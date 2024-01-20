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«Арсенал» превратил в голы три угловых. 5:0 благодаря магии стандартов

Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Деклан Райс Деклан Райс
Габриэл Магальяэс Габриэл Магальяэс
Букайо Сака Букайо Сака
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Райс – ассистент.

«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» (5:0) благодаря трем угловым: дважды забили со своих, еще раз – после чужого.

Классно подает даже Райс. «Арсенал» – лидер лиги по голам после угловых

Первый мяч влетел уже на 11-й минуте: Габриэл Магальяэс продавил Криса Ричардса после подачи с углового от Деклана Райса. Да, точный навес выполнил мощный хавбек, который во время стандартов обычно сам толкается в штрафной.

Райс сделал голевую со своего второго углового за «Арсенал» и первого в матчах АПЛ. За всю карьеру он исполнил меньше 20 штук, а впервые сделал это только в прошлом сезоне – наблюдение Вадима Лукомского.

Ближе к концу тайма «Арсенал» увеличил счет – снова при помощи углового. Теперь навесил более привычный Букайо Сака – а Магальяэс внес в сетку с метра. Сначала мяч записали на бразильца (выглядело как дубль после угловых), но потом поменяли на автогол Дина Хендерсона.

У «Арсенала» уже девять мячей с угловых в этом чемпионате – больше всех в АПЛ. Логично, что и головой забивают чаще других – уже 10 голов.

Лондонцы – лидеры чемпионата и по количеству угловых: 7,8 за матч. Следом – «Сити» (7) и «Ливерпуль» (6,7). «Кристал Пэлас» – третий с конца (4,5).

Угловой «Пэлас» закончился быстрой контратакой – и жутким разгромом

Разгром оформили на 59-й минуте, и угловой опять в центре внимания. Подавал «Кристал Пэлас» – неточно. Затем Уилл Хьюз загрузил к воротам – но Давид Райя не только легко забрал мяч, но и тут же запустил голевую атаку. Бросил на Габи Жезуса, тот с угла штрафной отдал в середину, а Леандро Троссард четко пробил мимо Хендерсона.

В добавленное время сверкнул вышедший на замену Габриэл Мартинелли – дубль из очень похожих голов. Дважды беспрепятственно выбежал к воротам, подработал под правую и закатил в дальний угол. Здесь уже без стандартов.

«Мы работаем над каждым компонентом игры и хотим доминировать в каждой фазе, – типичный Микель Артета. – Мы хотим быть лучшей командой на свете, и для этого надо быть лучшими во всем. Мы еще можем прибавить, так что продолжим работать над всем тем, что может сделать нас сильнее».

«Арсенал» выиграл впервые за пять матчей и поднялся на третье место в АПЛ.

Дальше – «Ноттингем Форест» в гостях и «Ливерпуль» дома.

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Фото: East News/BEN STANSALL/AFP

10 комментариев
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Стандарты - это хорошо.
Но в позиционном нападении,всё грустно.
Хавертц купленный за огромные деньги,ничего не предлагает команде вообще.
Надежда только на Смит-Роу в будущем.
А сейчас нужен Парти.
+12
-1
+11
Ответ AntPunch
Парти креативщик знатный, да. Хаверц до полосы неудач был 5 г+п в 4 играх. Аналитика хайпера
Парти очень хорошо двигает мяч.
намного лучше Райса.
+6
0
+6
Крута.я битва в АПЛ будет
+3
0
+3
Молодцы Арсенал, сохраните запал минимум на 2 тура
+3
0
+3
На седняшнем настрое бы на Ливер.
+3
0
+3
Уже который раз обращаю внимание на эмблему Астон Виллы )
+1
0
+1
Ответ AntPunch
Парти креативщик знатный, да. Хаверц до полосы неудач был 5 г+п в 4 играх. Аналитика хайпера
Я не говорил что Парти креативщик.
Но он знает футбол Артеты,он возможно лучший полузащитник этой команды и самый опытный.
С ним точно будет лучше.
Статистику Хавертц поправил.
Но в командной игре по прежнему не участвует.
Оборонец из него никакой,а в атаке всегда пасует назад или ближнему.
Максимально безопасно.
Он вообще не разгружает Эдегора,в плане креатива…
А заплатили много за него.
А в итоге ни рыба ни мясо.
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Ответ #SharkTeam
Молодцы Арсенал, сохраните запал минимум на 2 тура
Сохрани запал еще на несколько веток…. Сколько можно одинаковый комментарий постить. Неужели сам великий и ужасный Сити надеятся на победу Арсенала с Ливерпулем?
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