон Довбик точно доиграет в Каталонии.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago