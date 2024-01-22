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Хет-трик за 6 минут – Довбик разорвал «Севилью». Догнал по голам Джуда

Жирона Жирона
Ла Лига Ла Лига
Севилья Севилья
Артем Довбик Артем Довбик
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Савио Морейра Савио Морейра
Футбол Футбол

Бык!

Артем Довбик покоряет Ла Лигу – на этот раз оформил хет-трик против «Севильи» (5:1).

Уложился всего в шесть минут. И вот «Жирона» снова впереди «Реала» в таблице.

Честно-честно, хет-трик за шесть минут: с 13-й по 19-ю

«Жирона» пропустила первой: на 10-й минуте забил форвард Исаак Ромеро, сменщик марокканца Юссефа Эн-Несери. Его первый гол в Ла Лиге. 

Но Довбик быстро затмил вообще всех. 

⚽️13’ – Савио ускользнул по флангу, навесил на Артема. Украинец перепрыгнул Баде и замкнул головой, хотя Серхио Рамос вынес мяч. Но уже из ворот. 

⚽️15’ – снова атака через Савио, перевод вингеру Порту, тот прострелил на Артема в штрафную. Осталось добить с пары метров.

⚽️19’ – Довбик сам подхватил мяч на фланге, подошел к штрафной и пробил четко в угол. На классе. 

✔️Хет-трик за шесть минут! 

● Дебютный для Артема в Испании. До этого было два дубля с «Альмерией» и «Алавесом». 

● Но точно не самый быстрый хет-трик в Ла Лиге: в октябре рекорд поставил форвард «Альмерии» Луис Суарес, забив три за 5 минут и 25 секунд. Пострадала «Гранада». 

● Довбик – первый украинец с марта 2009-го, забивший три за матч в топ-лиге. Тогда это был Андрей Воронин, играл в «Герте». 

Во втором тайме еще один гол уложил Виктор Цыганков. Вот это связка!

Довбик – лучший в Ла Лиге по гол+пас. Обогнал Джуда

Довбик сравнялся в списке бомбардиров с Джудом Беллингемом – по 14 голов. 

Зато если взять еще и ассисты, то Артем выйдет на чистое первое место. У него еще и пять голевых, у Джуда – только три. 

Да, Довбик лучше даже Беллингема. Вот настолько мощно освоился в Испании. «Адаптация прошла успешно, – рассказывал украинец. – Если честно, даже не заметил ее. Быстро стал своим, приняли тепло. Меня в «Жироне» называют машиной. Наверное, с Холандом сравнивают. Я просто продолжаю усердно работать».

Важная фигура в карьере Артема – тренер Мичел Санчес. Когда «Жирона» искала нового форварда, именно он выступил за кандидатуру украинца. «Довбик – бык. Он еще быстрее, чем кажется, – рассказывал один из переводчиков клуба. – Помню, как он понравился Мичелу, он оценил его набор качеств. Было сложно купить Артема, но «Жирона» не сомневалась, кто именно нужен команде». 

И не прогадали. Топ-клубы уже рядом: по информации Marca, за Артемом следят в «Челси» и «Атлетико». Хотя президент и совладелец «Жироны» Пере Гвардиола уже опроверг: «Это все слухи. У нас нет предложений ни по кому».

Так что сезон Довбик точно доиграет в Каталонии. 

Довбик и Цыганков сделали гол «Барсе». Они – мускулы сенсационной «Жироны»

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago

13 комментариев
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Украинская связка в Жироне - топ
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Ответ prus_3
Классный игрок. Надеюсь, когда-нибудь продолжит карьеру в нашем Донецке.
Артем родом с Черкасс. Все свое детство играл в Черкассах. Причем тут вообще Донецк? Непонятная логика.
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+10
Гарный хлопец!
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+7
Челси он конечно нужнее чем Атлетико с Моратой
+4
-1
+3
Молодец, надеюсь продолжит в этом сезоне и без потерь перейдет на следующий уровень в новом.
+3
0
+3
классно же. успеха ему и жироне
+3
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Настоящий славянин, молодец
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-3
+2
Я пожалуй послежу за ним пару лет. Борнмут?
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Вот на кого стоит обратить внимание реалу
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После первого гола Севильи пошёл бутербродика два сделать. Вернулся, уже 3:1, на двух сайтах перепроверил. Жирона это конечна машина, в тройку точно должны попасть
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Ответ prus_3
Классный игрок. Надеюсь, когда-нибудь продолжит карьеру в нашем Донецке.
В нашем это чьим?
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