«Арсенал» превратил в голы три угловых. 5:0 благодаря магии стандартов

Райс – ассистент.

«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» (5:0) благодаря трем угловым: дважды забили со своих, еще раз – после чужого.

Классно подает даже Райс. «Арсенал» – лидер лиги по голам после угловых

Первый мяч влетел уже на 11-й минуте: Габриэл Магальяэс продавил Криса Ричардса после подачи с углового от Деклана Райса. Да, точный навес выполнил мощный хавбек, который во время стандартов обычно сам толкается в штрафной.

Райс сделал голевую со своего второго углового за «Арсенал» и первого в матчах АПЛ. За всю карьеру он исполнил меньше 20 штук, а впервые сделал это только в прошлом сезоне – наблюдение Вадима Лукомского.

Ближе к концу тайма «Арсенал» увеличил счет – снова при помощи углового. Теперь навесил более привычный Букайо Сака – а Магальяэс внес в сетку с метра. Сначала мяч записали на бразильца (выглядело как дубль после угловых), но потом поменяли на автогол Дина Хендерсона.

У «Арсенала» уже девять мячей с угловых в этом чемпионате – больше всех в АПЛ. Логично, что и головой забивают чаще других – уже 10 голов.

Лондонцы – лидеры чемпионата и по количеству угловых: 7,8 за матч. Следом – «Сити» (7) и «Ливерпуль» (6,7). «Кристал Пэлас» – третий с конца (4,5).

Угловой «Пэлас» закончился быстрой контратакой – и жутким разгромом

Разгром оформили на 59-й минуте, и угловой опять в центре внимания. Подавал «Кристал Пэлас» – неточно. Затем Уилл Хьюз загрузил к воротам – но Давид Райя не только легко забрал мяч, но и тут же запустил голевую атаку. Бросил на Габи Жезуса, тот с угла штрафной отдал в середину, а Леандро Троссард четко пробил мимо Хендерсона.

В добавленное время сверкнул вышедший на замену Габриэл Мартинелли – дубль из очень похожих голов. Дважды беспрепятственно выбежал к воротам, подработал под правую и закатил в дальний угол. Здесь уже без стандартов.

«Мы работаем над каждым компонентом игры и хотим доминировать в каждой фазе, – типичный Микель Артета. – Мы хотим быть лучшей командой на свете, и для этого надо быть лучшими во всем. Мы еще можем прибавить, так что продолжим работать над всем тем, что может сделать нас сильнее».

«Арсенал» выиграл впервые за пять матчей и поднялся на третье место в АПЛ.

Дальше – «Ноттингем Форест» в гостях и «Ливерпуль» дома.

Фото: East News/BEN STANSALL/AFP