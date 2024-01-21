Двойной камбэк «Байера» c победным на 91-й – чемпионский? После красотищи Хави Симонса за «Лейпциг»

Хаби Алонсо перевернул.

«Байер» показывает чемпионский характер: вырвали победу у «Лейпцига» на 91-й минуте. Выиграли 3:2, хотя проигрывали 0:1 и 1:2.

Первый гол соперника был особенно хорош.

Шедевр Симонса, ошибка на угловом, два ассиста Гримальдо: все веселье топ-матча

Не зря мы рекомендовали вам смотреть, правда? Ждали, что «Лейпциг» может обломать «Байер» – и почти получилось.

«РБ» начал начал шикарно: уже на седьмой минуте гол-шедевр.

Беньямин Шешко получил мяч на фланге, раскачал Джонатана Та и покатил на Ксавера Шлагера. Австриец нашел в штрафной Хави Симонса.

А голландец устроил магию: два раза подбросил мяч и пробил с лета другой ногой. Посмотрите все повторы, чтобы насладиться, самый красивый – последний.

В начале второго тайма «Байер» сравнял усилиями вышедшего на замену Натана Теллы – нигериец замкнул прострел Алекса Гримальдо. Испанский защитник максимально полезен в атаке: семь голов и восемь ассистов в этом сезоне.

«Лейпциг» быстро ответил вторым, когда «Байер» неудачно разыграл угловой и получил контратаку: Симонс убежал вперед, сыграл на Дани Ольмо, он шикарным пасом в касание отправил один на один Лои Опенду – 2:1 к 55-й минуте.

Но «Байер» не сдался: уже на 63-й Та исправился и сравнял после углового. Это уже четвертый мяч немца в сезоне, лучший результат в карьере (было максимум три).

А в концовке у лидера сработала связка защитников: Гримальдо отдал, Пьеро Инкапиэ забил – 3:2 с шикарной концовкой.

Команда Хаби Алонсо не проигрывает 27 игр со старта сезона (24 победы, три ничьих) – это второй результат для немецких клубов. Больше было только у «Баварии» – 32.

Как «Байер» первернул матч? Удалось без уехавших на Кубок Африки

Артем Денисов, наш спец по Германии, не удивлен сложностям леверкузенцев.

Подозрения ожидаемо подтвердились, «Байеру» очень сложно без Виктора Бонифасе, Эдмонда Тапсоба и Одилона Коссуну. По Бонифасе как главному форварду все ясно, потери Тапсоба и Коссуну особенно весомы, потому что соперники «Байера» – и «Аугсбург», и теперь «Лейпциг» – гораздо проще доставляют мяч форвардам длинными пасами, чем это было раньше.

При этом мы видим, насколько Хаби Алонсо силен в гейм-менеджменте, то есть в изменениях по ходу матчей.

Во втором тайме, оставшись без Джереми Фримпонга, «Байер» перешел на атаки через левый фланг, где Флориан Виртц часто создавал ширину и оттуда смещался через стенки в стиле Лероя Сане. Такого в этом сезоне еще не было.

«Байер» выглядел слабо в первом тайме, но Хаби на ходу придумал, как сделать команду сильнее . Так было против «Баварии», так было против «Штутгарта», так было много раз еще в прошлом сезоне.

«Байер» забил победный после 90-й во втором матче подряд, в прошлом туре чуть не спотнкулись об «Аугсбург»: на 94-й выручил Эксекиэль Паласиос.

Чемпионские признаки? Говорить о таком можно все смелее?

«Байер» – первый. +7 от «Баварии» (но есть нюанс)

Леверкузенцы по-прежнему лидирует в Бундеслиге. От «Баварии» убежали аж на семь очков, но у чемпиона еще два матча в запасе: в этом туре сыграют с «Вердером», дальше – перенесенная из-за сугробов встреча с «Унионом». Нагонять по количеству игр уже в январе.

«Лейпциг» пока четвертый, до борьбы за чемпионство далековато: уступают «Баварии» восемь очков.

«Байер» в следующем туре примет «Боруссию» Менхенгладбах. «Лейпциг» поедет к неожиданно мощному «Штутгарту» – прямому конкуренту за топ-3 и место в Лиге чемпионов.

Личная встреча с «Баварией» уже совсем скоро – 10 февраля. В первом круге, кстати, «Байер» и мюнхенцам забил в дополнительное время: вырвал тогда ничью 2:2.

Фото: Jan Woitas/dpa, IMAGO/Roger Petzsche, IMAGO/Sebastian Rappold/Matthia/Global Look Press; East News/Filippo MONTEFORTE / AFP